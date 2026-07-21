Talkdesk präsentiert aktiv handelnde KI-Agenten für mehr Wachstum im Retail- und Finanzwesen

Neue branchenspezifische KI-Agenten automatisieren Outbound-Kommunikation und identifizieren Umsatzchancen im Finanzsektor und Handel

Leipzig, 21. Juli 2026. Talkdesk®, Inc. hat neue KI-Agenten speziell für die Branchen Handel und Finanzdienstleistungen vorgestellt. Sie sind Teil der Customer Experience Automation (CXA) Platform des Herstellers und ermöglichen es Unternehmen, ihre reaktiven Servicemodelle hin zu aktiven Wachstumsstrategien weiterzuentwickeln. Das Mittel dazu ist die Automatisierung der Ausgangskommunikation, die von hoher Wertschöpfung und gleichzeitig von erheblichen Reibungsverlusten gekennzeichnet ist, über sprachbasierte und digitale Kanäle.

Die Agenten lassen sich in zentrale Systeme integrieren und in kurzer Zeit konfigurieren, testen und bereitstellen. Möglich wird dies durch Multi-Agenten-Workflows auf der Basis von Vorlagen. So können sich Unternehmen darauf konzentrieren, Resultate zu optimieren, anstatt Prozesse und Verbindungen von Grund auf aufbauen zu müssen. Durch eine skalierbare autonome, aktive sowie personalisierte Ausgangskommunikation unterstützt die CXA-Plattform Unternehmen dabei, Umsatzchancen wahrzunehmen und die betriebliche Effizienz ohne größere zusätzliche Aufwände zu verbessern.

Outbound-KI-Agenten für den Handel

Abgebrochene Online-Einkäufe, steigende Kosten für die Kundengewinnung und komplexe Compliance-Risiken setzen Händler heutzutage unter zunehmenden Druck und gehen zu Lasten der Profitabilität. Talkdesks KI-Agenten für den Handel adressieren diese Reibungsverluste und automatisieren die aktive Ausgangskommunikation. Möglich wird so unter anderem:

– Verlorene Umsätze wiedergewinnen: Verlassen Konsumenten ihre Online-Warenkörbe vor dem Kaufabschluss, treten KI-Agenten unmittelbar mit ihnen in Kontakt und starten Echtzeit-Konversationen. Sie unterbreiten Kunden personalisierte Produktempfehlungen und begleiten den kompletten Kaufprozess bis zum Abschluss, um Umsätze zum Zeitpunkt der Kaufbereitschaft zu erzielen.

– Umfangreiche Rückrufaktionen automatisieren: KI-Agenten kontaktieren Kunden über sprachbasierte und digitale Kanäle bei hochvolumigen Rückrufaktionen. Sie führen Kunden durch Maßnahmen wie Reparatur, Rückgabe oder Ersatz, um Regularien zu erfüllen, Betriebskosten zu senken und Vertrauen für langfristige Kundenloyalität aufzubauen.

Outbound-KI-Agenten für Finanzdienstleister

Finanzdienstleister bewegen sich in einem hochkompetitiven Umfeld, in dem das Rennen um Einlagenwachstum und Kreditvolumen mittels Präzision und Geschwindigkeit gewonnen wird. Talkdesks KI-Agenten für Finanzdienstleister automatisieren Outbound-Bankenprozesse und helfen dabei, maßgeschneiderte Angebote genau zum Zeitpunkt des Bedarfs zu unterbreiten und dadurch einen erheblichen Wettbewerbsvorteil zu erzielen:

– Kreditwachstum stärken: KI-Agenten kümmern sich darum, die für die Vorqualifikation erforderlichen Daten zu sammeln und offenzulegen, und führen potenzielle Kreditnehmer schneller durch den Qualifizierungsprozess, als das bei einer manuellen Kontaktaufnahme möglich wäre.

