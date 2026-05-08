Tuttofood Mailand 2026: Milch und Käse im Rampenlicht

Die genossenschaftlich organisierte Milch- und Käseproduktion ist auch in diesem Jahr wieder bei der Tuttofood mit dabei und rückt dabei die ernährungsphysiologischen, sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Werte von Milch, Joghurt und Käse in den Fokus. Sie alle sind die Botschafter einer Produktionskette, die vom Stall bis auf den Tisch Qualität, Tradition und lokale Verbundenheit vereint.

Der Stand H35 in Halle 1P verwandelt sich in einen Ort der Begegnung, an dem visuelle und geschmackliche Impressionen die erstklassige Qualität genossenschaftlicher Milchprodukte zum Ausdruck bringen, Dies geschieht im Rahmen des Projekts „Think Milk, Taste Europe, Be Smart“, das vom Milchsektor der Alleanza delle Cooperative Italiane gefördert, von Confcooperative umgesetzt und von der Europäischen Kommission kofinanziert wird.

Verkostungen erlesener g-U.- Käsespezialitäten, kreativ gestaltetes Fingerfood und Gourmet-Showcookings zur Mittagszeit machen den Stand besonders aktiv und lebendig. Er ist somit nicht nur ein Ort der Information und des fachlichen Austauschs, sondern lädt auch zum gemeinsamen Genießen ein.

Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Asiago und Provolone Valpadana sind nur einige der genossenschaftlichen g-U.- Käsespezialitäten, die pur verkostet werden können. Ihre Vielseitigkeit zeigt sich insbesondere in den vor Ort frisch zubereiteten Gerichten: etwa in einem cremigen Risotto mit Grana Padano g.U., Zitrone und schwarzem Pfeffer, in Mezzi Paccheri mit einer raffinierten Pecorino Romano g.U.- Sauce, Honig, Zitrone und schwarzem Pfeffer oder in Kartoffel-Gnocchetti mit einer leichten Creme aus Valtellina Casera g.U., knusprigem Salbei und Haselnüssen. Während der gesamten Messe ist das Publikum eingeladen, die herrliche Auswahl an Fingerfood zu entdecken. Das Angebot reicht von herzhaften Croutons mit Asiago g.U.-Creme, knusprigem Speck und grünem Apfel oder Tartellettes mit Gorgonzola g.U., Birne und Walnüssen bis hin zu süßen Köstlichkeiten wie Mini-Cannoli mit Ricotta und Zitrusfrüchten oder einer feinen weißen Schokoladenmousse mit Joghurt und Limette.

„Die Messe Tuttofood markiert den Auftakt eines weiteren Projektjahrs für unsere Genossenschaften, die rund 70% der gesamten italienischen Milch- und Käseproduktion ausmachen. Seit Jahren setzen wir uns gemeinsam dafür ein, die Produktions- und Lieferkette durch fundierte und aktuelle Informationen zu stärken. – so Giovanni Guarneri, Vorsitzender des Milchsektors der Confcooperative Fedagripesca. – Unsere Präsenz auf dieser Messe, die heute ein globaler Dreh- und Angelpunkt für den Agrar- und Ernährungssektor ist, bietet eine strategische Gelegenheit für die Förderung einer bewussten Ernährung. Außerdem kann auf diese Weise neues Vertrauen aufgebaut und der Genuss von Milch- und Milchprodukten angeregt werden“.

Abschließend betont Guarneri: „Für die Genossenschaften ist dies außerdem eine wertvolle Gelegenheit, um den Austausch zwischen den jeweiligen Beteiligten der Branche gezielt zu fördern. Um auf dem internationalen Markt wettbewerbsfähig zu sein und die eigene Verhandlungsposition zu stärken, sind Synergien und strategische Zusammenschlüsse in der Produktion heute wichtiger denn je. Nur so können wir weltweit jene Verbraucher überzeugen, die zunehmend Wert auf hochwertige Milch- und Käseprodukte aus europäischer Erzeugung legen“.

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