Sonnet präsentiert den Echo 6 USB-C 5GbE Multi Hub

Der leistungsstarke Hub verwandelt mobile Computer in vollwertige Workstations

Lake Forest, Kalifornien, im Juni 2026 – Die umfangreiche Echo-Serie von Sonnet hat ein neues Familienmitglied: Der universelle Echo 6 Hub bietet einen 4K-HDMI-Ausgang, drei 10 Gbps-USB-Ports, 5-Gigabit-Ethernet und einen USB-C-Poweranschluss. Der handliche Allrounder lässt sich einfach an Macbooks, Windows-Laptops, Chromebooks und iPads anschließen und ist ab sofort verfügbar.

Die Funktionsweise

Ob Speichergeräte, Eingabegeräte oder Monitore: Dank des Echo 6 Hubs können Anwender nützliche Peripheriegeräte gebündelt mit dem USB-C- oder Thunderbolt-Anschluss ihres Computers verbinden und somit ihren Arbeitsplatz effizient gestalten. Zur Anbindung genügt ein Kabel, über das kompatible Computer zugleich mit bis zu 100 Watt Leistung aufgeladen werden.

Die Vorteile der Lösung

Am Echo 6 USB-C 5GbE MulitHub kann ein 4K-Monitor oder -Projektor über HDMI angeschlossen werden, um brillante Bilder und flüssige 60-HZ-Videos anzuzeigen – praktisch bei Präsentationen, Videobearbeitung und Streaming.

Das Hochgeschwindigkeits-5-Gb-Ethernet-Netzwerk bietet eine kabelgebundene, schnelle Netzwerkanbindung, wodurch die Übertragung auch von umfangreichen Dateien und der Zugriff auf ein NAS ermöglicht werden. Dies erleichtert beispielsweise Arbeitsabläufe in der Medienproduktion.

Die drei 10-Gbit/s-USB-Anschlüsse bieten die entsprechende Bandbreite für moderne Peripheriegeräte an – für eine komfortable Nutzung von SSDs, Audio-Interfaces, Mäusen, Keyboards und anderem Zubehör.

Ein weiterer Vorteil des USB-C-Hubs ist die 100 W USB-C Power Delivery mit flexiblen Stromversorgungsoptionen. Wird das USB-C-Netzteil angeschlossen, lassen sich Hub und Laptop über dasselbe Kabel mit bis zu 100 W aufladen.

Der Echo 6 Hub ist kompatibel mit Thunderbolt, USB4 und USB-C (DisplayPort Alt Mode) auf macOS 15+-, Windows 11- und iPadOS-17+-Geräten.

Preis und Verfügbarkeit

Der Echo 6 USB-C Multi Hub (Artikelnummer ECHO-HB6-USBC) ist ab sofort bei Sonnet und ausgewählten Vertriebspartnern zum UVP von 111 Euro inklusive gesetzlicher MwSt. erhältlich.

Weitere Produktinformationen sind unter folgendem Link abrufbar:

https://www.sonnettech.com/product/echo6-usbc-multi-hub/overview.html

Deutschsprachige Videos sind auf dem YouTube Channel von Sonnet verfügbar:

https://www.youtube.com/channel/UCVxuPzw_rp-M2M7703VK6ig

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Über Sonnet Technologies

Sonnet Technologies, Inc. Ist ein führender Anbieter von Thunderbolt-Technologieprodukten sowie Netzwerk-, Speicher- und anderen Schnittstellenkarten unter der Marke SONNETTECH® für professionelle Anwender in der Audio-, Video-, Film- und Fernsehbranche. Die Thunderbolt-Produktpalette umfasst Docks, Netzwerk- und Display-Adapter sowie professionelle Medienlesegeräte und PCIe-Kartenerweiterungssysteme, die den Einsatz von professionellen Audio-I/O- und DSP-Karten, Video-Capture- und Transcoding-Karten, GPU-Karten, NVMe-SSD-Speicherkarten und anderen leistungsstarken PCIe-Karten in Computern mit Thunderbolt-Anschlüssen ermöglichen. Dank langjähriger Erfahrung mit der Thunderbolt-Technologie ist Sonnet zu einem führenden Designer/Hersteller von ODM-Boards geworden, die die Integration von Thunderbolt-Anschlüssen in Produkten von Drittanbietern ermöglichen. Seit fast 40 Jahren leistet Sonnet Pionierarbeit und hat zahlreiche innovative und preisgekrönte Produkte auf den Markt gebracht, welche die Leistung und Konnektivität von Mac-, Windows- und Linux-Computern verbessern.

Distributionspartner für Deutschland sind ComLine und Data World (DataWorld auch Österreich) sowie Cropmark in der Schweiz. Weitere Informationen sind verfügbar unter http://www.sonnettech.com/.

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