SPARTANER-Talk: Neue Podcast Episode zum Thema Suchtbewaeltigung

Reutlingen. Mit einer neuen Episode möchte der AK Gesunde Gemeinde mit dem SPARTANER Team den Blick auf ein weiteres Gesundheitsthema setzen. Alkohol, Sucht und Suchtbewältigung. Mit der neuen Podcastfolge und einem Interview mit Gaby Schöni sollen Menschen in der Spotify Podcast-Channel „SPARTANER Talk: Allein mit Dir“ inspiriert werden über den Konsum und das Thema Alkohol nachzudenken. Mit „Vom Abgrund zum Erfolg“ wird die persönliche Geschichte von Gaby Schöni als außergewöhnliche Persönlichkeit erzählt. Ihre authentischen Erfahrungen in der Suchtbewältigung sollen den Menschen neue Impulse und Hoffnung geben.

Sie erzählt eine inspirierende Geschichte, in der sie zeigt, wie sie den Kampf aufgenommen hat, welche inneren und äußeren Herausforderungen es gab. Die Hörer erfahren, wie sie wieder zu sich selbst gefunden und Stärke entwickelt hat und durch diese Erfahrung neue Motivation fand.

„Erkenne die Symptome Deines Körpers und akzeptiere Dein Problem, um den Willen zur Veränderung zu finden und treffe eine Entscheidung.“

Es sollen Menschen angesprochen werden, die sich in einem ähnlichen Prozess befinden oder jemanden kennen, neue Perspektiven auf sich, die Gesellschaft finden wollen, oder einfach nur neugierig sind.

In der neuen Spotify Podcast Episode geht es nicht um Profilierung, sondern um Authenzität, Aufklärung und echte Erfahrungen zu den Schlüsselthemen, Überwindung von Sucht, Kampf gegen die Sucht, Resilienz im Alltag und die Rolle von Selbstbewusstsein und Disziplin. Gaby Schöni spricht offen über ihre Alkoholprobleme, Freiheitsentzug, Therapie, Druck und wie sie ihren Kampf gewinnen konnte. Sympathisch, authentisch und mit Herz.

Die Gastmodoratorinnen und Influencerinnen Simona & Steffi nehmen die Hörer mit in ein Gespräch ohne medizinische Hyroglyphen, ohne Standartaussagen und zeigen eine neue Denkweise und entwickeln gemeinsam Gedankenanregungen. Das Format „SPARTANER Talk: Allein mit dir“ wurde durch das Buch von Autor und Coach Volker Feyerabend inspiriert und entwickelt.

Weitere Informationen:

www.ForumGesundeGemeinde.de

www.SPARTANER-Team.de

Und der Kanal auf Spotify: SPARTANER Talk

Online mit link zur SPOTIFY Folge: https://open.spotify.com/episode/1FVLuwZf5TsJ710kdu9X2J?si=6R5CGJTHQfyh_wqPtY51Hg&context=spotify%3Ashow%3A53CFjTivas1i3yVwWIYI0L

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