Baumhaus-Lodge nahe Jambiani auf Sansibar verbindet Nachhaltigkeit, Komfort und Ruhe fernab des Massentourismus

Übernachten im Baumhaus auf Sansibar: Hotel Green Ocean Zanzibar bietet außergewöhnliches Naturerlebnis im tropischen Dschungel

Wer von einer außergewöhnlichen Übernachtung unter Palmen und inmitten tropischer Natur träumt, findet im Hotel Green Ocean Zanzibar ein besonderes Urlaubserlebnis. Die nachhaltig geführte Eco-Lodge an der Ostküste Sansibars bietet Gästen die Möglichkeit, in liebevoll gestalteten Baumhäusern mitten im Dschungel zu übernachten – mit Blick über die Wipfel tropischer Bäume und fernab der großen Touristenströme.

Die von der deutschen Auswanderin Melanie Sitter gegründete Unterkunft hat sich auf naturnahe Urlaubserlebnisse spezialisiert. Die Baumhäuser verbinden rustikalen Boho-Stil mit modernem Komfort und schaffen eine Atmosphäre, die Entschleunigung, Naturverbundenheit und Privatsphäre in den Mittelpunkt stellt.

„Viele unserer Gäste suchen bewusst nach besonderen Unterkünften, die mehr bieten als ein klassisches Hotelzimmer. Das Übernachten im Baumhaus vermittelt ein einzigartiges Gefühl von Freiheit und Nähe zur Natur, ohne auf Komfort verzichten zu müssen“, erklärt Hotelgründerin Melanie Sitter.

Schlafen zwischen Palmen und tropischer Vegetation

Die Baumhaus-Unterkünfte des Green Ocean Zanzibar Boutique Hotels sind harmonisch in die üppige Vegetation der Anlage integriert. Umgeben von Palmen, Bananenpflanzen und tropischen Gärten erleben Gäste Sansibar aus einer völlig neuen Perspektive.

Große Fenster und offene Gestaltungselemente ermöglichen beeindruckende Ausblicke auf die Natur. Die individuell eingerichteten Unterkünfte überzeugen durch landestypische Dekorationen, natürliche Materialien und zahlreiche liebevolle Details.

Statt Verkehrslärm und überfüllter Hotelanlagen bestimmen Vogelstimmen, das Rascheln der Palmenblätter und die Ruhe des Dschungels den Aufenthalt.

Nachhaltiges Boutique-Hotel mit besonderem Charakter

Das Hotel Green Ocean Zanzibar verfolgt ein nachhaltiges Konzept, das ressourcenschonende Bauweisen, lokale Materialien und bewussten Tourismus miteinander verbindet. Die familiäre Atmosphäre und persönliche Betreuung sorgen zusätzlich für ein authentisches Urlaubserlebnis.

Die Anlage liegt in Kibigija zwischen den bekannten Küstenorten Jambiani und Paje. Dadurch genießen Gäste die Ruhe der Natur und erreichen gleichzeitig die weißen Sandstrände der Ostküste innerhalb weniger Minuten.

Weitere Highlights rund um das Baumhaus-Erlebnis

Neben den außergewöhnlichen Baumhäusern bietet das Green Ocean Zanzibar Boutique Hotel zahlreiche weitere Attraktionen:

• natürliche Süßwasserhöhle „The Cave“ direkt neben der Hotelanlage

• tropische Gartenlandschaft mit zwei Pools

• erhöhtes Spa-Baumhaus für Massagen und Wellnessanwendungen

• offenes Yoga-Deck inmitten der Natur

• hauseigenes Restaurant „Banana La Mama“ mit frischer, kreativer Küche

• kurze Wege zu den Traumstränden von Jambiani und Paje

Die Kombination aus Baumhaus-Übernachtung, nachhaltigem Tourismus und persönlicher Gastfreundschaft macht das Hotel Green Ocean Zanzibar zu einem besonderen Reiseziel für Individualreisende, Naturliebhaber, Paare und Ruhesuchende.

Hotel Sansibar: Hotel Green Ocean Zanzibar

Das Hotel Green Ocean Zanzibar ist eine nachhaltig geführte Eco-Lodge in Kibigija an der Ostküste Sansibars. Gegründet von der deutschen Unternehmerin Melanie Sitter, verbindet das Boutique-Hotel naturnahes Wohnen, individuelles Design, persönliche Betreuung und nachhaltigen Tourismus zu einem besonderen Urlaubskonzept.

Weitere Informationen über das Hotel Sansibar: Hotel Green Ocean Zanzibar

Hotel Green Ocean Zanzibar direkt buchen:

https://direct-book.com/properties/greenoceanzanzibarboutiquehotel

www.hotel-sansibar.com

www.greenoceanzanzibar.com

Hotel Sansibar: Hotel Green Ocean Zanzibar

Tropisches Hideaway mit Pools, Banana La Mama Restaurant und direkter Nähe zu The Cave

Mitten im tropischen Dschungel von Kibigija bei Jambiani auf der Insel Sansibar erwartet Reisende ein besonderer Ort der Ruhe und Inspiration: das Green Ocean Zanzibar Boutique Hotel.

Die charmante Eco Lodge verbindet entspannten Boutique-Luxus mit nachhaltiger Bauweise und authentischer Inselkultur – ein tropisches Hideaway für alle, die Natur, Ruhe und Inspiration suchen.

