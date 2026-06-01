Staffelstabübergabe in der Geschäftsführung des AWK

Neue Geschäftsführung und Erweiterung des Wirkungskreises

Regensburg, 1. Juni 2026 – Der Anwenderkreis Proalpha e. V. (AWK) setzt seinen Wachstumskurs als Interessenvertretung konsequent fort. Mit Wirkung zum 01.06.2026 werden Christoph Schott und Uwe Siegwart gemeinsam, jeweils in Teilzeit, in die Geschäftsführung des AWK berufen. Sie übernehmen in diesem Zuge auch die Aufgaben des bisherigen Geschäftsführers Thomas Schmidt, der nach acht erfolgreichen Jahren Anfang Juni den Staffelstab übergibt, um sich neuen Aufgaben zu widmen.

„Thomas Schmidt steht für kontinuierliches Wachstum. Er hat den Anwenderkreis mitgegründet und zu einer professionellen Plattform für Interessensvertretung, Erfahrungsaustausch und Mitgestaltung entwickelt. Über 500 mittelständische Unternehmen zählt die Organisation mittlerweile zu ihren Mitgliedern. Ihm gilt unser ausdrücklicher Dank für sein großes Engagement. Für die nächsten Schritte der Professionalisierung des AWK konnten wir mit Christoph Schott und Uwe Siegwart zwei erfahrene Manager gewinnen, die als bisherige Mitglieder des erweiterten Vorstands den AWK bereits sehr gut kennen“, sagt Miodrag Nussbaumer, erster Vorsitzender des Anwenderkeis Proalpha.

Uwe Siegwart bringt umfassendes technisches Know-how, strategische Managementerfahrung und hohe Umsetzungskompetenz in seine neue Aufgabe ein. Nach seinem Master-Abschluss in IT-Management und Consulting an der Universität Hamburg startete er seine Laufbahn bei der Schlote-Gruppe. Dort verantwortete er zuletzt als IT-Leiter über fast acht Jahre die IT- und Digitalisierungs-Strategie sowie Industrie 4.0-Initiativen. Seit 2023 steuert er als Geschäftsführer der Vivaldi – Digital Solutions die Entwicklung KI-gestützter Lösungen für Qualitätsmanagement und Operational Excellence. Im gleichen Jahr übernahm er die Leitung des AWK Arbeitskreis Automotive. Seit September 2025 unterstützt er zudem das AWK Community Management.

Christoph Schott vereint langjährige Management- und Beratungserfahrung mit fundierter Industrie-Expertise in Automotive, Medical und Electronics. Bei der UX-Gruppe leitete er über mehr als eine Dekade die gesamte Unternehmensentwicklung. Der Fokus lag hierbei auf Verbesserungs- und Veränderungs-Projekten entlang der gesamten Wertschöpfungskette, immer gestützt durch Systemeinführungen, Konzeptionen und Erweiterungen. Zuvor beriet er bei Management Engineers (heute PWC Strategy&), als Teil der Functional Practice Corporate Development & Strategy, den gehobenen Mittelstand in strategischen Fragestellungen – von Analyse über Konzeption bis hin zu Implementierung und Verankerung in der Organisation. Davor durchlief er bei Magna verschiedene Management-Positionen und verantwortete zuletzt als Senior Director mit Prokura die Funktionen Finance, HR, IT, QM, BPM für die gesamte Interieur-/Exterieur-Entwicklung in Europa. Er hält ein Diplom in Wirtschaftsingenieurwesen der THI Ingolstadt sowie einen MBA mit Auszeichnung der ESC Grenoble (Frankreich). Seit 2023 leitet er im AWK den Arbeitskreis Electronics & High Tech.

Erweiterter Fokus des AWK auf das gesamte digitale Ökosystem Proalpha

Begleitend zur Entwicklung der Proalpha Group erweitert der AWK für seine Mitglieder in Zukunft seinen Wirkungskreis.

„Gemeinsam legen wir jetzt den Fokus auf das gesamte digitale Ökosystem Proalpha. So kümmern wir uns zukünftig nicht nur um die Wechselwirkungen des ERP-Kerns mit Lösungen von Gruppen- und Partner-Unternehmen, sondern auch um die Interaktion mit Dritt-Systemen und das Zusammenspiel mit allen Service-Anbietern. Unsere Mitglieder erhalten so Zugang zu den besten Lösungsansätzen für ihre Herausforderungen“, erklärt Christoph Schott.

„Deswegen forcieren wir im gesamten Proalpha-Ökosystem in partnerschaftlicher Zusammenarbeit den Aufbau weiterer Communitys, zusätzlicher Formate für Diskussion und Erfahrungsaustausch sowie neuer Arbeitskreise. Damit wollen wir insbesondere prozessorientierte sowie branchen- und funktionsbezogene Erweiterungen fördern“, detailliert Uwe Siegwart.

Die offizielle Staffelstab-Übergabe der Geschäftsführung findet im Rahmen der Sommertagung des AWK vom 10. bis 11. Juni 2026 in Frankenthal statt. Für einen reibungslosen Übergang wurde diese Veranstaltung bereits gemeinsam organisiert und es fanden im Vorfeld mehrere Onboarding-Workshops statt. Weiterhin an Bord bleibt Brigitte Koch-Geib als Community-Managerin. Darüber hinaus steht Thomas Schmidt den neuen Geschäftsführern bei Bedarf noch bis zum 30.09.2026 beratend zur Seite.

Der Anwenderkreis Proalpha e. V. (AWK) ist die unabhängige Interessenvertretung der Anwenderunternehmen von Softwarelösungen der gesamten Proalpha-Gruppe. Der Verein vereint in der DACH-Region über 500 Mitgliedsunternehmen. Ziel ist es, die Mitgestaltung, Weiterentwicklung und den Austausch mit Experten und Partnern zu fördern. Auf diese Weise nehmen die Mitglieder direkten Einfluss auf die Weiterentwicklung der Softwarelösungen von Proalpha, deren Töchtern und Partnern sowie von relevanten Drittsystemen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.anwenderkreis-proalpha.de

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