Tarkett Lino Style: Natürliche Designs für Objekt

Neue Linoleum-Kollektion mit Marmor- und Travertin-Optik, 94 % natürlichen Inhaltsstoffen und niedrigem CO₂‑Fußabdruck.

Ludwigshafen, Mai 2026: Tarkett stellt mit der Lino Style Collection eine moderne Linoleum-Kollektion vor. Die Designs orientieren sich an der zeitlosen Ästhetik von Stein und Mineralien. Die beiden Linien Style Emme und Style Elle verbinden authentische Oberflächenoptiken mit nachhaltiger Materialtechnologie. So entstehen Lösungen für zeitgemäße Raumkonzepte im Objektbereich.

Die Kollektion umfasst zwei abgestimmte Designs. Style Emme interpretiert die feinen Texturen von Marmor. Style Elle greift die organische Wärme von Travertin und mineralischen Strukturen auf. Zusammen bilden sie ein harmonisches Duo für Großraumbüros, Bildungseinrichtungen, den Ladenbau und den Gesundheitssektor. Die Farbpalette reicht von Beige- und Brauntönen bis zu mineralischen Grau- und gedeckten Grüntönen. Die Dekore sind inspiriert von Erde, Stein, Rinde und Moos. Sie schaffen eine ruhige Atmosphäre mit subtiler Tiefe und Struktur.

Style Emme bildet den Auftakt. Das Ton-in-Ton-Marmordesign verbindet klassische Linoleum-Optik mit gedämpften, erdigen Farben und feiner Maserung. Natürliche Rohstoffe und mineralische Farbnuancen stehen im Fokus. Style Elle ergänzt die Serie mit einem linearen Design. Es interpretiert die Ästhetik organischer Materialien in einer klaren, modernen Flächengestaltung. Zurückhaltende Linien und eine ruhige Farbgebung erzeugen Balance, Wärme und Klarheit.

Insgesamt bietet die Lino Style Collection 38 Farbtöne. Style Emme umfasst 30 Farben, Style Elle acht Farben. Damit reagiert Tarkett gezielt auf den Bedarf von Architekten, Planern und Designern nach natürlichen, vielseitigen Farblösungen.

Seit 1898 setzt Tarkett auf natürliche Inhaltsstoffe in der Linoleumproduktion. Die neue Kollektion besteht zu 94 % aus Korkmehl, Leinöl, Pinienharz und Holzmehl. Das Ergebnis ist ein langlebiger, leistungsfähiger und umweltverträglicher Bodenbelag. Die Produktion erfolgt im Werk Narni in Italien. Dort arbeitet Tarkett mit einem geschlossenen Wasserkreislauf und 100 % erneuerbarer Energie. Rund 40 % des Stroms erzeugt das Werk selbst, unter anderem mit Photovoltaik. Laut Tarkett weist die Kollektion damit einen der weltweit niedrigsten CO₂‑Fußabdrücke für Linoleum über den gesamten Lebenszyklus auf.

Die Entwicklung folgt einem zirkulären Ansatz. „Unser Ansatz zur Kreislaufwirtschaft basiert auf drei Säulen: Design, Materialien und geschlossene Recyclingprozesse. Für uns liegt die wahre Schönheit der Kreislaufwirtschaft in der Wiederverwendung wertvoller Materialien, in innovativen Herstellungsprozessen und in dem Wissen, dass wir aktiv Abfall reduzieren und Treibhausgasemissionen senken“, sagt Daniel Mai, Product Manager D/A/CH für Homogeneous Vinyl, Heterogeneous Vinyl, Linoleum, Sports Indoor.

Mit dem ReStart® Rücknahme- und Recyclingprogramm führt Tarkett gebrauchte Beläge und Verlegereste in den Kreislauf zurück. Das Material wird in Narni aufbereitet und als Rezyklat wieder eingesetzt oder in anderen Anwendungen genutzt. Grundlage für die Bewertung der Umweltleistung sind extern verifizierte Umweltproduktdeklarationen. Verantwortungsvolle Rohstoffbeschaffung sowie Rücknahme-, Recycling- und Wiederverwendungsprozesse senken den CO₂‑Fußabdruck nachhaltig.

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Über Tarkett

Mit einer Geschichte von mehr als 140 Jahren ist Tarkett ein weltweit führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Bodenbelägen und Sportböden, der im Jahr 2025 einen Nettoumsatz von 3,3 Mrd. Euro erwirtschaftet hat. Die Tarkett Gruppe beschäftigt fast 12.000 Mitarbeiter und verfügt über 25 Forschungs- und Entwicklungszentren, 8 Recyclingzentren und 33 Produktionsstätten. Der Bodenexperte beliefert Kunden in über 100 Ländern mit Vinylböden, Linoleum, DESSO® Teppichböden, Holzfußböden, Kunstrasen sowie Laufbahnen für Athleten. Tarkett entwickelt und bietet Lösungen für Krankenhäuser, Schulen, Wohnungen, Hotels, Büros, Geschäfte und Sportplätze. Mit seinem Leitmotiv „The Way to Better Floors“ verpflichtet sich Tarkett, Ressourcen zu schonen, CO einzusparen und den Klimawandel zu bekämpfen. Die Gruppe verfolgt konsequent eine Strategie der Kreislaufwirtschaft, die auf den Cradle-to-Cradle®-Prinzipien basiert und im Einklang mit ihrem Ansatz Tarkett Human-Conscious Design® steht. www.tarkett.de

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