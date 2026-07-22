Straßentheater mitten im Leben – Sommeraktionen in Konstanz am Bodensee

Internationale Sommerakademie mit Live-Performance in Konstanz

„Das Theater ist die Kunst, das Leben leichter zu machen.“ – Peter Ustinov

Wenn der Sommer beginnt, zieht es die Clowns der Tamala Clown Akademie hinaus. Dorthin, wo das Leben spielt, auf die Straßen, Plätze und mitten hinein in den Alltag. Die Passanten dürfen sich auf Momente voller Clownerie, Humor und berührender Augenblicke im öffentlichen Raum freuen.

Am 27. Juni 2026 von 15 bis 17 Uhr eröffnen die Künstler mit einem schwungvollen Walk Act in der Unterstadt von Meersburg die Sommersaison. Skurrile Figuren tauchen überraschend im Publikum auf, sorgen für Momente des Staunens und entwickeln humorvolle Szenen direkt vor Ort. Ohne Bühne, ohne Distanz und ohne Eintritt entsteht „Theater im Gehen“, lebendig, spontan und ganz nah an den Menschen.

Die Clowns begeistern mit Spielfreude, Charme und spontanen Begegnungen. Szenen entstehen, verzaubern das Publikum, und schon ziehen die Clowns weiter, bevor an anderer Stelle die nächste kleine Geschichte beginnt.

Diese lebendige Form des Straßentheaters ist zugleich gelebte Praxis und künstlerischer Ausdruck dessen, was die Tamala Clown Akademie seit Jahrzehnten vermittelt, die Kunst des Augenblicks, Präsenz und authentisches Spiel.

Straßentheater-Termine 2026

31.07. – Konstanz, 15:00–17:00 Uhr Walk Act vom Münsterplatz über Wessenbergstraße und Marktstätte bis zum Stadtgarten

02.08. – Campingplatz Klausenhorn (Dingelsdorf bei Konstanz), ab 17:00 Uhr Show auf dem Campingplatz

03.08. – Meersburg, ab 11:00 Uhr (11 / 12 / 13 Uhr jeweils zur vollen Stunde) in der Burgweganlage der Unterstadt

05.09. – Konstanz, 15:00–17:00 Uhr Walk Act vom Münsterplatz über Wessenbergstraße und Marktstätte bis zum Stadtgarten

08.09. – Konstanz, 15:00–17:00 Uhr Walk Act vom Münsterplatz über Wessenbergstraße und Marktstätte bis zum Stadtgarten

10.09. – Campingplatz Klausenhorn (Dingelsdorf bei Konstanz), ab 17:00 Uhr Show auf dem Campingplatz

Die Tamala Clown Akademie lädt große und kleine Zuschauer herzlich ein, spontan vorbeizuschauen und den Sommer mit einem Lächeln zu beginnen.

Darüber hinaus lädt die Akademie wieder zur Internationalen Sommerakademie nach Konstanz am Bodensee ein. Konstanz ist einen inspirierender Ort, an dem sich künstlerische Weiterbildung und erholsame Atmosphäre ideal verbinden lassen. Vom 30. Juli bis zum 7. August 2026 bieten international anerkannte Künstlerinnen und Künstler intensive Workshops und Seminare in den Bereichen Clown, Theater und Komik an.

Seit 1987 ist die Sommerakademie ein internationales Gipfeltreffen der Spielfreude und richtet sich an alle, die ihre Ausdruckskraft weiterentwickeln und neue kreative Wege beschreiten möchten. In sechs praxisnahen Kursen erhalten die Teilnehmenden fundiertes Wissen über moderne Clown-Techniken, physisches Theater, Körpersprache und vieles mehr, welches vermittelt wird von erfahrenen Bühnenprofis mit internationaler Erfahrung.

