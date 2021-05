Spitzenklasse im Vertrieb gelingt nur ganzheitlich

Können Sie Ihren Vertrieb durch einzelne, isolierte Maßnahmen und Initiativen nach vorn bringen? Nein – Vertriebsoptimierung muss ganzheitlich sein.

Stellen Sie sich vor, Sie haben als Vertriebsleiter oder Geschäftsführer die Aufgabe, Ihren Vertrieb zu verbessern, zu optimieren, vielleicht sogar zu restrukturieren und zu transformieren.

Warum? Vielleicht, weil Sie aktuell Probleme mit und Ihrem Vertrieb haben der in einer Krise steckt? Oder weil Sie hoch gesteckte Ergebnisziele erreichen wollen / müssen oder bei Ihnen das Thema Digitalisierung auf der Tagesordnung steht?

Und dann suchen Sie bei Google nach Unterstützung … wo Sie viele Anbieter finden werden, die Ihnen “das Blaue vom Himmel” versprechen: Durch eine neue Strategie, über Verkaufstraining, durch bessere Mitarbeiter, durch neue ITC-Systeme, Verkaufsinstrumente, und, und, und…

Es geht Ihnen also um Commercial Excellence – Best Practice Sales – Spitzenklasse im Vertrieb – Wettbewerbsvorteile – Erfolgssicherung und -steigerung … Ich bin sicher, dass Ihnen die folgenden Zeilen – wenige Minuten Lesezeit – helfen werden, klarer zu sehen und bessere Entscheidungen zu treffen. Versprochen!

Vielleicht kennen Sie den Spruch: “Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.” Das Zitat wird Mark Twain zugeschrieben, stammt aber wohl eher von Abraham Maslow oder Abraham Kaplan und wird auch als “Gesetz des Instruments” bezeichnet. Für Sie mit Ihrem Ziel Vertriebsoptimierung bedeutet das: Jeder von Ihnen bei Google gefundene und angesprochene Dienstleister wird all das als allein selig machend anpreisen, was er selbst am besten kann. Kein Wunder, kein Problem – Sie sollten es aber wissen und berücksichtigen, bevor Sie auf Versprechungen hereinfallen.

Lesen Sie hier mehr…

Best Practice Sales GmbH ist eine auf Vertrieb spezialisierte Unternehmensberatung, die Beratung, Interimmanagement und Fachcoaching anbietet. Fokus ist das B2B Industriegeschäft – Best Practice Vertrieb – Commercial Excellence – Sales Enablement – Sales Transformation.

Kontakt

Best Practice Sales GmbH

Peter Klesse

Königsallee 14

40212 Düsseldorf

+49 211 13866 211

+49 211 13866 284

klesse@bpsales.eu

https://bpsales.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.