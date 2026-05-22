Trend „Coolcation“: Deutsche flüchten vor der Sommerhitze – Hotel-Suchanfragen für die Schweiz steigen um über 314 Prozent

Aktuelle Daten von Trip.com zeigen für den Sommer 2026 einen massiven Buchungsanstieg für Länder wie die Schweiz, Island und Norwegen – doch der Trend greift auch auf Fernreisen über.

Sommer, Sonne, Strand? Nicht mehr um jeden Preis. Angesichts zunehmender Hitzewellen in Südeuropa in den vergangenen Jahren zeichnet sich für die Sommersaison 2026 auf dem deutschen Reisemarkt ab, dass „Coolcations“ – der bewusste Urlaub in kühleren Regionen – weiterhin im Trend sind. Aktuelle Such- und Buchungsdaten von Trip.com zeigen, dass bei deutschen Urlaubern Reiseziele besonders gefragt sind, die frische Bergluft, Naturerlebnisse und angenehmere Temperaturen versprechen.

Bereits im vergangenen Sommer stieg das weltweite Suchvolumen nach kühleren Sommer-Zufluchtsorten bei Trip.com um 237 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für die Monate Juni bis August 2026 zieht das Interesse der deutschen Urlauber nun noch einmal drastisch an.

Die beliebtesten „Coolcation“-Ziele deutscher Reisender

Beim Vergleich des Reisezeitraums Juni bis August 2026 mit dem Vorjahr zeigen die Daten von Trip.com Deutschland ein explosives Wachstum für gemäßigte Destinationen:

Die Schweiz als Spitzenreiter:

Bei den Hotelsuchen verzeichnet die Schweiz ein sensationelles Plus von +314,7 Prozent, die Flugsuchen stiegen im gleichen Zeitraum um +106,7 Prozent.

Boom im Norden:

Island bleibt der „Coolcation“-Favorit für Flugreisende mit einem Zuwachs von +119,5 Prozent (Hotels: +95,8 Prozent). Auch Norwegen ist hoch im Kurs mit +154,6 Prozent mehr Hotelsuchen und +84,9 Prozent mehr Flugsuchen.

Geheimtipp Osteuropa:

Slowenien etabliert sich als erschwingliche „Coolcation“-Alternative mit einem Plus von +36,4 Prozent bei den Hotel-Suchanfragen.

Globaler Ausblick: „Coolcations“ auf der Langstrecke

Dass es sich hierbei um ein weltweites Phänomen handelt, zeigen die Daten von Trip.com für den asiatischen Raum. Für Fernreisende, die die klassische tropische Hitze Asiens im Sommer meiden wollen, rücken dort völlig neue Regionen in den Fokus:

Yunnan (China):

Bekannt für seine schneebedeckten Berge und angenehme Sommertemperaturen zwischen 23 und 25 Grad. Die Flugsuche für die Stadt Kunming stieg um 44 Prozent, während Pauschalreisen nach Lijiang und in das legendäre Shangri-La ebenfalls hoch im Kurs stehen.

Japan & Innere Mongolei:

Auch die weiten Steppen der Inneren Mongolei und Sapporo auf der nördlichen japanischen Insel Hokkaido verzeichnen ein deutliches Plus, da sie im Sommer deutlich milderes Klima bieten als die asiatischen Metropolen.

Trip.com ist ein internationaler One-Stop-Reisedienstleister, der in 27 Sprachen, in 48 Ländern und Regionen sowie 35 lokalen Währungen verfügbar ist. Mit einem umfangreichen Hotel- und Flugnetz mit über 1,7 Millionen Hotels und Flügen von mehr als 680 Fluggesellschaften sowie über 350.000 Sehenswürdigkeiten und Tourprodukten, deckt Trip.com 3.500 Flughäfen in 220 Ländern und Regionen ab. Der erstklassige, rund um die Uhr verfügbare mehrsprachige Kundenservice von Trip.com hilft Millionen von Kunden weltweit dabei, „das beste Reiseerlebnis zu schaffen“. Buchen Sie Ihre nächste Reise auf trip.com.

Firmenkontakt

Trip.com Group

PR Team

Sophienstraße 6

30159 Hannover

0511899 89000



http://www.kaus.net

Pressekontakt

Kaus Media Services

PR Team

Sophienstraße 6

30159 Hannover

0511899 89000



http://www.kaus.net

Bildquelle: Switzerland Tourism _ Beat Mueller