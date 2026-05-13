Unternehmensnachfolge bei Hausverwaltungen: Viele Inhaber beginnen zu spät

Fachseminar am 18. Juni 2026 bei München zeigt, wie sich Zeitdruck, Stress und finanzielle Einbußen vermeiden lassen

Die Regelung der Unternehmensnachfolge gehört zu den wichtigsten Entscheidungen für Inhaber von Hausverwaltungen. Dennoch wird das Thema im Alltag häufig aufgeschoben – mit spürbaren Folgen.

„In der Praxis sehen wir immer wieder, dass sich viele Inhaber erst sehr spät mit ihrer Nachfolge beschäftigen“, sagt Andreas Schmeh, Nachfolgeberater der PIWI Privates Institut der Immobilienwirtschaft GmbH. „Dann entsteht Zeitdruck, der sich negativ auf den gesamten Prozess auswirken kann – sowohl organisatorisch als auch wirtschaftlich.“

Nach Einschätzung von Schmeh führt eine fehlende oder verspätete Vorbereitung häufig dazu, dass Verhandlungen unter erschwerten Bedingungen stattfinden. Auch der erzielbare Kaufpreis kann darunter leiden.

Aus seiner Beratungspraxis mit über 170 begleiteten Unternehmensverkäufen sowie rund 140 familieninternen und firmeninternen Nachfolgen zeigt sich ein klares Muster: Je früher die strategische Vorbereitung beginnt, desto größer sind die Handlungsspielräume – und desto besser fällt in der Regel das Ergebnis aus. Und das vor allem gut vorbereitet ,mit weniger Druck und Stress.

Neben der Wahl eines geeigneten Nachfolgers spielen dabei insbesondere eine realistische Wertermittlung, eine klare Unternehmens-Analyse, die strukturierte Vorbereitung des Unternehmens sowie ein klar geführter Nachfolge-Prozess eine entscheidende Rolle.

Um Inhaber von Hausverwaltungen für dieses Thema zu sensibilisieren und konkrete Lösungsansätze aufzuzeigen, bietet PIWI am 18. Juni 2026 ein Fachseminar in der Region München an.

Unter dem Titel „Das Lebenswerk erfolgreich übergeben: Der Fahrplan für Inhaber von Hausverwaltungen“ erhalten Teilnehmer einen praxisnahen Überblick über die wichtigsten Schritte der Nachfolgeplanung, insbesondere jedoch bei der Vorbereitung.

Im Fokus stehen unter anderem:

– der richtige Zeitpunkt für die Vorbereitung

– die gezielte Optimierung der eigenen Hausverwaltung

– die realistische Wertermittlung

– sowie typische Fehler, die in der Praxis Zeit, Nerven und Geld kosten können

Das Seminar richtet sich sowohl an Inhaber von hausverwaltungs-Unternehmen, die sich erstmals mit dem Thema beschäftigen, als auch an Unternehmer, die bereits schon konkrete Überlegungen zur Nachfolge angestellt haben.

Weitere Informationen und Anmeldung erhalten Interessierte unter: https://www.piwi-ka.de/seminare/das-lebenswerk-erfolgreich-uebergeben-der-fahrplan-fuer-inhaber-von-hausverwaltungen

Über PIWI

PIWI-Privates Institut der Immobilienwirtschaft GmbH ist spezialisiert auf die Begleitung von Unternehmensnachfolgen bei Hausverwaltungen. Der Fokus liegt auf der strukturierten Vorbereitung des Unternehmens auf die Nachfolge oder einen Unternehmens-Verkauf, einer eingehenden Analyse mit Wertermittlung, der Suche nach geeigneten Nachfolgern sowie der erfolgreichen Umsetzung von Unternehmens-Verkäufen bei Immobilienverwaltungen.

PIWI Privates Institut der Immobilienwirtschaft GmbH ist die spezialisierte Unternehmensberatung nur für Hausverwaltungs-Firmen.

Die Hausverwaltungs-Experten betreuen bundesweit seit vielen Jahren Verkäufe und Unternehmensnachfolgen bei Hausverwaltungs-Firmen jeder Größe.

Kontakt

PIWI Privates Institut der Immobilienwirtschaft GmbH

Birgit Schmeh

Im Hinteracker 11

76307 Karlsbad (Landkreis Karlsruhe)

0721 783 66 98-0

0721 783 66 98-9



http://www.piwi-ka.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.