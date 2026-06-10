Verbund Pflegehilfe präsentiert Entlass-Manager auf dem Hauptstadtkongress 2026

Digitale Lösungen für ein effizienteres Entlassmanagement im Fokus

Wie kann Entlassmanagement in Kliniken effizienter, strukturierter und zugleich patientenorientierter gestaltet werden? Antworten auf diese Frage zeigt der Verbund Pflegehilfe vom 23. bis 25. Juni auf dem Hauptstadtkongress 2026 in Berlin. Im Mittelpunkt steht der Entlass-Manager vom Verbund Pflegehilfe, die digitale Lösung des Unternehmens für eine schnellere und koordinierte Anschlussversorgung.

Besuchen Sie den Verbund Pflegehilfe auf dem Hauptstadtkongress 2026:

Wann: 23. bis 25. Juni 2026 Wo: hub27, Stand 58, Berlin

Interessierte Fachbesucherinnen und Fachbesucher können bereits vorab einen persönlichen Gesprächstermin vereinbaren und sich vor Ort von den Möglichkeiten des Entlass-Managers überzeugen. Klicken Sie hier zur Terminbuchung.

Der Hauptstadtkongress zählt zu den wichtigsten Veranstaltungen des deutschen Gesundheitswesens und bringt jährlich Entscheiderinnen und Entscheider aus Politik, Medizin, Pflege und Gesundheitswirtschaft zusammen. Für den Verbund Pflegehilfe ist die Veranstaltung eine wichtige Plattform, um aktuelle Entwicklungen im digitalen Entlassmanagement vorzustellen und den Austausch mit Krankenhäusern und Versorgungspartnern zu fördern.

„Krankenhäuser stehen unter zunehmendem Druck, Entlassungen effizient zu organisieren und gleichzeitig eine lückenlose Anschlussversorgung sicherzustellen. Genau an dieser Schnittstelle setzen wir mit dem Entlass-Manager an“, erklärt Johannes Haas, Geschäftsführer des Verbund Pflegehilfe.

Der Entlass-Manager unterstützt Kliniken dabei, Nachversorger schnell und strukturiert zu finden, Entlassprozesse zu standardisieren und die Kommunikation zwischen allen Beteiligten zu verbessern. Durch die Anbindung an ein bundesweites Netzwerk von mehr als 50.000 Nachversorgern können passende Versorgungsangebote effizient identifiziert und Versorgungsprozesse beschleunigt werden.

Auf dem Hauptstadtkongress erhalten Besucherinnen und Besucher einen praxisnahen Einblick in die Anwendung der Software. Anhand von Live-Demonstrationen und konkreten Anwendungsfällen zeigt das Team des Verbund Pflegehilfe, wie digitale Entlassplanung, strukturierte Kommunikation und eine nahtlose Anschlussversorgung im Klinikalltag zusammenspielen.

Neben den Produktdemonstrationen steht insbesondere der persönliche Austausch im Fokus. Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und weitere Akteure des Gesundheitswesens erhalten die Möglichkeit, aktuelle Herausforderungen im Entlassmanagement zu diskutieren und individuelle Lösungsansätze kennenzulernen. „Digitalisierung entfaltet ihren Nutzen erst dann, wenn sie den Arbeitsalltag tatsächlich vereinfacht. Deshalb legen wir großen Wert darauf, nicht nur über Innovationen zu sprechen, sondern ihren praktischen Mehrwert erlebbar zu machen“, so Haas.

Der Verbund Pflegehilfe unterstützt Pflegebedürftige und Angehörige telefonisch bei der Suche nach passenden Versorgungsangeboten und finanziellen Hilfen. Für Kliniken bietet er mit dem Entlass-Manager und dem Anfragen-Manager digitale Lösungen, um Entlassungen effizient zu organisieren und Anfragen gezielt zu koordinieren.

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