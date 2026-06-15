Trockenbarf Hund: Naturalis macht BARF einfach natürlich!

Trockenbarf Hund von Naturalis verbindet artgerechtes BARF mit einfacher Fütterung – getreidefrei, natürlich und ohne künstliche Zusätze.

Naturalis BARF macht artgerechte Hundeernährung alltagstauglich: Trockenbarf Hund als natürliche Alternative zu klassischem TrockenfutterMit Naturalis Smart 80 verbindet Naturalis BARF die Prinzipien des BARFens mit der einfachen Handhabung eines haltbaren Trockenfutters — ohne künstliche Zusätze, ohne Getreide und mit einem hohen Anteil an Fleisch, Innereien und natürlichen Nährstoffquellen.

Berlin, 15.6.20226 — Immer mehr Hundehalter suchen nach einer Fütterung, die natürlich, hochwertig und zugleich unkompliziert ist. Klassisches BARF überzeugt viele Tierfreunde durch seinen hohen Anteil an Fleisch, Innereien und natürlichen Zutaten, ist im Alltag jedoch oft mit Kühlung, Auftauen, Portionierung und zusätzlicher Supplementierung verbunden. Naturalis BARF setzt genau hier an: Mit seinem Konzept Trockenbarf Hund bietet das Unternehmen eine praktische Form artgerechter Hundeernährung, die sich einfach lagern, portionieren und füttern lässt.

Naturalis Smart 80 Trockenbarf für Hunde basiert auf einem klaren Rezepturprinzip: rund 80 Prozent Fleisch, Fisch, Innereien und Knochen sowie rund 20 Prozent Obst, Gemüse, Öle, Kräuter, Saaten und weitere natürliche Nährstoffquellen. Die Rezepturen sind getreidefrei, glutenfrei und kommen nach Unternehmensangaben ohne künstliche Vitaminzusätze, Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker, Tiermehle, Füllstoffe oder pflanzliche Nebenerzeugnisse aus. Die Nährstoffe stammen stattdessen aus sorgfältig ausgewählten Rohstoffen und werden durch ein schonendes Trocknungsverfahren haltbar gemacht.

„Viele Hundehalter möchten ihren Hund möglichst natürlich ernähren, scheuen aber den Aufwand des klassischen BARFens“, sagt [Name/Funktion einsetzen] von Naturalis BARF. „Unser Anspruch ist es, genau diese Lücke zu schließen: ein hochwertiges Trockenbarf Hund Konzept, das die Vorteile einer barf-orientierten Ernährung mit der Alltagstauglichkeit eines modernen Trockenfutters verbindet.“

Trockenbarf Hund: BARF-orientierte Ernährung ohne Kühltruhe

Trockenbarf ist eine getrocknete Form barf-orientierter Hundenahrung. Im Unterschied zu herkömmlichem Trockenfutter basiert Naturalis Smart 80 nicht auf Getreide, Füllstoffen oder stark verarbeiteten Komponenten, sondern auf einer hohen Menge tierischer Rohstoffe und einer gezielten Ergänzung durch pflanzliche Zutaten wie Karotte, Apfel, Birne, Kürbis, Brokkoli, Papaya, Petersilie, Hagebutte, Seealgenmehl, Saaten und hochwertige Öle.

Für Hundehalter entsteht dadurch ein entscheidender praktischer Vorteil: Das Futter ist trocken, leicht zu dosieren und lange lagerfähig. Es kann direkt trocken gefüttert werden, sollte dann aber immer mit ausreichend frischem Wasser angeboten werden. Alternativ lässt sich Naturalis Trockenbarf mit warmem Wasser einweichen. Dadurch wird es weicher, fleischiger und für viele Hunde besonders attraktiv. Auf der Naturalis-Seite wird je nach Anwendung ein Einweichen von etwa 10 bis 30 Minuten beschrieben.

