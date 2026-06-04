Splunk-Expertise aus Oslo zu Gast bei Consist

Best Practice für IT/OT-Datenvisualisierungen

Kiel, 4. Juni 2026 – Im Rahmen eines Fachgruppen-Meetups der Consist-Fachgruppe Data & Security hat die Consist Software Solutions GmbH in ihrer Kieler Firmenzentrale einen besonderen Gast begrüßt: Stuart Brown, erfahrener Splunk Consultant bei Atea Norge, reiste eigens aus Oslo an, um vor den Splunk-Expertinnen und -Experten von Consist ein Update seines vielbeachteten Vortrags zum Splunk UI Toolkit zu geben.

Brown hatte den Vortrag bereits im Januar 2026 bei der Splunk Nordics User Group in Oslo gehalten, wo er inoffiziell als „Talk of the century“ bezeichnet wurde und präsentierte nun eine weiterentwickelte Version. In Kiel zeigte er, welche Möglichkeiten sich jenseits des klassischen Dashboard Studio Frameworks für individuelle Visualisierungen in Splunk eröffnen. Im Fokus standen Custom Visualizations, mit denen sich große Datenmengen tiefer, effizienter und interaktiver analysieren lassen.

Zu den gezeigten Ansätzen gehörten unter anderem hochgradig anpassbare Dashboards, länderspezifische Zahlenformate ohne manuelle Formatierung sowie dynamische panelübergreifende Interaktionen. So kann beispielsweise das Zoomen in einem Zeitstrahl-Panel automatisch umliegende Einzelwert-Panels aktualisieren. Brown demonstrierte zudem Visualisierungsmöglichkeiten, die – bei entsprechender Rechenleistung – mehrere Millionen Datenpunkte dynamisch und detailgenau darstellen können.

Für die teilnehmenden Splunk-Spezialistinnen und -Spezialisten aus Managed Services, Consulting, Projektgeschäft und SOC bot das Meetup neben dem Gastvortrag auch vertiefende Einblicke in das Consist-Portfolio sowie in die Arbeit der Managed-Services-Teams. Der fachliche Austausch knüpfte zudem an bestehende Kontakte aus dem Umfeld der Splunk Edge Hub Partner an. Splunk Edge Hub ist eine Lösung für die Erfassung und Analyse von Daten am sogenannten „Edge“ – also direkt dort, wo sie entstehen, etwa an Sensoren, IoT-Geräten oder industriellen Anlagen. Dadurch lassen sich bislang schwer zugängliche Daten aus physischen und operativen Umgebungen in Splunk nutzbar machen und mit IT- und Security-Daten zusammenführen.

Gerade in diesem Bereich sieht Consist großes Potenzial: etwa für Betreiber von Ampelanlagen im Public Sector, um OT-Security für ältere, nicht internetfähige Infrastrukturen zu ermöglichen, sowie für Industrieunternehmen, die ihre Fertigungsprozesse datenbasiert optimieren möchten. Das Meetup unterstrich damit einmal mehr die Bedeutung praxisnaher Splunk-Expertise für moderne Data-&-Security-Anwendungsfälle.

Consist Software Solutions ist Spezialist für Digitale Transformation, IT Security und Managed Services.

Das ganzheitliche Dienstleistungs- und Lösungsangebot umfasst:

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