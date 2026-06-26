SZ Institut: audius ist Deutschlands bester IT-Berater

audius erreicht Platz 1 für IT-Beratung in der Studie „Business Partner 2026“. Digitale Souveränität und sichere KI für den Mittelstand im Fokus.

Weinstadt, 26.6.2026 – audius, ein führender Anbieter von IT-Beratung und IT-Services, ist in der aktuellen Studie „Business Partner“ von ServiceValue in Kooperation mit dem SZ Institut (Süddeutsche Zeitung) als branchenbester Anbieter in der IT-Beratung ausgezeichnet worden. Mit dem 1. Platz setzt audius den Benchmark für vertrauensvolle, seriöse und wirtschaftlich erfolgreiche Partnerschaften im Business-to-Business-Umfeld.

„Ohne seriöse und verlässliche Geschäftspartner an ihrer Seite wären Unternehmen im laufenden Tagesgeschäft immer wieder neuen Herausforderungen und auch Risiken ausgesetzt“, kommentiert Dr. Claus Dethloff, Geschäftsführer der ServiceValue GmbH, und ergänzt: „Vertrauensvolle Partnerschaften haben im Business-to-Business-Bereich deshalb einen besonderen Stellenwert.“

Verlässliche Partnerschaft als Erfolgsfaktor

Die effiziente Nutzung von Informationstechnologie ist ein wichtiger Baustein für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. Insbesondere der Mittelstand braucht dabei starke Partner auf Augenhöhe, die sein Geschäft und seine Strukturen verstehen. Daher ist es wichtig, zuverlässige und vertrauenswürdige Dienstleister an der Seite zu haben, die konstant hohe Qualität liefern. Welche Unternehmen diesen Anspruch aus Kundensicht besonders gut erfüllen, hat ServiceValue gemeinsam mit dem SZ Institut erstmals branchenübergreifend untersucht.

Die Untersuchung nutzt ein mehrstufiges Verfahren, bei dem u.a. mehrere hundert Millionen öffentliche deutsche Internetquellen – darunter redaktionelle Webseiten sowie Social Media – nach Bewertungen von Unternehmen durchsucht und mittels KI ausgewertet werden. In der Branche IT-Beratung erzielt audius den höchsten Punktwert und belegt damit Platz 1.

Digitale Souveränität und sichere Nutzung von KI im Mittelstand

Innovation und Individualität sind die Erfolgsmotoren des Mittelstands. Künstliche Intelligenz (KI) kann dabei als Katalysator wirken, wenn der Mittelstand den Spagat meistert, sich mit moderner KI wichtige Wettbewerbsvorteile zu verschaffen, ohne seinen Know-how-Vorsprung den wachsenden Bedrohungen durch Cyber-Spionage auszusetzen.

„Gerade bei Cloud und KI braucht der Mittelstand verlässliche Partner auf Augenhöhe, die ihn bei Innovation und digitaler Souveränität unterstützen. Daher freut uns die Auszeichnung zum besten Business Partner für IT-Beratung besonders. Mit unserem Closed-Loop-Ansatz bieten wir sichere KI-Lösungen ‚made in Germany‘ aus einer Hand – modern, bodenständig, smart. Das begeistert unsere Kunden jeden Tag“, erklärt Rainer Francisi, CEO und Gründer von audius.

Als Trusted Partner setzt audius KI-Innovationen bedarfsgerecht von der Idee bis zum Betrieb für seine Kunden um. Durch eigene Infrastruktur und Entwicklung in Deutschland sowie höchste Standards für Vertraulichkeit, Sicherheit und Compliance sichert audius die volle digitale Souveränität seiner Kunden. Mit der clever-Produktlinie bietet audius zudem schlüsselfertige KI-Lösungen für typische Herausforderungen im Mittelstand.

Weitere Informationen über audius private.AI als sichere Basis für KI im Mittelstand:

https://www.audius.de/de/produkte-services/ki/audius-privateai

Einen perfekten Einstieg in die Nutzung für den Mittelstand bietet der audius KI-Strategie-Workshop:

https://landing.audius.de/ki-strategie-workshop

Kontakt Vertrieb: Herr Benjamin Daur, E-Mail: Benjamin.Daur[at]audius.de, Telefon: +49 (7151) 369 00 – 331

audius GmbH, Mercedesstraße 31, 71384 Weinstadt, Deutschland

Die im Jahr 1991 gegründete audius SE ist eine weltweit tätige ITK-Gesellschaft. Von der Netzwerktechnik bis hin zur konkreten Softwareanwendung bietet die Unternehmensgruppe die passenden Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne. Bei der Betreuung von 350.000 IT-Arbeitsplätzen weltweit sind die mehr als 900 Mitarbeitenden an über 20 Standorten – davon 16 in Deutschland – fokussiert auf den Einsatz zukunftsorientierter Technologien und Best Practices.

Ein weiterer Geschäftsbereich beschäftigt sich mit Netzinfrastrukturen, insbesondere dem Auf- und Ausbau des 5G-Netzes. Zu den Kunden der Gruppe zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Zukäufe zu wachsen. Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München. https://www.audius.de

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