Startup hilft bei Notfällen oder Krankheit von Kindern

Eltern erhalten während Pilotphase kostenfreie 24/7 medizinische Videoberatung

Reutlingen. Wenn Kinder sich verletzten oder ein für Eltern unklares Krankheitsbild haben wenden sich viele Eltern insbesondere außerhalb der üblichen Praxiszeiten direkt an die Notaufnahmen von Krankenhäusern. Dies führt dazu, dass rund 40 Prozent der in den Notaufnahmen vorgestellten kleinen Patienten keine dringlichen Notfälle sind. Diese binden wertvolle personelle Kapazitäten und tragen zu der schon bestehenden Überlastung des Notfallwesens bei. Das in Reutlingen gegründete Startup VIOONIC GmbH bringt nun mit VIOKID eine Lösung an den Markt, die mit drei Klicks und ohne Termin auf dem Smartphone eine sofortige und 24-Stunden verfügbare direkte Videoverbindung mit medizinischen Fachexperten ermöglicht.

Barry Fogarty, CEO und Gründer der Vioonic GmbH ist überzeugt, dass mit VIOKID Eltern optimal in Ihrer Entscheidung für Ihr Kind unterstützt werden und so von den 120 Mio. Euro Behandlungskosten, die allein die nicht dringlichen Kindernotfälle jedes Jahr in Deutschland im Gesundheitssystem verursachen ein großer Anteil eingespart werden kann.

VIOKID startet im Juli dieses Jahres in die Pilotphase. Einen telemedizinischen Standard für die pädiatrische Ersteinschätzung gibt es derzeit noch nicht, weiß Barry Fogarty. Unser Ziel ist es im Rahmen unseres Pilotprojektes möglichst viele Eltern für eine kostenfreie und unverbindliche Nutzung von VIOKID zu gewinnen. Das wird die Entwicklung eines entsprechenden Standards ermöglichen und so die Grundlage für die Markteinführung sein, so der Gründer. Unter www.viokid.net können sich interessierte Eltern für die Teilnahme am Pilotprojekt registrieren. Eigene medizinische Experten konnte das Startup bereits ebenfalls für eine Mitwirkung im Pilotprojekt gewinnen. Dabei profitiert das Startup von der Möglichkeit, dass auch die eingesetzten medizinischen Fachkräfte über VIOKID ortsungebunden flexibel arbeiten können. Die einzige Anforderung ist ein stabiler Zugang zum Internet sowie ein mobiles Endgerät wie Smartphone oder Tablet.

Barry Fogarty ist sich sicher, nicht nur Eltern werden VIOKID zukünftig nutzen, sondern alle die Kinder betreuen also auch Großeltern, Tanten und Onkels. Auch in der jetzt bevorstehenden Reisezeit kann VIOKID im Ausland den Zugang zu deutschsprachigen medizinischen Fachkräften ermöglichen. Gründer sieht die Zukunft in der Mehrsprachigkeit, um die heute im Gesundheitssystem bestehenden Sprachbarrieren abzubauen.

Die Vioonic GmbH steigert mit dem Einsatz digitaler Lösungen die Qualität der Patientenversorgung und Arbeitsoptimierung in Kliniken und Praxen durch optimale Kommunikation bzw. optimiertem Zugang zu medizinischer Expertise durch den Einsatz. Das Startup wurde 2020 gegründet. VIOKID ist das zweite Produkt. Das erste Produkt der Vioonic GmbH ist VIODAX ein hoch sicherer Messenger für Ärzteteams in Kliniken mit innovativer patentierter Verschlüsselungstechnologie.

