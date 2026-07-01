UTA Edenred erweitert ‚Champ on the Road’-Aktion auf Fahrer von Elektro-Fahrzeugen

· Aktionstag am 7. Juli 2026 an der Shell-Station in Ramstein-Miesenbach

· Kostenlose Erfrischungen und praktisches Alltagsequipment für Trucker on Tour

· ,Champ on the Road‘ zum ersten Mal auch für Berufskraftfahrer mit E-Fahrzeugen

Kleinostheim – UTA Edenred, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, setzt auch 2026 die Veranstaltungsreihe ‚Champ on the Road‘ fort. Sie würdigt den Einsatz von Berufskraftfahrern auf Europas Straßen. Gemeinsam mit verschiedenen Akzeptanzpartnern veranstaltet UTA Edenred an ausgewählten Tankstellen in mehreren europäischen Ländern die Eventtage. Fahrer erhalten dort nach dem Betanken ihrer Fahrzeuge kostenlose Snacks, Erfrischungen, praktische Ausrüstung und Reisezubehör für den Alltag auf Tour. In diesem Jahr richtet sich die Aktion erstmalig auch an E-Lkw-Fahrer sowie Geschäftskunden, die mit dem Elektro-Pkw unterwegs sind.

In Deutschland findet das ‚Champ on the Road‘-Event hier statt:

· Dienstag, 7. Juli 2026, von 10:00 bis 18:00 Uhr an der Shell Station, In dem Wat L 363, 66877 Ramstein-Miesenbach

In diesem Jahr hat UTA Edenred bereits ‚Champ on the Road‘-Events in Polen, Rumänien, Bulgarien, Spanien und Italien veranstaltet. Weitere Länder sind geplant. Die genauen Termine und Standorte werden frühzeitig auf der Webseite uta.com/events angekündigt. Die Eventreihe geht bis in den Herbst hinein.

Im vergangenen Jahr hat UTA Edenred bei 18 Events in sieben Ländern mehr als 800 Fahrer gewürdigt. ‚Champ on the Road‘ wurde von UTA Edenred im Jahr 2023 ins Leben gerufen.

„Besonders freuen wir uns, bei unserem ‚Champ on the Road‘-Event gemeinsam mit Shell auch Fahrer von Elektrofahrzeugen einzubeziehen, um die Vielseitigkeit unserer Services für alle Flottentypen hervorzuheben“, sagt Lukas Schneider, Director Partners & Commercial EMEA bei UTA Edenred. Das Schnellladenetz wird europaweit zügig ausgebaut. „Aber jeder, der sich auf die neue Antriebstechnik einlässt, muss auch auf eine funktionierende Infrastruktur vertrauen können. UTA Edenred steht dafür als kompetenter Partner mit seinen eCharge-Lösungen bereit“, so Lukas Schneider.

„Wir heißen alle Stationen auf unserer diesjährigen Kampagnentour herzlich willkommen und danken unseren Akzeptanzpartnern für ihre partnerschaftliche Zusammenarbeit, die diese Veranstaltungen ermöglicht“, erklärt der Director Partners & Commercial.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) zählt zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in Europa. Mit den UTA-Akzeptanzmedien erhalten gewerbliche Kunden mit Fahrzeugflotten aller Größen Zugang zu mehr als 89.000 Akzeptanzstellen in 38 Ländern. UTA Edenred-Kunden beziehen markenunabhängig und bargeldlos konventionelle und alternative Kraftstoffe, nutzen ein kontinuierlich wachsendes Ladenetz für Elektro- und Hybridfahrzeuge, Mautlösungen für 27 Länder Europas und können Werkstattleistungen, Fahrzeugreinigung, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Servicevermittlung eines Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer in Anspruch nehmen.

Mit Softwarelösungen für Tankplanung, Flottenmanagement, Telematik und einer Smartphone-App für die mobile Tankabwicklung bietet UTA Edenred seinen Kunden eine digitale Plattform mit einem komfortablen, transparenten und sicheren 360°-Mobilitätsangebot.

UTA Edenred wurde 2025 zum fünften Mal in Folge zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand“ gewählt (Ranking von WirtschaftsWoche/ServiceValue). Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE.

Kontakt

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG

Moritz Hänel

Heinrich-Eckstein-Straße 1

63801 Kleinostheim

+49 6027 509-739



http://www.uta.com

Bildquelle: UTA Edenred