– Einlagenwachstum unterstützen: KI-Agenten nehmen aktiv den Kontakt zu Interessenten und Kunden auf, um sie auf die bestmögliche Produktempfehlung für Spareinlagen aufmerksam zu machen. Mithilfe dieser Automatisierung lassen sich die Konversionsrate steigern, das Kunden-Onboarding unterstützen und Kundenkonten schneller und intuitiver aktivieren, ohne den dafür nötigen Betriebsaufwand zu erhöhen.

– Zahlungsausfälle reduzieren: KI-Agenten treten schon bei ersten Zahlungsverzögerungen aktiv in einen personalisierten und rechtskonformen Austausch mit den betreffenden Kreditnehmern, um die Konten schneller ausgleichen zu können und gleichzeitig Kosten, Risiken und Kundenkonflikte zu reduzieren.

KI-Agenten in natürlicher Sprache selbst erstellen

Darüber hinaus hat Talkdesk in Form seines „Agent Builder“ ein auf natürlicher Sprache basierendes Tool angekündigt, mit dessen Hilfe sowohl Fachanwender als auch technische Teams den vollständigen Lebenszyklus ihrer KI-Agenten im Kundenservice managen können.

Fachkräfte im Bereich Customer Experience (CX) beschreiben gewünschte Ergebnisse in natürlicher Sprache. Der Agent Builder erstellt daraufhin einen entsprechenden KI-Agenten und testet, diagnostiziert und validiert diesen, bevor er in Interaktion mit Kunden tritt. Dazu greift der Agent Builder auf das bestehende Rohmaterial des Unternehmens zu wie Standardbetriebsabläufe und Richtlinien und übersetzt diese in hochpräzise logische Instruktionen und strukturierte Leitplanken. Die erstellten Agenten werden abschließend von Menschen freigegeben. Die Erstellung einer vertrauenswürdigen KI-Workforce wird so zu einer Frage von Stunden statt von Wochen.

Wachstum aktiv gestalten

„Die IT-Branche befindet sich an einem Wendepunkt: KI entwickelt sich von einem Mittel zur Kostensenkung zu einem Motor für Unternehmenswachstum“, betont Tiago Paiva, Chief Executive Officer und Gründer von Talkdesk. „Wir geben den Verantwortlichen im Handel und Finanzwesen die Mittel an die Hand, um auf den Markt nicht mehr bloß zu reagieren, sondern um ihn aktiv zu gestalten. Wir automatisieren komplexe und aktiv geführte Customer Journeys in großem Maßstab. Dadurch helfen wir unseren Kunden, bedeutende Umsatzchancen wahrzunehmen und Wachstum zu erzielen, wie es bislang kaum möglich war.“

Talkdesk® unterstützt Unternehmen dabei, die Effizienz und Qualität ihrer Kundenerfahrung nachhaltig zu steigern. Mit seiner Cloud-nativen, GenAI-gestützten CX-Plattform, speziell entwickelten Branchenlösungen und erweiterbaren KI-Angeboten versetzt Talkdesk Unternehmen in der Cloud und on-premises in die Lage, hochwertige Kundenerlebnisse zu liefern, die sie wettbewerbsfähiger machen, den Umsatz steigern, die Kosten senken und die betriebliche Effizienz erhöhen. Mit spezialisierten Workflows und Integrationen, die im Rahmen der Industry Experience Clouds sofort einsatzbereit sind, steigert Talkdesk den Nutzwert für Kunden schneller und einfacher, als dies im Regelfall mit Legacy- oder One-Size-Fits-All-Lösungen möglich ist. Als Partner von Unternehmen auf der ganzen Welt liefert Talkdesk kontinuierliche Innovationen und umfassende Vorteile für Kunden. Sein Engagement für Sicherheit sowie seine Zuverlässigkeit zeichnen das Unternehmen branchenweit aus.

Weitere Informationen finden sich unter www.talkdesk.com

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