Verbatim auf der Computex 2026: Fokus auf Storage- und Power-Lösungen 

Leistung, Sicherheit und Komfort bei Speicher- und Ladelösungen für den mobilen Alltag

Taipeh, Taiwan, Mai 2026 – Verbatim, ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen und Computerzubehör, präsentiert auf der COMPUTEX 2026 in Taipeh seine neuesten S’n’P-(Storage and Power)-Entwicklungen. Die Messe findet vom 2. bis 5. Juni statt. Verbatim stellt in Halle 2 (4F) an Stand R0814 aus.

Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen die beiden zentralen Produktbereiche Daten-speicherung und Stromversorgung/Aufladen, die Verbatim unter dem Begriff „S’n’P“ (Storage and Power) bündelt. Damit unterstreicht das Unter-nehmen seinen Fokus auf zuverlässige Daten- und Energielösungen für den modernen digitalen Lifestyle.

Pocket-SSDs und High-Speed-USB-Laufwerke der nächsten Generation

Im Bereich Storage erweitert Verbatim seine beliebte Pocket-SSD-Serie. Gezeigt werden neue Mini-Modelle und verbesserte Designs, die sich unter anderem durch robuste Metallgehäuse, Hub-Funktionen mit HDMI-, USB-A- und USB-C-Konnektivität sowie integrierte Displays auszeichnen. Ein weiteres Feature ist die magnetische Befestigung, die eine nahtlose Nutzung mit mobilen Geräten ermöglicht. Einige Modelle verfügen zudem über einen Schreibschutz, der beim Teilen von Dateien vor Viren und versehentlichem Datenverlust schützt.

Darüber hinaus präsentiert Verbatim neue ultraschnelle USB-Laufwerke, darunter ein Modell mit USB-C 3.2 Gen 2×2 Schnittstelle, das Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s erreicht.

Neue Ladelösungen mit Fokus auf Sicherheit und Effizienz

Im Bereich Power zeigt das Unternehmen erstmals neue Semi-Solid-Powerbanks. Im Unterschied zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Powerbanks basieren diese auf einem nicht brennbaren Festelektrolyt und bieten eine höhere Energiedichte, mehr Kapazität, eine längere Lebensdauer sowie verbesserte Sicherheit. Risiken wie Überhitzung, Aufblähen und Brand werden dadurch erheblich reduziert.

Ergänzt wird das Portfolio durch eine erweiterte Reihe von GaN-Ladegeräten in verschiedenen Bauformen für Desktop-, Reise- und mobile Anwendungen. Die neuen Modelle verfügen über integrierte Displays zur Statusanzeige sowie über fest verbaute Kabel für eine vereinfachte Handhabung.

„Auf der COMPUTEX 2026 stellen wir unser Konzept S’n’P‘ – Storage and Power – in den Mittelpunkt. Damit verdeutlichen wir unseren Fokus auf Technologien, auf die sich Menschen täglich verlassen, um ihre Daten zu speichern, zu übertragen und mit Energie zu versorgen. Von fortschrittlichen externen SSDs bis hin zu GaN-Ladelösungen der nächsten Generation sind unsere Produkte in beiden Kategorien auf Leistung, Sicherheit und Komfort ausgelegt“, so Clive Alberts, Global CEO von Verbatim.

Foto-Download: https://cloud.profil-pr.com/index.php/s/QHJQD35E64AmdFz

Über Verbatim

Die weltweit anerkannten Produkte von Verbatim werden in mehr als 120 Ländern verkauft. Die Produktpalette umfasst optische Speichermedien, USB-Flash-Laufwerke, Speicherkarten, Fest­platten, Solid-State-Laufwerke (SSDs), Mobil- und Desktop-Zubehör, Gaming-Zubehör und 3D-Druck-Filamente. Verbatim gehört zu CMC Magnetics, einem taiwanesischen Unternehmen und dem weltweit größten Hersteller von optischen Medien.

Die regionalen Hauptsitze von Verbatim sind: Verbatim Americas – Charlotte, Nordamerika; Verbatim Asia Pacific – Melbourne, Australien; Verbatim EUMEA – Eschborn, Deutschland; Australien; Verbatim Japan – Tokio, Japan.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.verbatim.com