Tenable Hexa AI geht in Maschinengeschwindigkeit von der Erkennung von Sicherheitsrisiken zu automatisierten Behebungsmaßnahmen über

Die agentische Engine der Exposure Management-Plattform Tenable One automatisiert die Orchestrierung kritischer Schritte, darunter Priorisierung und Mobilisierung

BOSTON – EXPOSURE CONFERENCE 2026 – (28. Mai 2026) – Tenable® Holdings, Inc. (NASDAQ: TENB), das Unternehmen für Exposure Management, gibt die allgemeine Verfügbarkeit von Tenable Hexa AI bekannt, der agentischen KI-Engine der Exposure Management-Plattform Tenable One. Tenable Hexa AI ist eine hochentwickelte agentische KI-Lösung für Cybersecurity, die mit fortschrittlichem Multi-Step Reasoning und Unterstützung für MCP (Model Context Protocol) ausgestattet ist und die Erstellung benutzerdefinierter Agents und Workflows ermöglicht, die Risiken in maschineller Geschwindigkeit reduzieren.

Große Sprachmodelle (LLMs) und innovative KI-Modelle wie „Mythos Preview“ von Anthropic beschleunigen die Aufdeckung zuvor unbekannter Schwachstellen in bisher ungekanntem Ausmaß. Sie sind wesentlich schneller als manuelle Sicherheitsprozesse, was Unternehmen in eine gefährliche Lage bringt. Tenable Hexa AI wird dem Anspruch von Exposure Management gerecht, indem sie die entscheidende Lücke zwischen der Entdeckung von Schwachstellen und deren Behebung schließt. Die Lösung automatisiert komplexe Sicherheitsworkflows, um Exposures zu kontextualisieren und zu priorisieren, sodass Sicherheitsteams Maßnahmen in großem Umfang ergreifen können. Angesichts der Tatsache, dass State-of-the-Art-Modelle die Zeit bis zur Entdeckung von Schwachstellen von Monaten auf Minuten verkürzen, brauchen Unternehmen automatisierte Systeme, die die Gefährdung ebenso schnell reduzieren können.

Tenable Hexa AI stützt sich auf die Tenable Exposure Data Fabric, das branchenweit umfassendste Repository für kontextualisierte Exposure-Daten und -Intelligence, um fragmentierte technische Daten in priorisierte, geschäftsorientierte Erkenntnisse und durchgängig automatisierte Behebungsmaßnahmen zu verwandeln – auf der gesamten Angriffsfläche. Als Orchestrierungsschicht lässt sich Tenable Hexa AI direkt mit bestehenden Sicherheits- und IT-Tools verbinden, sodass Teams entweder Tenable-Agents nutzen oder eigene Agents entwickeln und bereitstellen können. Auf diese Weise sind Unternehmen in der Lage, den gesamten Prozess von der Erkennung bis zur Behebung zu automatisieren.

Zu den neuen Funktionen von Tenable Hexa AI zählen:

> Erweiterte mehrstufige Reasoning-Fähigkeiten: Tenable Hexa AI führt komplexe, End-to-End-Workflows aus, die die moderne Exposure-Oberfläche in einer einzigen Anfrage abdecken, ohne dass die Verantwortlichen den Kontext aus verschiedenen Tools zusammenfügen müssen.

> Automatisierte Remediation-Workflows: Tenable Hexa AI orchestriert Remediation-Workflows, indem die Lösung automatisch Tickets erstellt und weiterleitet, benutzerdefinierte Richtlinien generiert und revisionssichere Berichte erzeugt, so dass Sicherheitsteams bei jeder kritischen Exposure schnell agieren können.

> Erkenntnisse entlang des gesamten Exposure-Pfads: Sicherheitsverantwortliche können ihre Umgebung anhand von Identitätsattributen – Dienstkonten, privilegierte Benutzer, AD-Gruppen – abfragen, um Exposure-Pfade aufzudecken, die bei herkömmlicher Asset-Inventarisierung übersehen werden. Tenable Hexa AI bietet außerdem eine geführte Unterstützung bei komplexen Konfigurationen von Active Directory-Sensoren.

„KI-Agents, die ohne die richtigen Leitplanken und Kontrollmechanismen agieren, können in realen Unternehmensumgebungen unberechenbar, anfällig oder unsicher sein,“ erklärt Eric Doerr, Chief Product Officer bei Tenable. „Hier spielt Tenable Hexa AI ihre Stärken aus. Sie ist eine aktive, autonom agierende Kraft – eine für den Unternehmenseinsatz geeignete KI-Engine, die für lückenloses Vertrauen ausgelegt ist und leistungsstarke Modelle in die Strukturen, Kontrollen und Überwachungsmechanismen einbindet, die notwendig sind, damit sie zuverlässig und sicher in großem Maßstab agieren können. Hexa AI schlägt nicht einfach nur den nächsten Schritt vor, sondern koordiniert den gesamten Workflow, um Risiken zu neutralisieren, bevor sie ausgenutzt werden können – mit den notwendigen Leitplanken, die dafür sorgen, dass Unternehmen dieser Autonomie tatsächlich vertrauen können.“

Um das für Produktionsumgebungen erforderliche, nachweisbare Vertrauen zu gewährleisten, arbeitet Tenable Hexa AI innerhalb einer umfassenden agentischen Struktur, so dass Sicherheitsteams über die durchgängige Transparenz, die Leitplanken und die strenge Nachvollziehbarkeit verfügen, die erforderlich sind, um Exposure Management sicher und in großem Maßstab zu automatisieren.

Tenable Hexa AI ist für alle Tenable One Foundation- und Tenable One Advanced-Kunden verfügbar. Weitere Details zum flexiblen Preismodell von Tenable finden Sie unter: https://de.tenable.com/press-releases/tenable-accelerates-exposure-management-adoption-with-new-flexible-pricing-for-the-ai-era

Weitere Informationen zu Tenable Hexa AI finden Sie unter: http://de.tenable.com/products/tenable-one/capabilities/hexa-ai

Über Tenable

Tenable®, das Unternehmen für Exposure-Management, identifiziert und schließt Sicherheitslücken, die den Wert, die Reputation und die Vertrauenswürdigkeit von Unternehmen gefährden. Die KI-gestützte Exposure-Management-Plattform von Tenable bietet umfassende Sichtbarkeit und handlungsrelevante Erkenntnisse entlang der gesamten Angriffsfläche und ermöglicht es Unternehmen, sich vor Cyberangriffen zu schützen – von IT-Infrastrukturen über Cloud-Umgebungen bis hin zu kritischen Infrastrukturen und allen dazwischenliegenden Bereichen. Über 44.000 Kunden weltweit verlassen sich auf Tenable, wenn es darum geht, Sicherheits- und Geschäftsrisiken zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie auf de.tenable.com.

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