Dabei geht es um weit mehr als klassische Clownerie. Humor, Spiel und künstlerischer Ausdruck werden als kraftvolle Werkzeuge zur Persönlichkeitsentwicklung verstanden. Die Sommerakademie bietet Raum für Kreativität, Präsenz und innere Freiheit.

Einige der Dozenten bringen ihre Kunst auch direkt auf die Straße, so wird das Gelernte unmittelbar lebendig und für alle erlebbar.

Workshops im Überblick:

Jan Karpawitz & Carlos Lumbrera: Straßentheater – Wenn die Straße zur Bühne wird (30.07. – 03.08.2026) ausgebucht (Warteliste)! Jan Karpawitz ist ausgebildeter Filmschauspieler (EFAS Zürich), Gesundheit!Clown® und seit 2018 für den Verein Rote Nasen e. V. tätig. Carlos Lumbrera ist ausgebildeter Clown und Gesundheit!Clown® und engagiert sich in humanitären Projekten, unter anderem in der Ukraine. Beide leiten die Grundausbildungen an der Tamala Clown Akademie.

Anja Sophie Boorsma (NL): Improvisation & Präsenz (30.07. – 03.08.2026) Anja Sophie Boorsma arbeitet seit 2004 als Facilitatorin für Angewandte Improvisation und war von 2011 bis 2015 künstlerische Leiterin vom IMPRO Amsterdam.

Peter Shub (USA): Make them Laugh – Warum sind wir komisch? (30.07. – 03.08.2026) – ausgebucht (Warteliste)! Peter Shub zählt zu den erfolgreichsten Clowns weltweit und unterrichtet in Europa, Asien und den USA.

Julien Cottereau (FR): Zärtlichkeit im Dienste des Lachens (04.08. – 07.08.2026) Julien Cottereau ist ein vielfach ausgezeichneter französischer Clown und bekannt für Produktionen wie „Imagine-toi“.

Nimrod Eisenberg (ISR): It Is What It Is – Medical Clowning auf Profi-Niveau (04.08. – 07.08.2026) Nimrod Eisenberg ist Clown und Manager des Dream Doctors Project in Israel und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung.

Anmeldungen zur Sommerakademie sowie weitere Informationen und zusätzliche Termine unter www.tamala-center.de

Die Tamala Clown Akademie, gegründet 1983 in Konstanz, ist die älteste Clownschule Deutschlands und bietet spezialisierte Ausbildungen und Seminare im Bereich Clown, Comedy und Humor an. Zu den einzigartigen Angeboten zählen der „Gesundheit!Clown®“ und „Clown Kompakt“, die berufsbegleitend durchgeführt werden, sowie der „Humortrainer“. Diese Programme sind darauf ausgerichtet, Teilnehmer in verschiedenen Bereichen wie Kliniken, Altenpflege und klassischem Clowntheater zu qualifizieren.

Die Zielgruppe der Akademie umfasst sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene, die ihre Fähigkeiten im Bereich Clown und Humor ausbauen möchten. Die Akademie hat ein internationales Renommee durch innovative Ausbildungsmethoden und erhielt Auszeichnungen wie den HIPE Award für ihre Arbeit in den Bereichen Clown, Humor und Gesundheit. Sie bietet außerdem Online-Kurse an, um den Zugang zu ihren Programmen zu erleichtern, und veranstaltet internationale Workshops mit renommierten Clowns und Comedians.

Preisinformationen und Programmdetails werden auf Anfrage oder über die bereitgestellten Links zugänglich gemacht. Die Akademie gehört zum Tamala Center, das ebenfalls eine Künstleragentur und eine Theater Compagnie für Clowns und Comedians umfasst, und bietet damit eine umfangreiche Plattform für künstlerische und berufliche Entwicklung im Bereich Clown und Comedy, Humortraining und Klinikclown

Kontakt

Tamala Center

Udo Berenbrinker

Fritz-Arnold Str. 23

78467 Konstanz

075319413140

075319413160



http://www.tamala-center.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.