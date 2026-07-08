Studie: Fitnesswirtschaft im DACH-Raum wächst weiter

Mehr als 15 Millionen Menschen trainieren in Fitness- und Gesundheitsanlagen – Branche gewinnt weiter an wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Bedeutung

Über 15 Millionen Menschen trainieren inzwischen in Fitness- und Gesundheitsanlagen im deutschsprachigen Raum – so viele wie nie zuvor. Gleichzeitig wächst die Zahl der Anlagen weiter und die Branche erzielt in Deutschland, Österreich und der Schweiz erneut steigende Umsätze. Das zeigt die neue Studie „Eckdaten der Fitnesswirtschaft DACH 2026“, die die wichtigsten Kennzahlen der Fitnesswirtschaft im deutschsprachigen Raum auch für das Betrachtungsjahr 2025 auf einer wissenschaftlich vergleichbaren Grundlage zusammenführt. Insgesamt zählt die Branche im DACH-Raum 15,16 Millionen Mitglieder und 12.495 Fitness- und Gesundheitsanlagen.

Die Entwicklung verläuft in allen drei Ländern positiv: Deutschland verzeichnet 12,36 Millionen Mitglieder (+5,6 Prozent), Österreich 1,35 Millionen (+5,8 Prozent) und die Schweiz 1,45 Millionen (+5,8 Prozent). Auch die Umsatzzahlen steigen weiter – in Deutschland auf 6,25 Milliarden Euro, in Österreich auf 697,9 Millionen Euro und in der Schweiz auf 1,362 Milliarden Schweizer Franken.

Die vergleichende Länderbetrachtung in der DACH-Studie zeigt Synergien für weiteres Branchenwachstum auf. „Die Studie zeigt uns die Stärken der drei Ländermärkte. Wenn wir diese Stärken zusammendenken, entsteht eine gemeinsame Richtung für die Branche. Wirtschaftliches Wachstum, Qualität und Vertrauen bilden die drei Säulen einer starken, professionellen und gesellschaftlich wie politisch anerkannten Fitness- und Gesundheitsbranche.“, sagt Prof. Dr. Sarah Kobel, Leiterin Wissenschaft und Forschung der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG).

„Eine transparente Positionierung und klare Differenzierung der Anbieter sind entscheidende Voraussetzungen für mehr Sichtbarkeit, Glaubwürdigkeit und politische Stärke der Branche. Ein gemeinsames Verständnis für Transparenz und klare Leistungsversprechen stärken dabei die politische Durchschlagskraft der Branche im deutschsprachigen Raum.“, so Janosch Marx, Vorstandsmitglied des DSSV e.V. in Deutschland.

„Auch der diesjährige Branchenüberblick zeigt die dynamische Entwicklung der österreichischen Fitnesswirtschaft. Gerade in einem wachstumsstarken Markt sind fundierte Markt- und Konsumentenstudien unerlässlich, um Entwicklungen nicht nur sichtbar zu machen, sondern die Branche strategisch, gesellschaftlich und politisch gezielt weiterzuentwickeln.“, ergänzt Christian Hörl, Branchensprecher Fitness aus Österreich.

„Die Schweizer Fitness- und Gesundheitsbranche profitiert vom wachsenden gesellschaftlichen Stellenwert von Gesundheit und Prävention. Die DACH-Studie macht deutlich, dass gesundheitsorientierte Angebote und qualifizierte Betreuung im gesamten DACH-Raum zunehmend an Relevanz gewinnen.“, resümiert Marcus Schwedhelm, Präsident von swiss active in der Schweiz.

Neben der Darstellung wichtiger Kennzahlen macht die Studie deutlich, dass sich die Fitnesswirtschaft zunehmend ausdifferenzieren muss. Gesundheitsorientierte, trainings- und leistungsbezogene sowie lifestyleorientierte Angebote sprechen unterschiedliche Zielgruppen an und tragen dazu bei, Menschen mit unterschiedlichen Zielsetzungen für regelmäßiges Training zu begeistern. Besonders jüngere Generationen verbinden körperliche Leistungsfähigkeit, mentale Gesundheit, Wohlbefinden und Longevity zunehmend zu einem ganzheitlichen Lebensstil.

Die „Eckdaten der Fitnesswirtschaft DACH 2026“ wurden unter der wissenschaftlichen Leitung der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) und der SAFS Hochschule erstellt. Die Studie liefert einen harmonisierten Überblick über Mitglieder-, Umsatz-, Anlagen- sowie Strukturkennzahlen der Fitnesswirtschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz und schafft damit eine belastbare Grundlage für den länderübergreifenden Vergleich der Branche.

Der vollständige Branchenbericht kann kostenfrei über die DHfPG bezogen werden:

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Qualifikationen im Zukunftsmarkt Prävention, Gesundheit, Fitness, Sport und Informatik

Die staatlich anerkannte private Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) qualifiziert mittlerweile rund 8.000 Studierende zum Bachelor of Arts in den Studiengängen Fitnessökonomie, Gesundheitsmanagement, Sportökonomie, Sport- und Bewegungstherapie, Fitnesstraining, Ernährungsberatung sowie Sport-/Gesundheitsinformatik.

Zudem zum Master of Arts in den Studiengängen Sport- und Bewegungstherapie, Prävention und Gesundheitsmanagement, Sportökonomie oder Fitnessökonomie als auch zum Master of Business Administration Sport-/Gesundheitsmanagement. Ein Graduiertenprogramm zur Vorbereitung auf eine Promotion zum Dr. rer. med. und mehr als 100 Hochschulweiterbildungen runden das Angebot ab.

Mehr als 4.300 Unternehmen setzen auf die Studiengänge beim Testsieger „Beste private Hochschule im Bereich Gesundheit“. Alle Bachelor- und Master-Studiengänge der DHfPG sind akkreditiert und staatlich anerkannt sowie durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen.

Das duale Bachelor-Studiensystem der DHfPG verbindet eine betriebliche Tätigkeit und ein Fernstudium mit kompakten Lehrveranstaltungen. Die Studierenden werden durch Fernlehrer, Tutoren und den E-Campus der Hochschule unterstützt. Insbesondere Unternehmen des Zukunftsmarkts profitieren von den dualen Bachelor-Studiengängen, weil die Studierenden ihre erworbenen Kompetenzen unmittelbar in die betriebliche Praxis mit einbringen und mit zunehmender Studiendauer mehr Verantwortung übernehmen können.

Die BSA-Akademie ist mit mehr als 275.000 Teilnehmern seit 1983 einer der führenden Bildungsanbieter im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit. Teilnehmer profitieren vom kombinierten Fernunterricht bestehend aus Fernlernphasen und kompakten Präsenzphasen (vor Ort oder digital). Mit Hilfe der über 90 staatlich geprüften und zugelassenen Lehrgänge in den Fachbereichen Fitness/Individualtraining, Management, Ernährung, Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentale Fitness/Entspannung, Fitness/Gruppentraining, Sun, Beauty & Care und Bäderbetriebe gelingt die nebenberufliche Qualifikation für eine Tätigkeit im Zukunftsmarkt. Der Einstieg in einen Fachbereich erfolgt mit einer Basisqualifikation, die modular mit Aufbaulehrgängen über Profiabschlüsse bis hin zu Fachwirtqualifikationen, wie „Fitnessfachwirt/in“ oder „Fachwirt/in für Prävention und Gesundheitsförderung“, erweitert werden kann. Diese Abschlüsse bereiten optimal auf die öffentlich-rechtlichen Fachwirtprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor, die zu Berufsabschlüssen auf Meister-Niveau führen.

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