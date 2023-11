User Experience Day der Everience Germany GmbH

Everience Germany GmbH lädt ein zum UX-Day im Deutsche Bank Park

Everience Germany GmbH lädt ein zum UX-Day im Deutsche Bank Park

Everience Germany veranstaltet am 23.11.23 erstmals den User Experience Day. Die Veranstaltung findet im Adler Business Club im Stadion der Frankfurter Eintracht statt, was ein gewisses VIP-Feeling garantiert. Neben Best Practices und spannenden Vorträgen zu aktuellen UX- und AI-Themen wird es außerdem eine exklusive Stadionführung für alle Teilnehmenden geben.

Mit dabei sind hochkarätige Referenten wie Sylvain Schaer von der Innovation Factory der HELPLINE oder auch der Preisträger des diesjährigen Service Globe Awards, Gregor Dohe von der Generali Deutschland. Generali hat erstmals in Deutschland eine Conversational AI als Eingangskanal für den Support eingeführt.

Die Innovatoren werden uns einen Einblick geben, welche wichtige Rolle KI heute und in Zukunft für den Service Desk spielt: Kann KI entscheidend zur Verbesserung der User Experience beitragen? Wie wird Künstliche Intelligenz die Arbeit im Service Desk in Zukunft beeinflussen und vielleicht sogar revolutionieren?

Unsere heutige Arbeits- und Lebenswelt ist von zunehmender Komplexität und Schnelligkeit geprägt. Menschen arbeiten immer häufiger in technischen, hochkomplexen und vernetzten Systemen. Technik und Mensch sind daher untrennbar miteinander verbunden.

Geschäftsführer Alexander Gassmann verfolgt deshalb die Mission, digitale Effizienz und Menschlichkeit in Einklang zu bringen. „Die Digitalisierung bietet Chancen und Innovationen, aber im Mittelpunkt steht für uns immer der Enduser. Daran arbeitet unser Team jeden Tag durch gezieltes User Experience Management.“

Auch Martin Möller, Head of Business Development Manager, hat dazu eine klare Meinung:

„Technischer Fortschritt und der Mensch müssen Hand in Hand gehen. Digitalisierung kann nur funktionieren, wenn wir die Menschen mitnehmen. Wir wollen das volle Potenzial der Digitalisierung ausschöpfen, ohne dabei die Menschlichkeit aus den Augen zu verlieren. Am Ende muss der technologische Fortschritt einen echten Nutzen für die Menschen bringen.“

Der User Experience Day bietet von 09:00 – 16:30 Uhr ein abwechslungsreiches Programm, das die User Experience und deren Bedeutsamkeit in ihren unterschiedlichen Facetten aus differenzierten Blickwinkeln beleuchtet. Für das leibliche Wohl wird in der Skyline Lounge des Deutsche Bank Park gesorgt.

Weitere Informationen zum Event sowie die Möglichkeit zur Registrierung erhalten Sie unter dem folgenden Link: https://everience.digital/everience-ux-day-paid

Über die everience Germany GmbH: „IT-Experts in User Experience“:

Die everience Germany GmbH wurde 2015 gegründet und ist Teil eines europäischen IT- Konzerns mit über 3.500 Mitarbeitenden. Innerhalb von 16 Servicecentern in Europa unterstützt everience Germany in 25 Sprachen

Unternehmen bei ihrer Digitalisierung. Der Premium IT Service Provider ist auf internationaler und auch lokaler Ebene präsent, um die Herausforderungen sowohl großer globaler Konzerne als auch regionaler Unternehmen zu

meistern. In Deutschland ist die everience Germany GmbH an drei zentralen Standorten aktiv – in Darmstadt (Headquarter), Essen und Bruchsal sowie bei mehreren KundInnen direkt vor Ort. In Essen verfügt das Unternehmen zudem über ein eigenes PC-Logistikzentrum.

Kontakt

everience Germany GmbH

Holger Weishaupt

Berliner Allee 58

64295 Darmstadt

01743196910



https://everience.com/de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.