Umgeben von Palmen, Bananenpflanzen und üppiger Vegetation genießen Gäste eine private Atmosphäre mitten in der Natur. Nur wenige Minuten entfernt liegen die weißen Strände der Ostküste rund um Jambiani und Paje – ideale Orte zum Schwimmen, Schnorcheln, Tauchen oder Kitesurfen.

The Cave Jambiani, Sansibar – Naturerlebnis direkt neben dem Hotel

Ein besonderes Highlight liegt praktisch vor der Tür: die natürliche Wasserhöhle The Cave. Das kristallklare Süßwasserbecken in der Kalksteinhöhle lädt zu einem einzigartigen Badeerlebnis ein und gilt seit Generationen als Ort mit besonderen, fast mystischen Kräften. Die ruhige Atmosphäre und das faszinierende Spiel von Licht und Wasser machen diesen Ort zu einem der versteckten Naturjuwelen Sansibars.

Hotel Green Ocean Zanzibar: Boutique-Charme und tropischer Komfort

Das Hotel Green Ocean Zanzibar begeistert mit intimer Atmosphäre und stilvollen Unterkünften. Gäste wählen zwischen drei exklusiven Tiny Villas und drei komfortablen Doppelzimmern.

Die Tiny Villas erstrecken sich über zwei Etagen mit jeweils 24 m² Wohnfläche und verfügen über ein Doppelbett, ein eigenes Badezimmer sowie eine private Rooftop-Terrasse mit Blick über den tropischen Garten.

Die Doppelzimmer bieten auf 24 m² ein gemütliches Doppelbett, ein eigenes Bad und eine kleine Gartenterrasse – ideal für alle, die Natur und Ruhe genießen möchten.

Jede Unterkunft wurde liebevoll gestaltet und verbindet modernes Design mit Sansibar-Flair.

Pools, Sonnenuntergänge und tropische Atmosphäre

Zwei großzügige Swimmingpools laden zu entspannten Stunden im Schatten der Palmen ein. An der Kokosnussbar genießen Gäste frische exotische Drinks, während eine warme Brise vom Indischen Ozean durch den tropischen Garten weht.

Wenn am Abend die Sonne über dem Indischen Ozean untergeht, verwandelt sich der Himmel in ein spektakuläres Farbenspiel aus Gold, Orange, Rosa und Violett – ein Moment, den Gäste von ihrer privaten Terrasse, aus dem Garten oder von der Dachterrasse des Restaurants erleben können.

Kulinarisches Highlight: Banana La Mama Restaurant

Im hauseigenen Banana La Mama Restaurant wird die Banane zur kulinarischen Hauptdarstellerin. Von grünen Kochbananen bis zu süßen roten Sorten entstehen hier kreative Gerichte, die exotische Gewürze, frischen Fisch und regionale Zutaten verbinden.

Die Speisekarte überrascht mit raffinierten Bananenkreationen, begleitet von hausgemachtem Bananenwein – ein einzigartiges Geschmackserlebnis, das Gäste so nur auf Sansibar entdecken.

Yoga, Retreats und Erholung

Das Hotel Green Ocean Zanzibar ist auch ein besonderer Ort für Yoga- und Wellnessreisen. Das offene Yoga-Deck im tropischen Garten schafft eine inspirierende Atmosphäre für Achtsamkeit und Regeneration.

Das Angebot umfasst unter anderem:

– tägliche Yoga-Sessions

– Yoga-Retreat-Wochen

– Meditation und Achtsamkeit

– individuelle Wellnessprogramme und Massagen

Die ruhige Naturkulisse, das Rascheln der Palmen und das tropische Klima machen das Hotel zu einem idealen Rückzugsort für Körper, Geist und Seele.

Sansibar entdecken

Dank seiner Lage ist das Hotel ein perfekter Ausgangspunkt für Ausflüge auf Sansibar. Gäste können romantische Bootsfahrten unternehmen, Delfine beobachten, Schnorchel- und Tauchausflüge erleben oder am Strand reiten.

Zu den beliebten Aktivitäten zählen außerdem:

– Kitesurfen an den Stränden von Jambiani und Paje

– kulturelle Dorfbesuche

– Ziplining durch tropische Landschaften

– Candlelight-Dinner in der Wasserhöhle The Cave

– Safaris auf dem tansanischen Festland

Nachhaltigkeit im Fokus

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil des Hotelkonzepts. Umweltfreundliche Bauweise, lokale Materialien, plastikfreie Konzepte sowie die enge Zusammenarbeit mit der lokalen Gemeinschaft – darunter Fischer und regionale Produzenten – sorgen dafür, dass Tourismus und Naturschutz auf verantwortungsvolle Weise miteinander verbunden werden.

Gastgeber mit Herz

Geführt wird das Boutique-Hotel von Melanie Sitter, deren Leidenschaft und persönliche Betreuung jedem Aufenthalt eine besondere Atmosphäre verleihen. Gäste spüren vom ersten Moment an die herzliche Gastfreundschaft und die Liebe zum Detail.

Hotel Green Ocean Zanzibar – Boutique Hotel & Eco Lodge – ein Ort, an dem Natur, Nachhaltigkeit und tropischer Luxus miteinander verschmelzen und jeder Sonnenuntergang zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Weitere Informationen:

www.hotel-sansibar.com

www.greenoceanzanzibar.com

Firmenkontakt

Hotel Green Ocean Zanzibar

Melanie Sitter

Kibigija Jambiani TZ

72108 Zanzibar

+255 657 328 529



http://www.hotel-sansibar.com

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