Spreewald neu gedacht: spreewald-info.de startet neu

Vom Informationsportal zur Buchungsplattform – mit intelligentem Routenplaner für Paddeln, Rad, Wandern und Skaten.

Cottbus, 08. Juni 2026 – Seit dem 2. Januar 1999 ist spreewald-info.de online – eines der ältesten Regionalportale für den Spreewald. Das Portal hat in dieser Zeit bereits mehrere Relaunches erlebt, doch keiner war so tiefgreifend wie der aktuelle: Nach gut einem Jahr intensiver Entwicklungsarbeit hat Spreewald Info die Plattform von Grund auf neu konzipiert und zum 17. Mai 2026 veröffentlicht. Die

neue Plattform bündelt erstmals Informationen, direkte Buchungsmöglichkeiten und intelligente Routenplanung in einem einzigen Angebot – und setzt damit neue Maßstäbe für digitalen Tourismus in der Region.

Vom Informationsportal zur Buchungsplattform

Das überarbeitete Portal richtet sich an alle, die den Spreewald aktiv erleben wollen: Urlauber, Tagesausflugsreisende und Naturliebhaber finden hier ab sofort ein vollständiges digitales Reiseangebot. Kahnfahrten, Bootsverleih, Fahrradverleih, Kurzurlaube und Unterkünfte lassen sich direkt über die Plattform anfragen und buchen – ohne Umwege über Drittanbieter oder separate Buchungssysteme.

Das Angebot deckt den gesamten Spreewald ab: von Lübbenau, Lübben, Burg, Lehde und Leipe über Schlepzig, Straupitz und Golssen bis nach Krausnick, Calau, Schwielochsee und Cottbus.

Intelligenter Routenplaner für Paddeln, Radfahren, Wandern und Skaten

Ein zentrales Highlight des Relaunches ist der neue interaktive Routenplaner. Nutzerinnen und Nutzer können Start und Ziel frei eingeben und erhalten in Echtzeit optimierte Routen für Paddeltouren, Radtouren, Wandertouren und Skatertouren. Besonders für Kanutouren auf den Fließen des Biosphärenreservats Spreewald werden dabei automatisch aktuelle Vollsperrungen, Durchfahrtsverbote und Einbahnregelungen auf dem Wasser berücksichtigt – ein Feature, das im regionalen Digitaltourismus bislang einmalig ist.

„‚Spreewald neu gedacht‘ war nicht nur unser Arbeitsmotto, sondern ist unser Versprechen für die Zukunft der Region. Wer den Spreewald neu denken will, darf sich nicht mit dem Status quo zufriedengeben. Deshalb haben wir die Plattform bis ins kleinste Detail seziert, jede Funktion, jedes Designelement und jeden Klickweg akribisch hinterfragt und völlig neu aufgebaut. Wir starten jetzt bewusst mit einem starken, komplett runderneuerten Kern. Und weil echtes Querdenken Zeit braucht und niemals stillsteht, ist der jetzige Launch erst der Anfang. Unser Fahrplan für die nächste Zeit steht fest und wir haben noch Großes vor: Manche innovativen Features feilen wir gerade noch im Hintergrund aus, um sie in den kommenden Monaten Schritt für Schritt nachzureichen. Wir erfinden das digitale Spreewald-Erlebnis gerade neu – Stück für Stück. Freut euch auf ein Portal, das

zeigt, wie digitaler Tourismus heute aussehen muss!“

André Friedrich, Spreewald Info

Der Relaunch ist erst der Anfang

Mit dem heutigen Launch geht ein grundlegend erneuerter Kern online. Weitere Features befinden sich bereits in der Entwicklung und werden in den kommenden Monaten schrittweise veröffentlicht. Ziel ist es, das Portal kontinuierlich weiterzuentwickeln und den digitalen Spreewald-Tourismus langfristig auf ein neues Niveau zu heben.

Bereits seit 1999 ist Spreewald Info ein kompetenter Ansprechpartner für Urlaub & Freizeit im Spreewald.

Bei Spreewald Info finden Sie Tipps und Ideen für einen Ausflug in das brandenburgische Venedig mit über 100 km Fließgewässern. Fotos, Veranstaltungstipps und Tourenvorschläge runden das Angebot ab.

Unsere Reisevermittlung ist Ihnen bei der direkten Urlaubsplanung gern behilflich.

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