Sommerhitze: Wann Elektrolyte sinnvoll sein können?

Warum Natrium, Kalium und Magnesium bei hohen Temperaturen und starkem Schwitzen eine wichtige Rolle spielen

Mit steigenden Temperaturen arbeitet der Körper auf Hochtouren, um seine Kerntemperatur konstant zu halten. Durch das Schwitzen wird überschüssige Wärme abgegeben – gleichzeitig verliert der Körper jedoch nicht nur Wasser, sondern auch Elektrolyte wie Natrium, Kalium und Magnesium.

Für die meisten Menschen reicht im Alltag Wasser in Kombination mit einer ausgewogenen Ernährung aus. Anders sieht es jedoch bei längeren Aufenthalten in der Hitze, intensiver körperlicher Aktivität oder starkem Schwitzen aus. In diesen Situationen kann der Ersatz verlorener Elektrolyte sinnvoll sein, um den Flüssigkeitshaushalt zu unterstützen.

Warum Elektrolyte im Sommer wichtig sind

Elektrolyte übernehmen zahlreiche Aufgaben im Körper. Sie sind unter anderem an der Regulation des Flüssigkeitshaushalts sowie an der normalen Funktion von Muskeln und Nerven beteiligt. Beim Schwitzen geht vor allem Natrium verloren, daneben auch Kalium sowie kleinere Mengen weiterer Mineralstoffe.

Besonders betroffen sind Menschen, die:

– im Freien arbeiten

– Ausdauersport betreiben

– regelmäßig intensiv trainieren

– sich über längere Zeit hohen Temperaturen aussetzen

– überdurchschnittlich stark schwitzen

Für diese Personengruppen kann neben einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr auch die Versorgung mit Elektrolyten eine Rolle spielen.

Nicht nur Wasser zählt

Wer bei großer Hitze ausschließlich große Mengen Wasser trinkt, ersetzt zwar den Flüssigkeitsverlust, jedoch nicht automatisch die beim Schwitzen verlorenen Elektrolyte. Fachgesellschaften betonen deshalb, dass insbesondere bei starkem Flüssigkeitsverlust auch der Elektrolythaushalt berücksichtigt werden sollte. Gleichzeitig gilt: Für den normalen Alltag ohne starke Belastung bleibt Wasser die wichtigste Grundlage der Hydration.

Elektrolyte ohne Zucker und Süßstoffe

Immer mehr Verbraucher achten bei Elektrolytprodukten auf möglichst kurze Zutatenlisten. Das Elektrolytpulver von Carnivoro setzt bewusst auf eine Rezeptur ohne Zucker und ohne Süßstoffe.

Die Mineralstoffmischung besteht aus:

– Salz als natürliche Natriumquelle

– Weinstein (Kaliumbitartrat) als Kaliumquelle

– Aquamin®, einem natürlichen Mineralstoffkomplex aus Meeresalgen mit Magnesium, Calcium und Spurenelementen

Durch die reduzierte Rezeptur eignet sich das Produkt insbesondere für Menschen, die eine Keto-, Paleo- oder Carnivore Ernährung verfolgen oder bewusst auf Zucker und künstliche Süßstoffe verzichten möchten.

Hydration im Sommer bewusst gestalten

Gerade während der Sommermonate empfehlen Experten, regelmäßig zu trinken und nicht erst auf ein ausgeprägtes Durstgefühl zu warten. Wer zusätzlich intensiv Sport treibt oder beruflich starker Hitze ausgesetzt ist, sollte auch den individuellen Elektrolytverlust berücksichtigen.

Fazit

Hohe Temperaturen und starkes Schwitzen erhöhen den Bedarf an Flüssigkeit und können den Verlust wichtiger Elektrolyte begünstigen. Während Wasser für die meisten Alltagssituationen ausreichend ist, kann eine gezielte Elektrolytzufuhr bei intensiver körperlicher Belastung oder langem Aufenthalt in der Hitze eine sinnvolle Ergänzung sein. Das Elektrolytpulver von Carnivoro bietet hierfür eine natürliche Rezeptur ohne Zucker und ohne Süßstoffe.

Carnivoro® ist ein deutsches Unternehmen mit Fokus auf hochwertige tierbasierte Produkte. Der Schwerpunkt liegt auf natürlichen Inhaltsstoffen, transparenter Herkunft und einer sorgfältigen Verarbeitung ohne unnötige Zusatzstoffe.

Kontakt

carnivoro GmbH

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