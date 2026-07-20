Umweltingenieure | Nahversorgungsfonds | Private Placement

Wachstumsmarkt Umweltingenieure und Nahversorgung! Attraktive Ausschüttungen monatlich, vierteljährlich und halbjährlich.

Ausgewählte Investmentopportunitäten im Bereich Umweltingenieure und Nahversorgung, die sich durch stabile Cashflows und attraktive Renditen auszeichnen.

SIERA IMPACT FUND

Es handelt sich um eine attraktive und nachhaltige Investitionsmöglichkeit – eine Investition in das Umweltingenieurwesen. Nur mit hochspezialisierten Umweltingenieuren können die vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen der weltweiten Nachhaltigkeits- und Klimaziele umgesetzt werden. Bei jedem Umweltprojekt – sei es aus dem Bereich erneuerbare Energien, Wasserwirtschaft oder umweltfreundliche Stadtplanung u.v.m. – werden im ersten Schritt Umweltingenieure benötigt. Die wirtschaftlichen Rahmendaten sind besonders attraktiv!

Die Rahmendaten:

Umweltingenieurwesen als Investitionsgegenstand

Konservative und sicherheitsorientierte Risikoklasse 3

8,0 % p. a. Ausschüttung, vierteljährliche Auszahlung

Informationen zu dieser exklusiven Anlageform mit Video unter folgendem Link:

https://www.zukunftsenergien-deutschland.de/investment/

PRIVATE PLACEMENT EINZELHANDELSINVESTMENT

Ab 200.000 Euro für erfahrene Anleger

7,5 % p.a. Verzinsung

5 Jahre und 1 Monat Laufzeit

Monatliche Auszahlung

Bonitätsstarke Mieter Aldi, Lidl, Rewe, Edeka

Gegessen und getrunken wird immer

Mehr Informationen.

https://www.einzelhandelsimmobilien-deutschland.de/einzelhandelsimmobilien/private-placement/

NAHVERSORGUNGSFONDS ab 10.000 Euro

Kurze Laufzeit 6 Jahre

Attraktive Ausschüttungen 4 % p.a. nach Steuern

Auszahlungen (halbjährlich)

Risikostreuung (Ziel: 20 Nahversorgungsimmobilien)

Mindestbeteiligung 10.000 Euro

Hochprofessionelles Fondsmanagement

Hohe Cash-Flow-Sicherheit durch langfristige Mietverträge

Bonitätsstarke Mieter wie z.B. EDEKA, REWE, ALDI, LIDL

Inflationsschutz durch indexierte Mietverträge

Mehr Informationen:

https://www.einzelhandelsfonds.de/einzelhandelsfonds/

Direkt online zeichnen:

https://online.direktzeichnung.de/checkout/98bfd9b3fa4604e865b6/amount/edit

WARNHINWEIS: Der Erwerb dieser Vermögensanlage bzw. AIFs ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. WICHTIGER HINWEIS: Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar, sondern eine werbliche Darstellung. Maßgeblich sind ausschließlich die jeweiligen Verkaufsunterlagen (insbesondere Vermögensanlagen-Informationsblatt bzw. Verkaufsprospekt). Die dargestellten Renditen sind Prognosen und nicht garantiert. Bei den dargestellten Beteiligungen handelt es sich um unternehmerische Investments, die mit Risiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals verbunden sind.

Die CVM Gruppe bietet seit rund 40 Jahren Jahren innovative Investments mit Bestnoten der Analysten.

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