Software-Update für mehr Intelligenz, Flexibilität und Kontinuität in der Blechbearbeitung

Lantek stellt auf der EuroBLECH 2026 seine neue Software-Version vor: „Lantek V46: Further“ treibt die Automatisierung und vernetzte Fertigung weiter voran

Vitoria-Gasteiz/Hannover, 3. August 2026 – Lantek, ein weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen für die Blech-, Rohr- und Stahlprofilfertigung, stellt auf der EuroBLECH 2026 sein Software-Update vor: „Lantek V46: Further“ bietet bedeutende Fortschritte für die Angebotserstellung, Konstruktion, Programmierung und Fertigungssteuerung.

Lantek V46 – die neue Software-Version des global agierenden Spezialisten für die Blechfertigung – erweitert die Automatisierung auf weitere Technologien, vernetzt den Fertigungsbereich noch umfassender und verbessert den Informationsfluss im gesamten Lantek-Portfolio. Zusammen helfen diese Entwicklungen Herstellern, zunehmend komplexe Produktionsumgebungen mit größerer Effizienz, Flexibilität und Konsistenz bewältigen zu können.

Kalkulation: Eine neue Generation intelligenter Angebotserstellung

Lantek V46 kommt mit einer bedeutenden Weiterentwicklung der iQuoting-Lösung, die in jeder Phase des Angebotsprozesses erhebliche Fortschritte mit sich bringt. So unterstützt ein neu gestalteter Assistent sowohl den Import einzelner 3D-Teile als auch vollständiger Baugruppen und bietet Werkzeuge zur Erkennung und Verwaltung von Geometrien, zur Bearbeitung von Layern sowie zur Aufbereitung importierter Daten für die Angebotserstellung. Integrierte Machbarkeitsregeln prüfen anschließend, ob die Geometrien mit den verfügbaren Technologien und Produktionskapazitäten gefertigt werden können.

In Kombination mit detaillierteren Berechnungsmethoden, die sich besser konfigurieren lassen, sowie vordefinierten Arbeitsplänen fließt dieses Fertigungswissen früh in den Angebotsprozess ein. Das bedeutet: Hersteller können ihre eigene Produktionslogik, Fertigungswege, Ressourcen und individuelle Kriterien noch genauer bei der Kalkulation immer komplexerer Projekte abbilden.

Viele dieser Funktionen werden von KAI, der KI-Technologie von Lantek, unterstützt. Künstliche Intelligenz hilft Anwendern bei der Analyse von Fertigungsinformationen, Auswertung von Konstruktionsdaten und Automatisierung komplexer Entscheidungsprozesse im gesamten Angebotsworkflow. KAI wurde nicht entwickelt, um technisches Fachwissen zu ersetzen, vielmehr geht es darum, dass Unternehmen Angebote mit weniger manuellem Aufwand schneller, präziser und konsistenter erstellen können. Zudem wurde iQuoting noch tiefer ins gesamte Lantek-Softwareportfolio integriert – für einen noch reibungsloseren Übergang vom angenommenen Angebot zu den nachgelagerten Fertigungsprozessen.

Stanzen: Fortschrittliche Programmierung und Optimierung der Verschachtelung

Lantek Expert V46 hebt die Programmierung von Stanzmaschinen und kombinierten Stanz-Schneid-Technologien auf ein neues Niveau. Neue Optionen rationalisieren und automatisieren die Programmierung einzelner Teile und kompletter Schachtelungen. Zugleich unterstützen sie fortschrittliche Bearbeitungsstrategien und komplexe Kombinationen von Arbeitsschritten.

Eine wichtige Neuerung ist die Ausweitung des bewährten NOS (Nesting Optimization Service) auf Stanzmaschinen. Das fortschrittlichste Verschachtelungssystem von Lantek war bisher nur für Schneidtechnologien verfügbar. Nun können seine Funktionen auch für das Stanzen genutzt werden – was das Spektrum an Blechbearbeitungstechnologien für die fortschrittliche Optimierung der Materialnutzung erweitert.

