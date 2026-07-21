Spiritory eröffnet ersten Premium Spirituosenshop in München

Vom digitalen Marktplatz zum physischen Erlebnis. Grand Opening am 24. Juli im Stemmerhof, München

Spiritory, Europas führender Spirituosenmarktplatz, eröffnet neuen Premium Spirituosenshop in München

München, 21. Juli 2026: Spiritory, Europas führender Marktplatz für seltene Whiskys und Premiumspirituosen, eröffnet am 24. Juli 2026 sein erstes Ladengeschäft in München. Als digitale Plattform verbindet das Unternehmen Whisky-Käufer und Verkäufer in ganz Europa. Mit dem Schritt in den Einzelhandel wird der Premium-Gedanke von Spiritory erstmals physisch erlebbar, in einem Ort, den man betreten, erkunden und entdecken kann.

Spirituosen-Shop als Erlebnis

Im Spiritory Shop rücken die Produkte und Marken wieder ins Zentrum: Jede Flasche bekommt ihren Platz und ihren Kontext, statt im Regal zu verschwinden. Storytelling und Markenbindung stehen im Vordergrund, denn hinter jedem Whisky steht eine Brennerei, eine Region, eine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden. So wird der Weg in den Einzelhandel wieder zu dem, was er sein sollte: ein Erlebnis mit Entdeckerfreude statt reiner Regalware.

Raritäten & Limitierte Editionen zur Eröffnung

Die Eröffnungsauswahl umfasst über 100 Flaschen, darunter seltene Single Malts, limitierte Abfüllungen und Premiumspirituosen aus Destillerien in Schottland, Irland, Deutschland, Japan und Amerika. Persönliche Beratung durch das Spiritory Team ist fester Bestandteil des Konzepts.

„Unser Wunsch ist es, jedem, der den Laden betritt, ein besonderes Erlebnis zu bieten, egal ob man gerade erst mit Whisky & Spirituosen anfängt oder ein erfahrener Kenner ist. Wir haben etwas für jeden“, sagt Janis Wilczura, CEO von Spiritory. „Im Shop trifft alt auf neu, ein Klostertisch auf ein asymmetrisches Regal, offene Klinkerwand auf ein Neonschild. Wir sehen unser Konzept als Brücke zwischen den Generationen, welche wir verbinden wollen.“

Spiritory betreibt seit 2022 einen Marktplatz und Ökosystem, auf dem Genießer, Sammler und Enthusiasten sowie Verkäufer aus ganz Europa seltene und sammelwürdige Spirituosen, insbesondere Whisky, zu transparenten Marktpreisen handeln können. Zu den Investoren von Spiritory zählt auch der Münchner Comedian Michael Mittermeier.

Grand Opening am 24. Juli im Stemmerhof

Der Laden eröffnet am Freitag, den 24. Juli 2026, um 17:00 Uhr in der Plinganserstraße 6 im Stemmerhof in Münchens Stadtteil Sendling die Tore. Aufgebaut wie eine Galerie in einer denkmalgeschützten Scheune, ist er Münchens neuester Place-To-Be für Whisky- und Spirituosenliebhaber. Die regulären Öffnungszeiten sind Dienstag bis Samstag von 11:00 bis 19:00 Uhr.

Über Spiritory:

Spiritory ist ein börsenbasierter Live-Marktplatz für Liebhaber und Sammler von Spirituosen. Die Plattform ermöglicht es Nutzern, ihre Lieblingsspirituosen auf transparente und sichere Weise zu kaufen und verkaufen. Nutzer profitieren von der transparenten und sicheren Abwicklung, können sich aber auch inspirieren lassen oder ihr Portfolio verwalten und erhalten tausende von wichtigen Daten. Als führender Marktplatz in Europa ermöglicht das Unternehmen außerdem die einfache Digitalisierung von Händlern, Marken und Distillerien. Seit Juli 2026 betreibt Spiritory zudem einen Laden im Stemmerhof in München. spiritory.com

Weitere Informationen und Bilder finden Sie in unserem Pressebereich: https://spiritory.com/press

Kontakt

Spiritory

Christopher Deutsch

Plinganserstraße 6

81369 Munich

06691508



http://www.spiritory.com

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