UMT AG verbessert operative Entwicklung im Geschäftsjahr 2025 und stärkt Eigenkapitalbasis

München (IRW-Press/28.05.2026) – Die UMT United Mobility Technology AG („UMT AG“) hat ihren Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht.

Die Gesellschaft konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr ihre operative Entwicklung gegenüber dem Vorjahr verbessern, ihre Eigenkapitalbasis stärken und die Verschuldung deutlich reduzieren. Zugleich sieht die Gesellschaft im Ausbau ihrer KI-basierten B2B-SaaS-Lösungen für Geschäftsprozesse attraktive Wachstumsperspektiven.

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Operative Ergebnisentwicklung verbessert: Das EBITDA verbesserte sich im Geschäftsjahr 2025 auf TEUR -413 nach TEUR -778 im Vorjahr.

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Eigenkapitalbasis gestärkt: Das Eigenkapital erhöhte sich zum Bilanzstichtag auf TEUR 6.866 nach TEUR 6.210 im Vorjahr; die Eigenkapitalquote stieg auf 67,4 % nach 59,2 % im Vorjahr.

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Verschuldung reduziert: Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft reduzierten sich auf TEUR 2.837 (Vorjahr: TEUR 3.735).

Die Umsatzerlöse der UMT AG erhöhten sich im Geschäftsjahr 2025 auf TEUR 223 nach TEUR 116 im Vorjahr. Das Rohergebnis belief sich auf TEUR 246 (Vorjahr: TEUR 225). Gleichzeitig konnten die sonstigen betrieblichen Aufwendungen deutlich auf TEUR 627 nach TEUR 962 im Vorjahr reduziert werden. Damit setzte die Gesellschaft ihren Kurs konsequenter Kostendisziplin und operativer Stabilisierung fort.

Im Fokus des Geschäftsjahres 2025 standen Kapitalmaßnahmen zur Stärkung und Wiedererlangung der Kapitalmarktfähigkeit sowie der weitere Ausbau der agentenbasierten KI-Lösungen der Gesellschaft. Mit „UMS Vision AI“ und dem „Catchflow Agent“ adressiert die UMT AG insbesondere dokumentenintensive Prozesse in Transport, Logistik, Import und Compliance. In diesen Bereichen sieht die Gesellschaft eine zunehmende Nachfrage nach KI-gestützten Lösungen, die komplexe Dokumente automatisiert verarbeiten, klassifizieren, validieren und in operative Systeme überführen.

Für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 plant die UMT AG, den Vertrieb ihrer Transport- und Logistik-KI „UMS Vision AI“ sowie der CATCH-Lösung weiter auszubauen und zusätzliche Branchenlösungen anzubieten. Die Gesellschaft geht davon aus, den aktuell sechsstelligen Auftragswert in den kommenden 12 bis 24 Monaten erheblich vergrößern zu können und bei erfolgreicher Umsetzung der geplanten Vertriebs- und Finanzierungsmaßnahmen eine deutlich positive EBITDA-Marge zu erreichen.

Der Vorstand sieht die UMT AG damit in einem wachstumsorientierten Marktumfeld gut positioniert. KI-basierte Prozessautomatisierung, wiederkehrende SaaS-Erlöse und die branchenübergreifende Einsetzbarkeit der Plattform bilden aus Sicht der Gesellschaft die wesentlichen Grundlagen für die weitere Skalierung.

Der Geschäftsbericht 2025 ist auf der Website der Gesellschaft unter Finanzberichte abrufbar.

Über die UMT AG:

Die UMT United Mobility Technology AG (UMT AG) mit Sitz in München ist ein führendes Unternehmen für KI-gestützte Prozessautomatisierung. Das börsennotierte Unternehmen entwickelt KI-gestützte Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung dokumenten- und datenintensiver Geschäftsprozesse. Der Schwerpunkt liegt auf agentenbasierten KI-Lösungen für Transport-, Logistik-, Import-, Compliance- und weitere B2B-Prozesse.

Die Aktien der UMT United Mobility Technology AG (WKN: A40ZVU, ISIN: DE000A40ZVU2) werden an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und sind im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert. Das Ticker-Symbol lautet UMD.DE.

Weitere Informationen zur UMT AG finden Sie unter umt.ag (

https://umt.ag/) oder catchflowagent.com (

https://catchflowagent.com/).

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