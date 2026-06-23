telefonbuchONLINE.at verbindet Österreich mit lokalen Betrieben

Über 45.000 Einträge, 180+ Kategorien, 9 Bundesländer: Das Geo-Suchportal von MKW Medien macht regionale Unternehmen in Österreich sichtbar.

telefonbuchONLINE.at: Das regionale Branchenverzeichnis für ganz Österreich

Wien/Düsseldorf – Wer in Österreich einen Arzt, Handwerker, Steuerberater oder ein Restaurant in der Nähe sucht, findet auf telefonbuchONLINE.at schnell den passenden Anbieter. Das von MKW Medien Kommunikation Werbung betriebene Geo-Suchportal hat sich als verlässliche Anlaufstelle für die regionale Unternehmenssuche etabliert und verbindet Suchende gezielt mit lokalen Betrieben in ihrer Umgebung.

Über die Suche nach Name und Standort gelangen Nutzerinnen und Nutzer in wenigen Sekunden zu relevanten Ergebnissen – ohne internationale Streuverluste und ohne irrelevante Treffer. Der Fokus liegt zu 100 Prozent auf Österreich: Aktuell sind mehr als 45.000 Betriebe österreichweit eingetragen, verteilt auf über 180 Kategorien und alle neun Bundesländer.

Von Ärzten, Restaurants und Handwerkern über Friseure, Autohäuser und Immobilien bis zu Rechtsanwälten, Steuerberatern, Elektrikern und Installateuren deckt das Portal nahezu alle Branchen des täglichen Bedarfs ab. Damit stärkt telefonbuchONLINE.at gezielt die regionale Wirtschaft und macht auch kleinere Familienunternehmen und etablierte Fachbetriebe online sichtbar.

Für Unternehmen bietet die Plattform ein professionelles Profil mit allen wichtigen Informationen – von Kontaktdaten und Öffnungszeiten über eine aussagekräftige Beschreibung bis hin zu Fotos und Kundenbewertungen. So entsteht Vertrauen, noch bevor der erste Kontakt zustande kommt. Die Einträge werden geprüft und regelmäßig aktualisiert, damit Suchende stets auf aktuelle Daten zugreifen können.

„Wir sind überzeugt, dass regionale Unternehmen die Säule einer funktionierenden Wirtschaft sind. Mit telefonbuchONLINE.at geben wir jedem Betrieb die Möglichkeit, online präsent zu sein und neue Kundinnen und Kunden direkt vor der eigenen Haustür zu erreichen“!

Betrieben wird das Portal von MKW Medien Kommunikation Werbung mit Sitz in Wien und Düsseldorf. Das Medienunternehmen verfügt über langjährige Erfahrung in der digitalen Vermarktung regionaler Unternehmen und betreibt mehrere spezialisierte Online-Portale in Österreich und Deutschland.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur kostenfreien Eintragung gibt es unter: https://www.telefonbuchonline.at

Über MKW Medien Kommunikation Werbung MKW Medien Kommunikation Werbung ist ein erfahrenes Medienunternehmen mit Standorten in Wien und Düsseldorf. Der Schwerpunkt liegt auf der digitalen Sichtbarkeit und Vermarktung regionaler Unternehmen. MKW Medien entwickelt und betreibt spezialisierte Online-Portale im DACH-Raum, darunter das österreichische Geo-Suchportal telefonbuchONLINE.at.

MKW Medien betreibt und entwickelt eigene digitale Suchnetzwerke und Branchenplattformen, auf denen Unternehmen gezielt sichtbar gemacht werden. Firmen werden regional strukturiert dargestellt, sodass potenzielle Kunden schnell passende Anbieter in ihrer Umgebung finden. Der Fokus liegt auf der strategischen Platzierung in relevanten Umkreisen und Kategorien sowie der Optimierung der Auffindbarkeit. So steigern wir nachhaltig Reichweite, Sichtbarkeit und Anfragen für unsere Kunden.

Kontakt

MKW Medien Kommunikation Werbung

Michael Schmitt

Brehmstraße 3

40239 Düsseldorf

+49 211 96 292 033



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