Natürliches Alleinfuttermittel statt Zusatzstoff-Mix

Ein zentraler Unterschied zu vielen anderen natürlichen Fütterungskonzepten liegt nach Angaben von Naturalis BARF in der Rezepturgewichtung. Während klassische BARF-Rationen im Alltag häufig mit Ölen, Mineralstoffmischungen, Vitaminpräparaten oder weiteren Supplementen ergänzt werden müssen, ist Naturalis Smart 80 als Alleinfuttermittel konzipiert. Die benötigten Nährstoffquellen sollen über die Kombination aus Fleisch, Innereien, Knochen, Fisch, Obst, Gemüse, Ölen, Kräutern, Saaten und natürlichen Mineralstoffquellen bereitgestellt werden.

Damit richtet sich Naturalis besonders an Hundehalter, die Wert auf eine natürliche Zusammensetzung legen, aber keine künstliche Vitaminisierung oder komplizierte Ergänzungspläne wünschen. Die enthaltenen Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und Fettsäuren stammen nach Unternehmensangaben aus den eingesetzten Rohstoffen selbst. Ziel ist eine bedarfsorientierte Ernährung, die im Alltag einfach umzusetzen ist.

Schonende Trocknung statt Extrusion

Viele konventionelle Trockenfutter werden unter hohen Temperaturen extrudiert. Naturalis BARF setzt dagegen auf ein schonendes Trocknungsverfahren. Durch die Lufttrocknung beziehungsweise Niedrigtemperatur-Trocknung sollen natürliche Nährstoffe bestmöglich erhalten bleiben, während das Futter gleichzeitig haltbar und gut lagerfähig wird. Auf hohe Temperaturen, wie sie bei der Extrusion entstehen können, wird nach Unternehmensangaben verzichtet.

Das Ergebnis ist ein Trockenbarf Hund Produkt, das die Vorteile natürlicher Rohstoffe mit den Anforderungen moderner Tierhalter verbindet: weniger Aufwand, keine Tiefkühlkette, einfache Lagerung und klare Dosierbarkeit.

Für unterschiedliche Hunde geeignet: von sensibler Verdauung bis aktiver Alltag

Naturalis Smart 80 wird in verschiedenen Sorten angeboten, darunter Huhn, Lamm, Rind, Lachs sowie Lachs-Rind. Besonders die Sorte Lamm wird auf der Naturalis-Seite als geeignet für Hunde mit sensibler Verdauung und als Monoprotein-Sorte beschrieben. Monoprotein-Rezepturen können für Hundehalter hilfreich sein, wenn bestimmte Proteinquellen gezielt ausgewählt oder ausgeschlossen werden sollen.

Die Rezepturen sind getreidefrei, glutenfrei und sojafrei. Damit sprechen sie auch Halter an, die ein reduziertes, transparent deklariertes Futter suchen. Gleichzeitig ist Trockenbarf durch seine konzentrierte Form sehr ergiebig: Naturalis weist darauf hin, dass Trockenbarf etwa der vierfachen Menge Nassfutter entsprechen kann. Für einen normalgewichtigen Hund mit etwa 17 Kilogramm wird auf der Produktseite beispielhaft eine Tagesration von rund 140 Gramm genannt.

Hohe Fleischanteile und klare Deklaration

Transparenz spielt bei Naturalis BARF eine zentrale Rolle. Die Zusammensetzungen der einzelnen Sorten werden detailliert ausgewiesen. Beispielhaft enthält die Sorte Huhn unter anderem Hühnerfleisch, Hühnerherz, Hühnerleber, Hühnerknochen sowie Obst, Gemüse, Ei, Lachsöl, Seealgenmehl, Hagebutte, Saaten und Kräuter. Die Sorte Lachs basiert auf 80 Prozent Lachs und wird ebenfalls mit pflanzlichen Zutaten, Ölen, Kräutern und natürlichen Nährstoffquellen ergänzt.

Für Verbraucher wird dadurch nachvollziehbar, welche Rohstoffe im Futter enthalten sind. Das ist ein wichtiger Unterschied zu vielen Futtermitteln mit Sammelbezeichnungen, unklaren Nebenerzeugnissen oder allgemein gehaltenen Deklarationen.

