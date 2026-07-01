TQ-Group ehrt 99 Jubilare bei festlicher Feier am See

Langjährige Verbundenheit und Engagement im Mittelpunkt der Jubiläumsfeier 2026

Seefeld, 1. Juli 2025: Die TQ-Group, einer der führenden Technologiedienstleister Deutschlands, hat auch in diesem Jahr ihre langjährigsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt. Insgesamt 99 Jubilare wurden standortübergreifend für ihre 10-, 15-, 20-, 25- und 30-jährige Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet.

Zur diesjährigen Jubiläumsfeier bei TQ am See waren Mitarbeitende der Standorte Delling, Seefeld, Inning, Peiting und Durach eingeladen. Bei strahlendem Sonnenschein und bester Stimmung bot die Veranstaltung einen würdigen Rahmen, um die langjährige Treue und das Engagement der Jubilare zu honorieren. Die drei Geschäftsführer Detlef Schneider, Rüdiger Stahl und Stefan Schneider überreichten den Jubilaren jeweils ein persönliches Geschenk und bedankten sich in ihren Ansprachen für die langjährige Verbundenheit zum Unternehmen. Im Anschluss kamen alle Teilnehmenden in entspannter Atmosphäre zusammen: Bei kühlen Getränken, feinen Schmankerln vom Grill und einem vielfältigen Salatbuffet wurde gemeinsam gefeiert, Erinnerungen wurden ausgetauscht und auf viele erfolgreiche Jahre bei TQ zurückgeblickt.

Die TQ-Group legt großen Wert auf Kontinuität und Zusammenhalt – die langjährige Betriebszugehörigkeit zahlreicher Mitarbeitender unterstreicht die besondere Unternehmenskultur nachhaltig. Die Geschäftsführung betont: „Die Loyalität und das Engagement unserer Mitarbeitenden sind eine zentrale Säule unseres Erfolgs. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken und freuen uns auf viele weitere gemeinsame Jahre bei TQ.

Hightech meets Lifestyle: Silicon-Valley-Flair in Bayern

Die global erfolgreich agierende TQ-Group kann sich als Arbeitgeber auf charmante, bayerische Art schon lange mit den ganz Großen messen. Was bei US-Techkonzernen in der Garage startete, begann bei TQ auf einem Bauernhof – und ist auch heute noch mit Bodenständigkeit, Persönlichkeit und Charakter die Basis des mittlerweile internationalen Unternehmenserfolgs. Und da, wo Google und Co. mit Chill-Out-Areas glänzen, bietet TQ beispielsweise einen lauschigen, firmeneigenen Badeplatz am Firmenhauptsitz sowie Mitarbeiterausflüge auf die firmeneigene Hütte in den bayerischen Alpen.

Die ganze Welt der Elektronik – Megatrends made in Germany

Seit 30 Jahren trägt die TQ-Group bereits maßgeblich zur Schaffung sowie Wahrung nachhaltiger Arbeitsplätze bei und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet – unter anderem auch als einer der 1.000 gemeinnützigsten Arbeitgeber Deutschlands. Der Elektronikspezialist setzt mit „Made in Germany“ in allen Bereichen auf den Standort Deutschland. Das innovative Unternehmen konzentriert sich darauf, die Megatrends des 21. Jahrhunderts mitzuentwickeln und somit konkrete Zukunftsmärkte zu adressieren. Dazu zählen unter anderem Energiemanagement für erneuerbare Energien, Künstliche Intelligenz (KI), Automatisierung in der Produktion, E-Mobilität oder das Internet-of-Things (IoT).

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.100 Mitarbeitenden an 14 Standorten in Deutschland, Ungarn, Slowenien, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement.

Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).

Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany”. Im 2024 abgeschlossenen Geschäftsjahr betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens knapp 500 Millionen Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

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Bildquelle: TQ-Group