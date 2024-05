UniverSUS – um Welten besser als beschichtet

Innovative Oberflächenstruktur von Schulte-Ufer verleiht Pfannen Antihaft-Wirkung ohne PFAS oder PTFE

Profis braten meist mit unbeschichteten Edelstahlpfannen, denn diese sind langlebig, hoch erhitzbar und gut zu reinigen. Aber wer möchte heute noch auf den Komfort einer Antihaft-Beschichtung verzichten? Sie erleichtert das Braten und schützt vor Anbrennen und Anhaften, sodass die Speisen auch ungeübten Köchen leichter gelingen. Andererseits hat sie aber auch Nachteile. So dürfen Beschichtungen nicht zu heiß werden und erfordern sorgsame Behandlung. Selbst vor einem kurzen Umrühren mit dem Metall-Löffel wird abgeraten. Doch wie vorsichtig man auch ist: Eine herkömmliche Antihaft-Beschichtung ist ein Verschleißartikel, der sich mit der Zeit abnutzt und nach spätestens ein paar Jahren seine Wirkung verliert.

Die Lösung: UniverSUS!

UniverSUS ist um Welten besser als beschichtet. UniverSUS ist eine innovative und äußerst langlebige Oberflächenstruktur, die Edelstahlpfannen eine leicht aktivierbare und immer wieder erneuerbare Antihaft-Wirkung verleiht. Dabei ist UniverSUS aber keine Beschichtung, die Blasen werfen oder abblättern könnte, sondern integraler Bestandteil der Pfanne. Sie möchten schnell mit dem Metall-Löffel durch die Pfanne rühren? Die Pfanne zum scharfen Anbraten richtig heiß machen? Oder die Pfanne in der Spülmaschine reinigen? Was die Funktionstüchtigkeit herkömmlicher Pfannen mit Antihaft-Wirkung nachhaltig schädigt, ist bei UniverSUS kein Problem. Und all das ganz ohne PFAS oder PTFE.

Astral – nachhaltig kross braten

Astral ist die erste mit der neuartigen Oberflächenstruktur UniverSUS ausgestattete Edelstahlpfannen-Serie. Dadurch ist die Serie gleich mehrfach nachhaltig: Die natürliche Oberflächenstruktur UniverSUS funktioniert ganz ohne PFAS und PTFE. Ressourcenschonend ist Astral dank ihrer extrem langen Nutzungsdauer. Weder Neubeschichtungen noch Neukäufe sind notwendig. Der ecotherm® Allherd-Aluminium-Kapselboden sorgt für reduzierten Energieverbrauch auf dem Herd. Und am Ende lässt sich die Pfanne vollständig in den Wertstoffkreislauf zurückführen. Unser Qualitätsversprechen: Schulte-Ufer gibt auf die mit UniverSUS ausgestattete Edelstahlpfanne Astral fünf Jahre Garantie.

Aber am wichtigsten an einer Pfanne sind natürlich krosse Bratergebnisse. Auch hier ist Astral mit UniverSUS um Welten besser, denn es hat eine wesentlich bessere und gleichmäßigere Wärmeleitung als beschichtete Pfannen. Auch höhere Temperaturen zum scharfen Anbraten sind mit Astral und UniverSUS möglich. Bedeutet: Mit ihnen zu braten ist effektiv, natürlich und nachhaltig. Bisher gab es Edelstahlpfannen für geübte Köche. Dank UniverSUS gibt es nun Edelstahlpfannen für alle. Die Zukunft ist hier.

Wie funktioniert UniverSUS?

UniverSUS folgt dem Beispiel der Natur. Viele natürliche Oberflächen haben eine eigentümliche Mikrostruktur, die Wassertropfen oder Schmutz abweist. Auf eben diesem Prinzip basiert auch UniverSUS, eine mehrschichtige offenporige Oberflächenstruktur, in die sich Öl einlagern kann. Wenn Sie nun die Pfanne erhitzen, bildet sich ein natürlicher Antihaft-Effekt. Dadurch erzielt die Pfanne auch ohne Beschichtung allein durch ihre UniverSUS-Oberflächenstruktur bei Aktivierung mit etwas Öl eine gute Antihaftwirkung.

Erfahren Sie mehr über UniverSUS von Schulte-Ufer

Schulte-Ufer – immer einen Schritt weiter durch Tradition und Innovation.

Für Funktionalität, Qualität und Ästhetik steht das 3-blättrige Kleeblatt, das die Produkte unseres Familienunternehmens Schulte-Ufer in mittlerweile vierter Inhabergeneration ziert. Seit 1886 und somit inzwischen fast 140 Jahren bürgt das Kleeblatt für Töpfe, Pfannen und andere Küchenutensilien, die gleichermaßen praktisch, hochwertig und schön sind. Sie begleiten die Menschen verlässlich durch ihr Leben, stehen ihnen an Herd und Tisch zur Seite und werden dank ihrer Langlebigkeit nicht selten von einer Generation zur nächsten vererbt.

Revolutionär war in den 1970ern Romana, die erste Ganzmetall-Kochgeschirr-Serie, die bis heute die meistverkaufte Serie Deutschlands ist. In den Folgejahren waren wir mit innovativen Produkten maßgeblich an der Initiierung und Marktetablierung von Trends wie das Kochen im Wok, Fondue, Spargel oder Entsaften beteiligt. Zu unseren vielfach ausgezeichneten Produkten gesellt sich 2024 UniverSUS hinzu, eine einzigartige und äußerst langlebige Oberflächenstruktur mit aktivierbarer Antihaft-Wirkung für Edelstahlpfannen.