Mehr Automatisierung für den gesamten Produktionsablauf

Automatisierte Be- und Entladesysteme sowie Materiallagersysteme gewinnen in der Blechbearbeitung zunehmend an Bedeutung. Neue Technologien aus der Entwicklung von Lantek unterstreichen die wachsende Anzahl und Komplexität neuer Projekte.

Der neu gestaltete Stackmaster bietet eine intuitivere und visuellere Programmierung der Palettierung und ist vollständig in Lantek Expert integriert. Gleichzeitig erweitert Lantek seine Funktionen für automatische Lagersysteme um Technologien, die Schneidmaschinen und Lager miteinander verbinden und koordinieren und gleichzeitig die zugehörigen MES-Workflows, Produktionsprozesse und Materialbestände als Teil eines vollständigen Automatisierungsablaufs verwalten.

Rohr- und Stahlprofilfertigung: neue Funktionen

Lantek Flex3D V46 enthält ein neues Modul zur Konstruktion von Rohr-Rohr-Verbindungen direkt in 3D-Baugruppen. Anwender können diese Verbindungen mithilfe einer umfangreichen Bibliothek parametrischer und in der Industrie gängiger Verbindertypen erstellen und anpassen. Da diese Funktionen in Lantek Flex3D integriert sind, können wiederkehrende, fertigungsorientierte Konstruktionsaufgaben ohne den Zugriff auf eine externe CAD-Anwendung erledigt werden.

Die Lösung ermöglicht zudem das Abwickeln gebogener Rohre beim Import von 3D-Dateien und generiert automatisch die für den Schnitt und die Fertigungsvorbereitung erforderliche 2D-Geometrie. Stahlbau- und Profilverarbeitern bietet Lantek V46 eine neue Integration mit der Software-Suite für den Stahlbau, Tekla PowerFab: Sie verknüpft ihre MES-/MRP-Umgebung mit den Programmierlösungen von Lantek. In Kombination mit dem bewährten StruMIS MRP Connector stellt das eine Erweiterung des Integrationsökosystems von Lantek dar und gibt Herstellern mehr Flexibilität bei der Arbeit mit ihren bevorzugten spezialisierten Produktionsmanagement-Plattformen.

Biegen: flexiblere Entscheidungen für die Fertigung

Lantek V46 integriert Lantek Bend noch stärker in den MES-Fertigungskreislauf. Das System kann alternative Biegelösungen zur Fertigung ein und desselben Bauteils auf verschiedenen Abkantpressen berechnen und speichern. Damit können Hersteller im Voraus für jede Alternative einschätzen, ob der Biegevorgang auf dieser Maschine technisch machbar ist, einschließlich der maschinenspezifischen Werkzeug-, Rüst- und Prozessinformationen, die für die Produktion erforderlich sind. Das bedeutet, die endgültig verwendete Abkantpresse kann erst kurz vor der Ausführung ausgewählt werden – basierend auf tatsächlicher Maschinenverfügbarkeit, Auslastung oder Zustand der Werkzeuge. Produktionsteams gibt das mehr Flexibilität, auf Prioritäten zu reagieren, die sich in der Fertigung ändern, während die validierten technischen Informationen für die ausgewählte Maschine erhalten bleiben.

Erweiterte Maschinenanbindung in der gesamten Werkstatt

Lantek baut seine Funktionen zur Maschinenanbindung über Schneidanlagen hinaus weiter aus: Mit dem Software-Update V46 werden jetzt auch Abkantpressen und andere Arten von CNC-Maschinen unterstützt.

Das Control Panel von Lantek kommt ebenfalls mit einer neu gestalteten Benutzeroberfläche. Sein neues Design verbessert die Strukturierung, Übersichtlichkeit und Lesbarkeit der Maschineninformationen. Es wird durch eine flüssigere und reaktionsschnellere Visualisierung von Maschinenereignissen in Echtzeit ergänzt.

Eine breitere Palette von Produktionsanlagen kann jetzt zuverlässige Daten in Lantek MES, das Control Panel und Lantek Analytics einspeisen. Diese Erweiterung stärkt den herstellerunabhängigen Ansatz von Lantek, steigert die Echtzeit-Transparenz in der gesamten Werkstatt und unterstützt genauere Berechnungen der OEE sowie anderer wichtiger Produktionskennzahlen.

