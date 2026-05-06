Tornwald-Schmiede Kratzfeste Edelstahlpfanne

Kochen wie ein Profi – mit keramischer Antihaftbeschichtung

– Ein Muss für die Küche: kratzfeste Gusspfanne aus Edelstahl

– Mit Keramikbeschichtung für Robustheit und Langlebigkeit

– Erhabene Edelstahl-Wabenstruktur: schützt Pfannenbeschichtung vor Kratzern

– Optimale Hitze dank 3-Lagen-Aufbau aus Edelstahl-Aluminium-Edelstahl

– Geeignet für alle Herdarten

– Ofenfest bis zu 250 °C

Vielseitige Edelstahlpfanne mit Wabenstruktur: Die kratzfeste Edelstahlpfanne von Tornwald-Schmiede überzeugt mit einer leicht erhabenen Wabenstruktur, die die Beschichtung auch beim Einsatz von metallenen Pfannenwenders zuverlässig schützt. Ob Braten, Schmoren oder Garen – die Pfanne eignet sich für eine Vielzahl von Zubereitungsarten, von saftigen Steaks bis hin zu knackigem Gemüse.

Gleichmäßige Hitzeverteilung durch Dreischichtaufbau: Der Boden der 28-cm-Pfanne besteht aus drei Schichten: zwei Edelstahllagen umschließen einen Aluminiumkern, der Wärme schnell und gleichmäßig bis zum Rand leitet. Das sorgt für kontrolliertes Garen, gleichmäßige Bräunung ohne heiße Stellen und einen sparsameren Energieverbrauch.

Antihaftbeschichtung aus Keramik: Die robuste Keramikbeschichtung verhindert Anhaften und Anbrennen. Der Fettbedarf beim Kochen sinkt dadurch spürbar, und die Reinigung nach dem Kochen gestaltet sich unkompliziert.

Kompatibel mit allen Herdarten: Die Pfanne funktioniert auf Induktion, Gas, Glaskeramik- und Elektroherd und ist zudem ofengeeignet bis 250 °C. Formstabilität und sicherer Griff bleiben dabei stets gewährleistet.

– Kratzfeste Edelstahlpfanne – ideal für Hobby- und Profiköche

– Langlebige Keramikbeschichtung

– Leicht erhabene Edelstahl-Wabenstruktur: schützt die Pfannenbeschichtung vor Kratzern, z.B. durch metallene Pfannenwender

– Optimale Hitze dank 3-Lagen-Aufbau aus Edelstahl-Aluminium-Edelstahl: Aluminiumkern leitet die Wärme besonders schnell und gleichmäßig bis zum Rand

– Ofenfest bis 250°C

– Material: 304 Edelstahl, 430 Edelstahl, Aluminium

– Maße: 510 x 295 x 80 mm, Gewicht: ca. 1.150 g

– Edelstahlpfanne inklusive Griff, Montageschraube, Gabelschlüssel und deutscher Anleitung

Die Tornwald-Schmiede Kratzfeste Edelstahlpfanne, Keramikbeschichtung, Wabenstruktur, 28 cm ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-7049-625 zum Preis von 29,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Pfanne mit 24 cm Durchmesser:

Tornwald-Schmiede Kratzfeste Edelstahlpfanne, Keramikbeschichtung, Wabenstruktur, 24 cm

Preis: 24,99 EUR

Bestell-Nr. JX-7048-625

Set aus beiden Pfannen:

Tornwald-Schmiede 2er-Set Kratzfeste Edelstahlpfannen, Wabenstruktur, 24 und 28 cm

Preis: 49,99 EUR

Bestell-Nr. JX-7050-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/RieXk9MP8eCRL7j

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