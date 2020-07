Tag des Systemadministrators 2020

Sicheres Arbeiten mit den mobilen Computing-Lösungen von dynabook

Die Anforderung an Systemadministratoren steigen durch coronabedingtes Homeoffice

Sicher und flexibel skalierbar: Der dynabook Mobile Zero Client (dMZC)

Investitionssicherheit dank dynabook Reliability Guarante

Neuss, 23. Juli 2020 – Das Jahr 2020 ist in vielerlei Hinsicht ein außergewöhnliches Jahr. Weltweit ruft die Corona-Pandemie eine Umgestaltung von Arbeitsplätzen hervor. Die Digitalisierung erlebt einen Aufschwung, mit dem zu Jahresbeginn kaum jemand gerechnet hätte. Homeoffice steht schlagartig ganz oben auf der Agenda vieler Unternehmen. Laut des Branchenverbands Bitkom hatten Anfang 2019 rund vier von zehn Arbeitnehmern die Möglichkeit, von Zuhause aus zu arbeiten. Eine aktuelle Studie zeigt, dass mittlerweile jeder zweite Arbeitnehmer ganz oder teilweise im Homeoffice arbeitet. Für Systemadministratoren ist das eine besonders herausfordernde Zeit. Sie leisten im Hintergrund einen entscheidenden Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung von mobilen Arbeitsplatzmodellen. Um ihre Arbeit zu honorieren, wurde der Tag des Systemadministrators ins Leben gerufen, welcher dieses Jahr am 31. Juli stattfindet. Damit Systemadministratoren ihren Arbeitsalltag möglichst reibungslos gestalten können, ist eine leistungsfähige und sichere IT-Infrastruktur essenziell. Hierbei unterstützt die Dynabook Europe GmbH mit ihren mobilen Computing-Lösungen.



Höchste Sicherheit mit den Business-Notebooks von dynabook

Die Business-Notebooks von dynabook sind durch zahlreiche Sicherheitsfunktionen, sowohl hard- als auch softwareseitig, bestens vor unbefugten Zugriffen geschützt. Das Trusted Platform Module 2.0 (TPM) garantiert die Integrität des Notebooks und beugt Manipulationen vor. Das von dynabook entwickelte BIOS schützt die Geräte schon im BootVorgang vor Hackern. Es bietet keinen Zugang für Drittanbieter und erfüllt somit höchste Sicherheitsstandards. Zudem hat dynabook in vielen Modellen, wie beispielsweise der neuen Portégé X-Serie, biometrische Sicherheitsfunktionen integriert: Das SecurePad™ mit Fingerabdrucksensor sowie eine Gesichtserkennung via IR-Kamera, welche Windows Hello unterstützt, verbessern die Sicherheit bei der Anmeldung maßgeblich. Durch diese umfangreichen Sicherheitsfeatures können sich Mitarbeiter befreit auf ihre Arbeit konzentrieren und Systemadministratoren werden spürbar entlastet.



Der dynabook Mobile Zero Client: Schnell und flexibel einsatzbereit

Unternehmen und insbesondere IT-Verantwortliche stehen vor der Herausforderung, den flexiblen Wechsel der Mitarbeiter zwischen Homeoffice und Büro zu managen. Der dynabook Mobile Zero Client (dMZC) bietet hier die nötige Unterstützung. Die cloudbasierte Lösung bindet Mitarbeiter sicher und flexibel in das Unternehmensnetzwerk ein – unabhängig davon, von welchem Ort sie auf Daten zugreifen. Zuständige Systemadministratoren profitieren von der schnellen Verfügbarkeit: Der dMZC ist in nur wenigen Tagen einsatzbereit. Sensible Daten sind nicht lokal auf der Festplatte oder SSD gespeichert, sondern liegen verschlüsselt in der Cloud. Mitarbeiter nutzen für den Zugang einen virtuellen Desktop, mit Support der wichtigsten Anbieter wie Citrix und VMware. Damit lässt sich der dMZC einfach in bestehende ITInfrastrukturen integrieren. Zudem minimiert sich das Risiko von unerwünschten Zugriffen, wie beispielsweise durch Datendiebstahl oder Malware.



Investitionen mit dynabook absichern

Für ein Höchstmaß an Planungssicherheit sorgt dynabook mit der Reliability Guarantee. Sollte innerhalb des ersten Jahres ab Kaufdatum ein Defekt auftreten, übernimmt dynabook nicht nur die Reparaturkosten der Tecra- oder Portégé-Serie, sondern erstattet zusätzlich den gesamten Kaufpreis. Diese Garantieleistung ist ein Jahr lang ab Kaufdatum gültig.



Weitere Informationen zu den mobilen Computing-Lösungen von dynabook erhalten Sie hier.



