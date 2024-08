Texterkennung mit generativer KI

Texterkennungssysteme auf Basis moderner KI Systeme eröffnen neue Chancen Geschäftsprozesse zu optimieren

Texterkennungssysteme auf Basis generativer KI eröffnen Unternehmen neue Chancen bei der effizienten Verarbeitung von Dokumenten. Mit modernen KI Systemen lassen sich unstrukturierte Textdaten automatisch analysieren und Geschäftsprozesse schneller digitalisieren.

Generative KI revolutioniert gerade die Textanalyse von Geschäftsdokumenten und bietet mittelständischen Unternehmen völlig neue Möglichkeiten bei der Digitalisierung. So können beispielsweise jetzt große Mengen unstrukturierter Daten aus Verträgen, Berichten und Korrespondenzen effizient verarbeitet und wichtige Informationen extrahiert werden. Bei der Analyse von Geschäftsdokumenten lassen sich automatisch Muster erkennen, Schlüsselthemen können schneller identifiziert werden und sogar Stimmungen oder Intentionen lassen sich erfassen. Dies ermöglicht eine schnellere und präzisere Entscheidungsfindung, indem relevante Informationen automatisch hervorgehoben werden. Darüber hinaus kann die KI Zusammenfassungen erstellen, Dokumente kategorisieren und bei der Erstellung neuer Texte unterstützen. Dies steigert die Produktivität und reduziert menschliche Fehler. Für Unternehmen bedeutet dies eine verbesserte Compliance, effizienteres Dokument- und Vertragsmanagement und die Möglichkeit, aus historischen Daten wertvolle Geschäftserkenntnisse zu gewinnen.

Durch die Verbindung von KI mit dem Geschäftsprozessmanagement lassen sich viele Dokument basierte Arbeitsschritte beschleunigen. Dabei kommt es besonders darauf an, dass eine KI nahtlos mit den eigenen Geschäftsprozessen verknüpft werden kann. Moderne Workflow Management Systeme auf Basis von BPMN bieten hier das perfekte Zusammenspiel, um Dokumente, Abläufe und individuelle Geschäftsregeln mit einer KI zu verbinden. Klassische DMS Lösungen werden so durch intelligente KI gesteuerte Geschäftsprozess Management Systeme abgelöst.

Für das Management ergeben sich nun neue Möglichkeiten mit Hilfe von KI komplexe Entscheidungen in Geschäftsprozessen schneller und sicherer treffen zu können. Dazu zählen beispielsweise:

– Optimierung von Kundenservice und Kommunikation durch automatisierte Erfassung und Kategorisierung von Anfragen.

– Verbesserte Entscheidungsgrundlagen durch schnelle Analyse großer Textmengen, z.B. in Marktforschung oder Trendanalysen.

– Effizienzsteigerung in der Dokumentenverarbeitung, etwa bei Verträgen oder internen Berichten.

– Intelligente Verteilung von Aufgaben innerhalb des Unternehmens.

Neue Chancen der KI bieten den IT-Verantwortlichen Vorteile, da sie Prozesse beschleunigen und die Datenverarbeitung verbessern können. Der Einsatz fortschrittlicher Systeme mit einer offenen Architektur führt zu weiteren positiven Effekten:

– Skalierbarkeit und Flexibilität durch Cloud basierte Lösungen.

– Nahtlose Integration in bestehende Systeme und Workflows.

– Kontinuierliche Verbesserung der Modelle durch maschinelles Lernen.

Die Implementierung solcher Systeme ermöglicht es mittelständischen Unternehmen, mit größeren Wettbewerbern Schritt zu halten und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen.

Die Nutzung von Open-Source Modellen ist für mittelständische Unternehmen in Bezug auf Sicherheit und Datensouveränität von entscheidender Bedeutung. Im Gegensatz zu rein Cloud basierten KI Systemen ermöglichen diese Modelle eine vollständige Kontrolle über die Datenverarbeitung, da keine Daten das Unternehmen verlassen. Unternehmen können die Modelle auf eigenen Servern oder in einer kontrollierten Cloud-Umgebung betreiben, wodurch sensible Daten im eigenen Einflussbereich bleiben. Dies reduziert das Risiko von Datenlecks und gewährleistet die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen wie der DSGVO. Zudem bieten Open-Source Modelle die Flexibilität, spezifische Sicherheitsanforderungen zu implementieren und die Modelle an individuelle Bedürfnisse anzupassen. Dies stärkt nicht nur die digitale Souveränität des Unternehmens, sondern schafft auch Vertrauen bei Kunden und Partnern, da Transparenz und Kontrolle über die Datenverarbeitung gewährleistet sind.

Imixs-Office-Workflow integriert in seiner neuesten Version jetzt eine moderne KI Technologie mit der die automatische Texterkennung noch schneller realisiert werden kann. Mit dem neuen Modul Imixs-Business-AI können alle Arten von Geschäftsdokumenten automatisch klassifiziert, kategorisiert und analysiert werden. Imixs-AI verwendet dazu ausschließlich Open Source Modelle, die vollständig unter der Kontrolle des Unternehmens liegen und einen Daten- und Informationsabfluss ausschließen. Die Lösung kann mit unterschiedlichen KI Modellen wie Llama 3.1, Mistral 7B oder Anthropic (Claude) betrieben werden.

Imixs-Office-Workflow verbindet die Potentiale von KI mit den Möglichkeiten einer modernen und leistungsfähigen Geschäftsprozess Management Plattform. Sämtliche Geschäftsprozesse werden mit BPMN 2.0 modelliert und erlauben es Unternehmen auch komplexe Arbeitsabläufe und Geschäftsregeln in kurzer Zeit umzusetzen. Darüber hinaus bietet Imixs-Office-Workflow moderne DMS Funktionen, sowie die Möglichkeit Geschäftsprozesse selbst zu modellieren. Dadurch lassen sich Arbeitsabläufe schneller digitalisieren und flexibler an die eigenen Unternehmensziele anpassen.

Dank Open-Source profitieren Unternehmen von den Kostenvorteilen bei gleichzeitig mehr Flexibilität. Die kontinuierliche Weiterentwicklung durch eine engagierte Community macht Imixs-Office-Workflow zu einer zukunftssicheren Wahl für Unternehmen. Das Service Subscription Modell bietet darüber hinaus eine optimale Unterstützung durch Workflow- und KI Experten bei der Digitalisierung von Geschäftsprozessen.

Wir entwickeln Technologien, mit denen Sie Ihre Unternehmensprozesse smarter, sicherer und flexibler gestalten können. Wir verbinden Workflow Management mit künstlicher Intelligenz und zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Prozesse in einer sicheren Cloud Umgebung digitalisieren können.

