S&OP – SO PLANEN SIE DIE ZUKUNFT IHRER SUPPLY CHAIN: Kostenloses Webinar von INFORM

Das kostenlose Webinar „S&OP – So Planen Sie Die Zukunft Ihrer Supply Chain“ von INFORM zeigt auf, welche Faktoren für ein erfolgreiches, ganzheitliches Sales and Operations Planning (S&OP) relevant sind. Darüber hinaus erfahren die Teilnehmenden, wie sie mithilfe der richtigen Strategie und intelligenter Planungssoftware präzise Prognosen und eine optimale Bedarfsdeckung für die nächsten 12 bis 24 Monate erreichen, ihr Controlling verbessern und dafür sorgen, dass ihr Vertrieb und Management die gleiche Sprache sprechen.

Das Webinar findet am 22. Februar von 14:00 bis 15:00 Uhr statt. Das Angebot richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Logistik und Supply Chain Management. „Aus unseren zahlreichen Projekten wissen wir, dass ein erfolgreicher S&OP-Prozess in einem Unternehmen zur optimalen Lieferbereitschaft und Produktionsauslastung beiträgt und die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit nachhaltig steigern kann“, erklärt Referentin Gabi Auerbach, Vertriebsmitarbeiterin und Expertin im Bereich Inventory & Supply Chain bei INFORM.

In vielen Unternehmen herrsche jedoch nach wie vor Inseldenken und es fehle eine gemeinsame Datenbasis. „Die Globalisierung der Märkte, komplexer werdende Sortimente und verkürzte Lebenszyklen machen Teamwork für ein erfolgreiches Supply Chain Management wichtiger denn je“, so Auerbach. In dem Webinar wird aufgezeigt, welchen Beitrag Software leisten kann, um eine abteilungsübergreifende Informationsbasis zu schaffen, Pläne aufeinander abzustimmen und Silos zu überwinden. „Für Entscheider im Supply Chain Management wird es immer schwieriger die komplexen Prozesse von der Bedarfsplanung, über den Einkauf bis hin zur Produktion im Blick zu behalten. Einen Plan zu entwickeln, der sich abteilungsübergreifend umsetzen lässt, ist heute eine kaum zu bewältigende Mammutaufgabe“, so Auerbach. Dies führe dazu, dass die Produktion dem Bedarf hinterher fertigt, Einkäufer nicht wissen, welche Materialien sie beschaffen müssen und Potenziale nicht ausgeschöpft würden. „Intelligente Softwarelösungen können hier einen enormen Beitrag leisten: sie schaffen Transparenz, erleichtern die Abstimmung und geben die nötige Sicherheit, um schnell richtige Entscheidungen zu treffen“, so Auerbach. Dieses Potenzial möchte der Aachener Softwarenanbieter INFORM den Teilnehmenden des Webinars aufzeigen.

Weitere Informationen zu dem Webinar sowie eine Möglichkeit zur Anmeldung sind auf der folgenden Internetseite abrufbar:

https://www.inform-software.com/de/expertise/webinare/sales-and-operations-planning-so-planen-sie-die-zukunft-ihrer-supply-chain?utm_source=prgateway&utm_medium=pr

INFORM entwickelt Software zur Optimierung von Geschäftsprozessen mittels künstlicher Intelligenz (KI) und fortschrittlicher Mathematik des Operations Research. Das 1969 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Aachen fördert in verschiedenen Branchen die nachhaltige Wertschöpfung durch optimierte Entscheidungsfindung. Die Softwarelösungen sind auf branchenspezifische Anforderungen zugeschnitten und helfen über 1.000 aktiven Kunden weltweit, resilienter und nachhaltig erfolgreicher zu wirtschaften. Sie kommen in vielen verschiedenen Branchen zum Einsatz, darunter Automobil, Finanzwesen, Großhandel, Logistik, Luftfahrt, Industrie, Transport und Telekommunikation. Das Unternehmen setzt sich für ethische KI-Praktiken sowie nachhaltige Kundenbeziehungen ein und konzentriert sich zunehmend auf Cloud-basierte Lösungen. www.inform-software.com

Kontakt

INFORM GmbH

Alexander Jatscha-Zelt

Pascalstr. 35

52076 Aachen

015117159505



http://www.inform-software.com