Speeron Klappbares Fitness-Trampolin für Erwachsene

Ganzheitliches Training zu Hause

– Bequem unter dem Bett oder in der Abstellkammer verstaubar, da zusammenklappbar

– Schnell und einfach aufzubauen, ganz ohne Werkzeug

– Halte-Griff mit Schaumstoff-Polsterung und einstellbarer Höhe: 103, 108 & 113 cm

– Belastbar bis 225 kg

Werkzeugfreier Auf- und Abbau für flexible Nutzung: Das Fitness-Trampolin von Speeron lässt sich ohne Werkzeug auseinander- und zusammenfalten. Die platzsparende Verstauung unter dem Bett oder in der Abstellkammer ist damit möglich. Bei Bedarf lässt sich das Trampolin schnell wieder hervorholen.

Montage in wenigen Handgriffen: Das Trampolin wird einfach auseinandergezogen, der Halte-Griff in die gewünschte Höhe gebracht – fertig ist der Aufbau. Das Training kann unmittelbar beginnen.

Ganzheitliches Training für verschiedene Muskelgruppen: Das Trampolin eignet sich für Ausdauerübungen, Gleichgewichtstraining und gezielte Stärkung der Beinmuskulatur. Die Kombination aus Bewegung und Effektivität fördert die Integration in die regelmäßige Fitness-Routine. Koordination, Kraft und Kondition lassen sich spielerisch verbessern – im eigenen Zuhause.

Das Speeron Klappbare Fitness-Trampolin für Erwachsene, Halte-Griff, 106 cm Durchmesser ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-7000-625 zum Preis von 89,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/BtKN7ae78MW2q3A

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

