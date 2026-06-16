Umfassende Mautlösungen: maut1.de und Autopay gehen strategische Vertriebspartnerschaft ein

Rosenheim, 16. Juni_ Das Mobility-Startup maut1.de und Autopay Mobility gehen eine

strategische Vertriebspartnerschaft ein. Ziel der Kooperation ist es, Kundinnen

und Kunden einen einfacheren Zugang zu umfassenden Mautlösungen aus einer Hand

zu ermöglichen.

Im Rahmen der Partnerschaft ergänzt maut1.de mit seinen Mautboxen das bestehende Portfolio digitaler Mautservices von Autopay. Die Mautboxen von maut1.de können über den Webshop von Autopay bezogen werden.

Durch die Kooperation können Kundinnen und Kunden von Autopay nicht mehr nur elektronische Vignetten, z. B. für Österreich, Tschechien oder die Schweiz kaufen. Das Angebot der abgedeckten Länder erweitert sich durch die Mautboxen um Länder, die auf physische Mautsysteme setzen. Dazu gehören Italien, Frankreich, Spanien, Portugal sowie Kroatien.

„Unsere Kundinnen und Kunden erwarten einfache digitale Services ohne Komplexität. Durch die strategische Vertriebspartnerschaft mit maut1.de ergänzen wir unser bestehendes Angebot sinnvoll und ermöglichen es Reisenden, moderne Mautlösungen aus einer Hand zu bekommen“, sagt Martin Schisslbauer, CEO der Autopay GmbH.

„Unser Ziel ist es, Mobilität so unkompliziert wie möglich zu gestalten. Durch die strategische Partnerschaft mit Autopay erreichen wir noch mehr Kundinnen und Kunden, die Mautlösungen einfach, effizient und zentral aus einer vertrauenswürdigen Quelle beziehen möchten“, sagt Julian Schmelzer, CEO und Mitgründer von maut1.de.

Über die maut1 GmbH

maut1.de ist ein Mobility-Tech-Startup, welches elektronische Mauterfassungsgeräte zur kontaktlosen Mautabwicklung in verschiedenen Ländern wie Italien, Frankreich, Spanien, Portugal und für große Fahrzeuge über 3 Meter Höhe auch für Österreich anbietet. Für die Nutzer von Mautboxen gibt es reservierte Fahrspuren, die für manuelle Zahler (Bargeld/Kreditkarte) nicht nutzbar sind, wodurch sich pro Mautstation bis zu 45 Minuten an Wartezeit einsparen lassen. Dadurch wird jede Durchfahrt durch die Mautstation deutlich komfortabler. Mithilfe der Mautbox werden zudem Emissionen reduziert, da der Verkehrsfluss an den Mautstationen verbessert wird und weniger Stop-and-Go, sowie Staus an den Mautstationen entstehen.

Mit seinen über 200.000 aktiven Kunden hat sich maut1.de im Raum DACH und BeNeLux fest am Markt etabliert. Zu den Partnern von maut1.de gehören Branchengrößen wie z.B. der ADAC, ÖAMTC, ANWB, oder APCOA.

Mit neuen digitalen Services wie dem Parkservice per Kennzeichenerkennung entwickelt sich maut1.de zu einer ganzheitlichen Mobilitätsplattform für digitale Services im Individualverkehr weiter.

Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.maut1.de/

Firmenkontakt

maut1.de

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Anton-Jakob-Straße 5 5

83026 Rosenheim

+49(0)8031-830330



https://www.maut1.de/

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