Mehr Fertigungsintelligenz und Kontinuität

Die in Lantek V46 eingeführten Entwicklungen verfolgen ein gemeinsames Ziel: die Ausweitung der Automatisierung, Stärkung der Integration und Vernetzung weiterer Technologien über den gesamten Fertigungsprozess hinweg.

Vom Zeitpunkt der Angebotserstellung für einen neuen Auftrag über die Konstruktion und Programmierung bis hin zu den endgültigen Entscheidungen in der Fertigung – V46 sorgt in jeder Phase für mehr Fertigungsintelligenz und Kontinuität. Komplexe Teile und Baugruppen lassen sich effizienter vorbereiten, fortschrittliche Bearbeitungs- und Verschachtelungsstrategien können auf mehr Technologien angewendet werden und Produktionsteams können flexibler reagieren, wenn sich die Maschinenverfügbarkeit, das Werkzeugbild oder betriebliche Prioritäten ändern.

Indem diese Informationen in einem stärker vernetzten Arbeitsablauf zur Verfügung gestellt werden, steigern die Innovationen auch die Produktionsplanungsfähigkeiten. Die Teams erhalten einen klareren Überblick über die Fertigungsanforderungen, Ressourcen und aktuellen Bedingungen in der Produktion. Sie können Pläne effektiver anpassen, die Ressourcenauslastung verbessern und eine bessere Kontrolle über immer komplexer werdende Produktionsumgebungen behalten.

Seit 40 Jahren Motor für die vernetzte Fertigung weltweit – seit 30 Jahren in Deutschland

„Bei der vernetzten Fertigung geht es nicht einfach nur darum, Maschinen oder Anwendungen miteinander zu verbinden. Es geht darum, die richtigen Informationen zur Verfügung zu stellen, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen“, sagt Christoph Lenhard, Vertriebsleiter für die DACH-Region bei Lantek. „Mit V46 schaffen wir eine Fertigungsumgebung, in der Automatisierung, Planung und Ausführung kontinuierlich und effektiver zusammenwirken.“

Auf der EuroBLECH 2026 stellt Lantek diese Entwicklungen anhand seines integrierten Portfolios an Lösungen für Angebotserstellung, CAD/CAM, ERP, MES, Maschinenanbindung und Produktionsüberwachung vor.

Und feiert Jubiläum: Mit vier Jahrzehnten Erfahrung entwickelt Lantek Softwarelösungen für Bearbeiter von Blechen, Rohren und Stahlprofilen weltweit. Das Unternehmen betreut mehr als 40.000 Kunden in über 100 Ländern und unterstützt mit seinem herstellerunabhängigen Softwareportfolio mehr als 4.500 Maschinenmodelle. Das deutsche Büro ist seit nunmehr 30 Jahren Ansprechpartner für Blechfertiger in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Besuchen Sie Lantek auf der EuroBLECH 2026 vom 20. bis 23. Oktober in Hannover: Halle 11, Stand 11-C08.

Über Lantek

Lantek ist die führende Smart-Factory-Plattform für die Blech- und Metallfertigung. Das Portfolio umfasst Lösungen für CAD/CAM, MES, ERP und Kalkulation, Analyse und Systemintegration. Es verbindet Maschinen, Prozesse und Unternehmensmanagement in einer einzigen technologischen Umgebung.

Mit mehr als 38.000 Kunden weltweit gehört die installierte Basis von Lantek zu den größten der Branche und verbindet mehr als 4.500 Maschinenmodelle. Lantek Expert ist mit allen Herstellern und Schneidtechnologien kompatibel und die international am häufigsten eingesetzte CAD/CAM-Software für das Schneiden und Stanzen von Blechen.

Lantek wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz im Baskenland. Das multinationale Unternehmen ist auf Software für die Metallindustrie spezialisiert. Es unterhält 23 eigene Niederlassungen in 17 Ländern und ein internationales Vertriebsnetz, das lokalen Support in den wichtigsten Industriemärkten gewährleistet.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.lantek.com

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