Transformationsexpertin Eva Makkos präsentiert wirksame Strategien gegen innere Kündigung

The Presence SuiteDie Freiburger Kuratorin für Transformationsprozesse, Eva Makkos, wurde am 23. April 2026 beim Internationalen Speaker Slam in Mastershausen für ihren Vortrag über moderne Unternehmensführung ausgezeichnet. Vor 180 Zuschauern und einem weltweiten Online-Publikum präsentierte sie ihre These, dass die innere Verbindung von Führungskräften entscheidend ist, um kostspielige innere Kündigungen im Team zu verhindern.

Eva Makkos gelang es, das Publikum mit einer seltenen Synergie aus wissenschaftlicher Fundiertheit, persönlicher Weisheit und wirtschaftlicher Relevanz sofort für sich zu gewinnen. Im Kern ihrer Botschaft steht die Erkenntnis, dass authentische Führung bei der Selbstführung beginnt. Makkos argumentierte, dass nur Führungskräfte, die eine starke Verbindung zu sich selbst und ihren eigenen Werten haben, in der Lage sind, ein motiviertes Team zu formen, das sich mit der Unternehmenskultur identifiziert.

Um diesen Ansatz für die Wirtschaft skalierbar zu machen, entwickelte die Expertin The Presence Suite™. Das hybride Corporate Health & Culture Programm übersetzt die Erkenntnisse zur Regulation des Nervensystems und High Performance Flow in die unternehmerische Praxis. Es bietet einen direkten Gegenentwurf zum Phänomen der „inneren Kündigung“, das Unternehmen jährlich immense Summen kostet.

Die Expertise von Eva Makkos wurzelt in einer langjährigen Auseinandersetzung mit Veränderungsprozessen. Ihre Arbeit stützt sich auf eine fundierte akademische Basis als Promovendin über Transformationsprozesse und Bewusstseinsforschung und als eine der Top 10 Atemexperten Europas.

Über Eva Makkos

Eva Makkos ist eine in Freiburg im Breisgau ansässige Kuratorin für Transformationsprozesse und Therapeutin in der Psychosomatik. Als Promovendin und Absolventin des Founder Institute Business Programms begleitet sie Menschen und Organisationen dabei, durch ihre Kernprinzipien „Essenz, Präsenz, Souveränität“ nachhaltige Veränderungen zu bewirken.

Die Laya Academy UG (haftungsbeschränkt) mit Sitz in Freiburg im Breisgau ist ein spezialisierter Anbieter für Corporate Health & Culture. Das von der Kuratorin für Transformationsprozesse, Eva Makkos, gegründete Unternehmen begleitet Organisationen durch tiefgreifende Veränderungsprozesse auf Basis der Prinzipien „Essenz, Präsenz, Souveränität“. Herzstück des Portfolios ist „The Presence Suite™“ – ein innovatives, hybrides Programm, das neurologische Resilienz und Selbstführung messbar in die Unternehmensführung und Team integriert.

Kontakt

Laya Academy UG (haftungsbeschränkt)

Eva Makkos

Astrid-Lindgren-Str. 9

79100 Freiburg im Breisgau

076145893449



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