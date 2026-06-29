TOP 100-Award: Christian Wulff würdigt ETS Group

Heidelberg, 29. Juni 2026 – Anerkennung für beeindruckende Innovationsleistungen: Christian Wulff gratuliert der ETS Group GmbH aus Amelinghausen zum Sprung in die TOP 100. Die Preisverleihung im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit fand am Freitag, 26. Juni, in Heidelberg für alle mit dem TOP 100-Siegel ausgezeichneten Unternehmen . Der frühere Bundespräsident und Ministerpräsident begleitet den zum 33. Mal ausgetragenen Innovationswettbewerb als Mentor. In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren überzeugte die ETS Group die Jury in der Größenklasse B (51 bis 200 Mitarbeiter in Deutschland) besonders in der Kategorie Innovationsklima.

In dem anlässlich der Auszeichnung veröffentlichten TOP 100-Unternehmens-porträt heißt es:

Als den Einsatzteams der ETS Group GmbH auffiel, dass ihre großen Entgasungssysteme für manche Aufträge überdimensioniert waren, entstand die Idee für ein kompakteres und flexibleres System: Der „Midi-Combuster“ gehört heute fest zum Gerätepark und vermeidet unnötigen logistischen Aufwand. Die ETS Group bietet mobile Anlagen an, die Gase aus Tanks absaugen und kontrolliert verbrennen. Sie entwickelt ihre Technik gezielt aus den Erfahrungen im Einsatz der Anlagen weiter.

Typischerweise zeigen Einsätze den Spezialisten, wo Geräte oder Abläufe an Grenzen stoßen, und diese Beobachtungen fließen in Nachbesprechungen mit Einsatzteams, Technik und Geschäftsführung ein. Dort wird sortiert, was ein Einzelfall ist und wo sich Muster abzeichnen, aus denen neue Produkt- oder Prozessprojekte angestoßen werden. Nach Einsätzen mit den Entgasungssystemen gehört es zum Alltag, dass Teams offen ansprechen, wenn etwas im Ablauf unnötig kompliziert war oder vor Ort Zeit gekostet hat. In einem Fall wurde ein solcher Hinweis unter Kollegen aus dem Feld und der Technik diskutiert. Schnell zeigte sich, dass mehrere Teams ähnliche Erfahrungen gemacht hatten, woraufhin der Ablauf geändert und dauerhaft vereinfacht wurde.

Fehler als Ausgangspunkt für Verbesserungen

„Solche Situationen prägen unser Innovationsklima“, sagt Geschäftsführer David Wendel. „Ideen oder Fehler werden nicht als Störung gesehen, sondern als Ausgangspunkt für Verbesserungen.“ Die Geschäftsführung ordnet die Bündelung der Spezialisten aus zwei verschiedenen Unternehmen unter der gemeinsamen Plattform der ETS Group rückblickend als Wendepunkt ein: „Seitdem entsteht Innovation viel stärker aus einem gemeinsamen Verständnis und einer gemeinsamen Perspektive.“

Gemeinsame Identität

Für David Wendel war die Zusammenführung der Spezialisten mehr als eine Formalie: „Das war keine rein strategische Entscheidung auf dem Papier, sondern eine echte Richtungsfrage.“ Dahinter stand der Anspruch, aus den stark mit ihren bisherigen Unternehmen verbundenen Teams eine gemeinsame Identität zu formen, in der Innovation stärker gemeinsam vorangetrieben wird. Zugleich blickt das Top-Management nach vorn: Es rechnet mit strengeren Umwelt- und Sicherheitsvorgaben sowie komplexeren Projekten und will Innovation deshalb noch stärker an diese Entwicklungen ausrichten. Der geplante Ausbau der internationalen Präsenz ist für die Führung ein notwendiger Schritt, um Kunden auch in einem komplexeren Umfeld zuverlässig begleiten zu können.

Zum Porträt geht’s auch hier: www.top100.de/die-top-innovatoren

TOP 100: über den Wettbewerb

Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mit 27 Forschungspreisen und über 200 Veröffentlichungen gehört er international zu den führenden Innovationsforschern. Mentor von TOP 100 ist der frühere Bundespräsident und Ministerpräsident Christian Wulff. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der Mittelstandsverband BVMW. Das Magazin manager magazin begleitet den Unternehmensvergleich als Medienpartner, das Magazin „ZEIT für Unternehmer“ als Kooperationspartner. Mehr Infos und Anmeldung unter www.top100.de

Die ETS Group mit Sitz in Amelinghausen ist ein internationaler Anbieter im Bereich von Services rund um Umweltschutztechnologien. Die Gesellschaften der ETS Group tragen aktiv zur Reduzierung des CO2-Footprints bei. Die ETS Degassing GmbH als eines der Gruppenunternehmen ist tätig im Bereich von mobilen thermischen Abgasreinigungsanlagen. Die angebotenen Dienstleistungen und patentierten Technologien spielen für die Kunden eine zentrale Rolle bei der Reduzierung von Emissionen. Mit einem Portfolio von über 50 mobilen Anlagen zur Emissionsminderung verfügt das Unternehmen über die größte Flotte in Europa.

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