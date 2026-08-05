UPDF startet Back-to-School-Kampagne für Studierende und Lehrkräfte

UPDF, die von Superace entwickelte KI-gestützte PDF-Lösung, startet eine Back-to-School-Kampagne für berechtigte Studierende, Lehrkräfte und Hochschulangehörige. Die Aktion bietet Zugang zu speziellen Bildungskonditionen für die PDF-, KI- und E-Signatur-Werkzeuge von UPDF; die aktuell gültigen Angebote sind auf der deutschsprachigen Aktionsseite aufgeführt.Zum Start des neuen Studien- und Schuljahres soll die Kampagne dabei helfen, Kursmaterialien, Hausarbeiten, wissenschaftliche Publikationen, Formulare und gescannte Unterlagen mit weniger Einzelwerkzeugen zu bearbeiten.

Ein Arbeitsbereich für Lernen, Lehre und Forschung

-PDFs bearbeiten und kommentieren — Texte, Bilder und Links anpassen, wichtige Stellen markieren, Kommentare einfügen und digitale Notizen erstellen.

-Inhalte mit KI verstehen — Dokumente zusammenfassen, erklären und übersetzen, mit PDFs und Bildern chatten, Mindmaps erstellen und Quizfragen generieren.

-Fachliteratur suchen und vergleichen — Wissenschaftliche Arbeiten online finden und PDF-Dokumente nebeneinander prüfen.

-Lernmaterialien digitalisieren — Gescannte Vorlesungsnotizen, Lehrbücher und Bilder per OCR in bearbeitbare und durchsuchbare Inhalte umwandeln.

-Dateien organisieren und abgeben — Dokumente zusammenführen, teilen, schützen, synchronisieren, ausfüllen und elektronisch unterschreiben.

Geräteübergreifend arbeitenUPDF ist für Windows, macOS, iOS und Android verfügbar; ausgewählte KI-Funktionen lassen sich auch online nutzen. Dadurch können Studierende und Lehrkräfte zwischen Notebook, Tablet und Smartphone wechseln, ohne ihre Arbeitsabläufe neu aufbauen zu müssen.

Bildungskonditionen für berechtigte NutzerDie Kampagne richtet sich nach einer Prüfung an berechtigte Studierende, Lehrkräfte und Hochschulangehörige. Bildungslizenzen sind für die individuelle, nicht kommerzielle Nutzung bestimmt. Da Rabatte je nach Markt und Tarif variieren können, gelten die Angaben auf der deutschsprachigen UPDF-Aktionsseite.

Vom Kursmaterial bis zur fertigen AbgabeMit PDF-Bearbeitung, Kommentaren, KI-gestütztem Verständnis, OCR, Recherche, Dateiorganisation und elektronischen Signaturen unterstützt UPDF den gesamten akademischen Ablauf – vom Erfassen und Lesen der Materialien bis zur fertigen Arbeit.

Back-to-School-Kampagne von UPDF entdecken

Über UPDF

UPDF ist ein All-in-One-PDF-Editor, entwickelt von Superace Software Technology, der Dokumenten-Workflows für Nutzer weltweit vereinfacht und verbessert. Verfügbar für Windows, Mac, iOS und Android, bietet UPDF Bearbeitung, Annotation, Konvertierung, OCR und KI-gestützte Tools, um den Anforderungen moderner Professionals gerecht zu werden.Für weitere Informationen besuchen Sie die offizielle UPDF-Website oder folgen Sie UPDF auf YouTube, Facebook, Twitter, um die neuesten Updates zu erhalten.

KI-Kennzeichnung: KI-unterstützter Inhalt

Superace Software Technology Co., Ltd. ist ein Start-up, das Software zur PDF-Konvertierung und -Bearbeitung entwickelt. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens ist UPDF, das nun für Windows, Mac, iOS und Android verfügbar ist. Das Team von Superace verfolgt das Ziel, die Effizienz der Nutzererfahrung zu maximieren, indem es eine ansprechende Benutzeroberfläche gestaltet, die die Anwender zufriedenstellt. Sie sind sich der Bedeutung bewusst, wie eine schöne und intuitive Anwendung die Nutzererfahrung beeinflusst, und setzen daher alles daran, das Design so zu gestalten, dass die PDF-Editor-Software sich deutlich von den traditionellen Programmen unterscheidet, die man bisher kennt.

Kontakt

Superace Software Technology Co., Ltd.

Stacy Wang

Bao’an Road, Anting Town, Jiading 4997

201805 Shanghai

18485545383



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