Trockenbarf Hund als Antwort auf moderne Fütterungsfragen

Der Markt für Hundefutter verändert sich deutlich. Viele Hundehalter hinterfragen heute stärker, was im Napf landet. Sie suchen nach Rezepturen ohne Getreide, ohne künstliche Zusätze, mit hohem Fleischanteil und möglichst natürlichen Nährstoffquellen. Gleichzeitig muss Hundefutter in den Alltag passen: Beruf, Reisen, Lagerung, Kosten, Portionierung und Verträglichkeit spielen eine immer größere Rolle.

Naturalis BARF positioniert Trockenbarf Hund deshalb bewusst zwischen klassischem BARF, Nassfutter und herkömmlichem Trockenfutter. Es soll natürlicher sein als viele industriell geprägte Trockenfutter, aber einfacher zu handhaben als rohes BARF. Gerade für Hundehalter, die sich eine natürliche Fütterung wünschen, aber keine Gefriertruhe, keine täglichen Auftauzeiten und keine komplexe Rationsberechnung möchten, kann Trockenbarf eine praktikable Lösung sein.

Einweichen oder trocken füttern: flexible Anwendung im Alltag

Ein weiterer Vorteil liegt in der flexiblen Fütterung. Naturalis Trockenbarf kann trocken gefüttert oder mit warmem Wasser rehydriert werden. Das Einweichen macht die Kroketten beziehungsweise Stücke weicher und aromatischer. Viele Hunde nehmen eingeweichtes Trockenbarf besonders gern an, da es eine fleischigere Konsistenz entwickelt.

Für unterwegs, im Urlaub oder auf Reisen kann das Futter trocken transportiert werden. Zuhause lässt es sich je nach Vorliebe des Hundes frisch einweichen. Damit eignet sich das Konzept auch für Hundehalter, die zwischen praktischer Trockenfütterung und saftiger Mahlzeit wechseln möchten.

Naturalis BARF: natürliche Hundeernährung mit klarem Qualitätsanspruch

Naturalis BARF verfolgt mit Smart 80 das Ziel, Hundeernährung wieder näher an natürliche Rohstoffe und nachvollziehbare Rezepturen heranzuführen. Im Mittelpunkt stehen Fleisch, Fisch, Innereien, Knochen, Obst, Gemüse, Öle, Kräuter und weitere natürliche Komponenten. Auf künstliche Zusätze, Getreide, Soja, Füllstoffe und Geschmacksverstärker wird verzichtet.

„Gutes Hundefutter muss nicht kompliziert sein“, so [Name/Funktion einsetzen]. „Entscheidend ist, dass die Rezeptur stimmt, die Rohstoffe hochwertig sind und der Hundehalter versteht, was er füttert. Genau dafür steht Naturalis Trockenbarf Hund.“

Verfügbarkeit

Naturalis Smart 80 Trockenbarf Hund ist im Online-Shop von Naturalis BARF und guten Fachhändlern erhältlich. Angeboten werden verschiedene Sorten und Packungsgrößen, darunter Huhn, Lamm, Rind, Lachs und Lachs-Rind. Weitere Informationen, Sortenübersichten und Fütterungsempfehlungen finden Hundehalter unter:

https://naturalis-barf.de/Trockenbarf-Hund

Naturalis BARF steht für eine moderne, naturnahe Hundeernährung mit Fokus auf hochwertiges TrockenBARF. Das Unternehmen verbindet artgerechte Fütterung mit alltagstauglichen Lösungen – ohne künstliche Zusätze und ohne komplizierte Zubereitung.

Viele Hundehalter stehen vor der Frage, wie sie ihren Hund richtig und ausgewogen füttern. Genau hier setzt Naturalis BARF an: Neben den Produkten bietet das Unternehmen verständliche Informationen, praktische Hilfsmittel wie Bedarfsrechner und konkrete Unterstützung für typische Herausforderungen im Alltag.

Der Anspruch: Ernährung einfach machen, Zusammenhänge verständlich erklären und Lösungen bieten, die wirklich funktionieren.

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