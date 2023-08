Verizon Business und HCLTech schließen globale strategische Partnerschaft für verwaltete Netzwerkdienste

HCLTech wird primärer Partner von Verizon Business bei allen Implementierungen von MNS für Unternehmenskunden weltweit. Im Gartner® Magic Quadrant™ für Managed Network Services* (MNS) 2022 wurde das Unternehmen für seine Vollständigkeit der Vision und Umsetzungsfähigkeit an vorderster Stelle positioniert.

Verizon Business wird den Vertrieb, die Lösungsentwicklung und die Kundenakquise leiten; HCLTech ist zuständig für die Post-Sales-Implementierung und den laufenden Support, um die Bedürfnisse von Kunden auf der ganzen Welt besser zu erfüllen.

Die Kunden werden vom erstklassigen MNS-Portfolio, einem hoch digitalisierten Angebot mit datengesteuerten Servicemodellen, einer modernisierten, reibungslosen Schnittstelle mit verbessertem Lebenszyklusmanagement, einem breiten End-to-End-Partner-Ökosystem und gemeinsamen Innovationen auf einer integrierten Plattform profitieren.

NOIDA, INDIEN, 17. August 2023 — Verizon Business und HCLTech haben eine weltweite strategische Partnerschaft geschlossen. Damit wird HCLTech zum primären Partner für Managed Network Services (MNS) bei allen Netzwerk-Implementierungen für globale Unternehmenskunden. So kommen zwei weltweit führende Anbieter im Bereich Unternehmensnetzwerke zusammen. Die Partnerschaft kombiniert die Netzwerkkompetenz, das Lösungsangebot und die Größe von Verizon mit den marktführenden Managed-Service-Fähigkeiten von HCLTech. Ziel ist es, kabelgebundene Services für Unternehmenskunden auf ganz neue Weise bereitzustellen.

Verizon Business wird weiterhin für die Kundenakquise, den Vertrieb, die Lösungsentwicklung sowie die allgemeine Planung und Entwicklung für seine Kunden zuständig sein. HCLTech wird die Implementierung nach dem Verkauf und den laufenden Support übernehmen. Um die Verantwortlichkeiten auf Unternehmensebene eng zu koordinieren, werden Mitarbeitende von Verizon Business Global Customer Operations zu HCLTech wechseln.

Die Partnerschaft bietet den Kunden ein erstklassiges MNS-Portfolio, eine hochgradig digitalisierte Erfahrung mit datengesteuerten Servicemodellen, verbesserte Effizienz und Lebenszyklusmanagement mit reibungslosen Schnittstellen, ein breites End-to-End-Partner-Ökosystem und gemeinsame Innovationen auf einer integrierten Plattform.

Diese Verbesserungen werden Kunden dabei helfen, immer komplexere Betriebsumgebungen zu steuern. Das gilt über verschiedene Standorte, Regionen und Geräte hinweg. Zugleich werden sie auf diese Weise neue Technologien in ihren Stack integrieren können, einschließlich 5G, SD-WAN und SASE-Funktionen. Die digital-nativen MNS-Plattformen und Kundenschnittstellen von HCLTech ermöglichen es, dies digital, schnell und nahtlos zu verwalten.

Die globale Reichweite und die lokale Präsenz von Verizon Business in Verbindung mit den digital optimierten Plattformen von HCLTech für MNS bieten den Kunden ein flexibles Netzwerk-Framework. So profitieren sie von neuen Technologien und effizienteren Abläufen. Die Kunden können ihre Nutzung von Netzwerkdiensten besser kontrollieren und skalieren, ihr Ökosystem an Technologiepartnern einbinden, Informations- und Betriebstechnologie (IT/OT) zusammenführen und generell flexibler auf die sich ständig ändernden Technologieanforderungen reagieren.

„HCLTech ist ein anerkannter Branchenführer für Managed Network Services“, sagt Kyle Malady, CEO von Verizon Business. „Mit seiner IT-Service-Expertise und der kontinuierlichen Unterstützung unserer Installationen für Unternehmensnetzwerke können wir unsere Servicebereitstellung modernisieren. Zugleich hilft er uns dabei, unsere Kunden noch intensiver bei der Integration zukunftsträchtiger Technologien wie 5G, SD-WAN und SASE in ihre Betriebsabläufe und ihre eigenen Kundenangebote zu unterstützen. Die IT/OT-Konvergenz ist die Zukunft des datenzentrierten Geschäftsbetriebs. Angesichts der rasant fortschreitenden Digitalisierung brauchen Kunden ein gut koordiniertes Bereitstellungs-Framework, um sie umzusetzen.“

„Managed Network Services sind der Kern unseres Geschäfts, und wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit Verizon Business, um MNS bei all ihren Netzwerk-Implementierungen, der Modernisierung und dem Betrieb für Privatunternehmen umzusetzen“, sagt C Vijayakumar, CEO und Managing Director von HCLTech. „Unsere datengesteuerte Service-Bereitstellung, fortschrittlichen Netzwerkfunktionen und reibungslosen Kundenschnittstellen in Kombination mit den Stärken und der Widerstandsfähigkeit des Verizon-Netzwerks werden es Unternehmen ermöglichen, bessere Geschäftsergebnisse und kürzere Markteinführungszeiten zu erzielen. Ich freue mich darauf, die neuen Mitarbeitenden von Verizon Business Global Customer Operations willkommen zu heißen, sowie auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.“

*Gartner, Magic Quadrant for Managed Network Services, Dezember 2022. Gartner unterstützt keinen der in seinen Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international, und MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Verizon

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) wurde am 30. Juni 2000 gegründet und ist einer der weltweit führenden Anbieter von Technologie- und Kommunikationsdienstleistungen. Mit Hauptsitz in New York City und Niederlassungen auf der ganzen Welt erwirtschaftete Verizon im Jahr 2022 einen Umsatz von 136,8 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen bietet Sprach-, Daten- und Videodienste und -lösungen auf seinen prämierten Netzwerken und Plattformen an und erfüllt damit die Anforderungen der Kunden an Mobilität, zuverlässige Netzwerkverbindungen, Sicherheit und Kontrolle. Verizon war das erste Unternehmen weltweit, das 5G für Mobilität, Festnetz und Mobile Edge Computing kommerziell eingeführt hat. Die operative Struktur des Unternehmens konzentriert sich auf zwei kundenorientierte Bereiche: Verbraucher und Unternehmen. Citizen Verizon ist der verantwortungsvolle Geschäftsplan des Unternehmens für wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Fortschritt.

Über HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 223.000 Mitarbeitern in 60 Ländern. Es bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Digital, Engineering, Cloud und KI an und setzt dabei auf ein breites Portfolio an Technologiedienstleistungen und Produkten. Das Unternehmen arbeitet mit Kunden aus allen relevanten Branchen zusammen, darunter Finanzdienstleistungen, Fertigung, Technologie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter, Biowissenschaften und Gesundheitswesen sowie dem öffentlichen Dienst. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den 12 Monaten bis Juni 2023 auf 12,8 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf hcltech.com.

