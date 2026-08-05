TQ baut eigenes akkreditiertes Prüflabor weiter aus

Thomas Zitzelsberger und Michael Staltmayr übernehmen die Leitung des akkreditierten TQ-Product-Compliance-Centers

Seefeld, 5. August 2026: Die TQ-Group, einer der führenden Elektronik-Spezialisten und Technologiedienstleister Deutschlands, stellt die Führung ihres akkreditierten Prüflabors, TQ-PCC (TQ-Product-Compliance-Center), in Augsburg neu auf. Die Leitung übernehmen künftig Thomas Zitzelsberger für den technischen Bereich sowie Michael Staltmayr für Vertrieb und Business Development. Mit der neuen Doppelspitze stärkt TQ einen strategisch wichtigen Unternehmensbereich, der Kunden bei der Entwicklung, Qualifizierung und internationalen Zulassung ihrer Produkte unterstützt.

Neue regulatorische Vorgaben, steigende Anforderungen an Produktsicherheit, Cybersecurity und internationale Zertifizierungen sowie immer kürzere Innovationszyklen erhöhen spürbar den Bedarf an frühzeitiger Produktsicherheitsexpertise. Das TQ-PCC begleitet Kunden deshalb von der ersten Produktidee über Entwicklung und Qualifizierung bis hin zur internationalen Zulassung und Serienfertigung. Durch die Verzahnung von Entwicklung, Fertigung, akkreditierter Prüftechnik und Produktzulassung werden bereits während der Entwicklungsphase in enger Abstimmung mit den Kunden die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Marktzulassung geschaffen. Das Ergebnis sind verkürzte Time-to-Market-Zeiten, reduzierte Kosten und Risiken sowie eine höhere Planungssicherheit.

„Der USP und das besondere Potenzial unseres Product Compliance Centers liegen in der Kombination aus Herstellernähe, technischer Expertise und unabhängiger Akkreditierung. Dadurch können wir unsere Kunden bereits in frühen Entwicklungsphasen begleiten, Prüf- und Zertifizierungsprozesse effizient gestalten und einen entscheidenden Beitrag zur schnellen und sicheren Markteinführung innovativer Produkte leisten“, erklärt Michael Staltmayr.

Mit seiner Erfahrung in den Bereichen Produktkonformität, Qualität und Zertifizierung wird Michael Staltmayr künftig die strategische Weiterentwicklung des TQ-PCC vorantreiben. Ziel ist es, höchste Standards hinsichtlich Sicherheit, Qualität und regulatorischer Konformität sicherzustellen und die Innovationskraft von TQ sowie ihrer Kunden nachhaltig zu stärken.

Mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der EMV

Mit Thomas Zitzelsberger übernimmt darüber hinaus ein ausgewiesener Experte für elektromagnetische Verträglichkeit die technische Leitung des TQ-PCC. Seit über 30 Jahren beschäftigt er sich mit den Anforderungen und Herausforderungen der EMV in den Bereichen Informationstechnik, Multimedia, Medizintechnik und Industrie. Als Leiter des EMV-Labors im TQ-PCC berät er Entwicklungsteams, begleitet Normungsprozesse und schult Fachkollegen.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe. Das TQ-Product-Compliance-Center bietet mit seinem Mix aus Herstellerherkunft, Technik-Know-how und akkreditierter Prüfkompetenz viel Potenzial und stellt damit einen wichtigen Erfolgsfaktor für TQ und unsere Kunden dar. Gerade heute, bei steigenden Anforderungen an Produktkonformität und Marktzulassung, ist das TQ-PCC relevanter denn je“, sagt Thomas Zitzelsberger.

Das Product Compliance Center als Wettbewerbsvorteil

Das Leistungsportfolio des TQ-PCC umfasst heute neben EMV, Funk und Produktsicherheit auch Cybersecurity, Material Compliance, Umweltprüfungen, Software License Compliance Management sowie internationale Zulassungen. Mit mehr als 20 Prüfingenieuren und Experten unterstützt das Team Unternehmen dabei, regulatorische Anforderungen frühzeitig zu erfüllen, Risiken zu minimieren und Produkte schneller auf internationale Märkte zu bringen. Mit Thomas Zitzelsberger und Michael Staltmayr an der Spitze schafft TQ die Voraussetzungen, um diesen Bereich weiter auszubauen und Kunden auch künftig als verlässlicher Partner für Product Compliance und internationalen Marktzugang zu begleiten.

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.100 Mitarbeitenden an 14 Standorten in Deutschland, Ungarn, Slowenien, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement.

Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).

Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany”. Im 2024 abgeschlossenen Geschäftsjahr betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens knapp 500 Millionen Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

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