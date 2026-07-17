Spannung, Abgründe und die Suche nach Gerechtigkeit

„Entrissen – Alles holt dich wieder ein“ von Winfried Lobe erschienen

Die Deutsche Literaturgesellschaft freut sich, die Veröffentlichung des Thrillers „Entrissen – Alles holt dich wieder ein“ von Winfried Lobe bekannt zu geben. Der Roman verbindet temporeiche Spannung mit gesellschaftlich relevanten Themen und entführt die Leserinnen und Leser in eine Welt, in der Drogenkriminalität, Gewalt, Loyalität und persönliche Schicksale untrennbar miteinander verwoben sind.

Bereits die ersten Kapitel führen in das raue Milieu Chicagos und zeichnen ein eindringliches Bild einer Stadt, in der Kriminalität und menschliche Abgründe den Alltag bestimmen. Gleichzeitig erzählt der Roman von familiären Konflikten, moralischen Entscheidungen und der Frage, wie weit Menschen gehen, wenn sie mit existenziellen Herausforderungen konfrontiert werden. Aus diesen unterschiedlichen Erzählsträngen entwickelt Winfried Lobe einen fesselnden Spannungsbogen, der bis zur letzten Seite trägt.

Mit einem authentischen Blick auf Polizeiarbeit, organisierte Kriminalität und zwischenmenschliche Beziehungen gelingt es dem Autor, klassische Thriller-Elemente mit psychologischer Tiefe zu verbinden. Dabei stehen nicht nur actionreiche Szenen im Mittelpunkt, sondern auch die inneren Konflikte der Figuren und die Konsequenzen ihrer Entscheidungen.

„Entrissen – Alles holt dich wieder ein“ richtet sich an Leserinnen und Leser, die anspruchsvolle Spannung mit glaubwürdigen Charakteren und gesellschaftlicher Relevanz schätzen. Der Roman zeigt eindrucksvoll, dass Vergangenheit und Gegenwart untrennbar miteinander verbunden sind – und dass jede Entscheidung ihren Preis hat.

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Bibliografische Angaben

Titel: Entrissen – Alles holt dich wieder ein

Autor: Winfried Lobe

Verlag: Deutsche Literaturgesellschaft

Self-Publishing mit Verlags-Know How: Die Deutsche Literaturgesellschaft veröffentlicht ausgewählte Werke von Autoren und sorgt dafür, dass diese im richtigen Umfeld wahrgenommen werden. Die Bücher der Deutschen Literaturgesellschaft werden unter anderem in den ehrwürdigen Bibliotheken von Cambridge, Oxford und der Sorbonne archiviert. Über die Autoren der Deutschen Literaturgesellschaft und ihre Bücher haben mehrfach große Medien berichtet, darunter die BILD, SÜDDEUTSCHE, FAZ, SPIEGEL, ZDF, ARD, RTL, VOX, SAT1, PRO7, SRF, ORF u.v.a.m. Ein Service der Europäische Verlagsgesellschaften GmbH.

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