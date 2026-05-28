Versa erhält ENS-Zertifizierung

Bedeutender Meilenstein für den spanischen Markt / SASE-Spezialist erzielt höchste Sicherheitsstufe ALTA

Versa verfügt ab sofort über die spanische ENS-Zertifizierung der höchsten Stufe ALTA. Der Spezialist für Secure Access Service Edge (SASE) erfüllt somit vollständig die strengen Anforderungen des Königlichen Dekrets 311/2022 und unterstreicht sein Engagement, Behörden und kritische Infrastrukturen mit höchsten Sicherheitsstandards zu schützen.

Die Esquema Nacional de Seguridad (ENS) ist das gesetzlich verankerte Sicherheitsrahmenwerk für die elektronische Verwaltung in Spanien. Sie bildet die Grundlage für den Schutz von Informationssystemen im öffentlichen Sektor. Die Kategorie ALTA ist die höchste der drei Zertifizierungsstufen. Hierfür müssen die geprüften Lösungen in allen fünf Sicherheitsdimensionen Vertraulichkeit, Integrität, Rückverfolgbarkeit, Authentizität und Verfügbarkeit auf höchstem Niveau bewertet werden. Für öffentliche Auftraggeber und Behörden in Spanien ist eine gültige ENS-Zertifizierung Voraussetzung für die Beauftragung von IT-Dienstleistern. Aber auch für Unternehmen schafft das Zertifikat eine Vertrauensbasis zwischen ihnen und dem Technologieanbieter.

Spanien hat sich in den letzten Jahren zu einem strategischen Wachstumsmarkt entwickelt. So wächst der spanische Cybersicherheitsmarkt mit einer jährlichen Rate von rund 14 Prozent und soll noch im laufenden Jahr die Marke von drei Milliarden Euro überschreiten. Treiber sind unter anderem regulatorische Anforderungen wie die NIS2-Richtlinie, die zunehmende Digitalisierung des öffentlichen Sektors sowie eine steigende Nachfrage nach Cloud-nativen Sicherheitslösungen. Dabei gewinnen SASE-Architekturen, die Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen in einer einheitlichen Plattform vereinen, gerade bei Behörden und regulierten Unternehmen rasant an Bedeutung.

„Spanien ist nicht nur die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone, sondern auch einer der dynamischsten Cybersecurity-Märkte Europas“, erklärt Pantelis Astenburg, Vice President Global Sales DACH von Versa. „Gleichzeitig sehen wir, dass der Bedarf an souveränen, datenschutzkonformen SASE-Lösungen stark zunimmt. Auf diese europaweite Entwicklung haben wir mit unserer kürzlich vorgestellten Sovereign-SASE-Lösung reagiert. Sie ermöglicht es Behörden, regulierten und nicht regulierten Unternehmen, die vollständige Kontrolle zu behalten, ohne auf die Vorteile moderner Cloud-nativer Sicherheitsarchitekturen verzichten zu müssen.“

Über Versa

Der SASE-Spezialist Versa ermöglicht es Unternehmen, selbstschützende Netzwerke zu gestalten, die ihre Netzwerk- und Sicherheitsinfrastruktur radikal vereinfachen und automatisieren. Die VersaONE Universal SASE-Plattform basiert auf künstlicher Intelligenz und bietet konvergente SSE-, SD-WAN- und SD-LAN-Lösungen. So werden Daten geschützt und Cyberbedrohungen effektiv abgewehrt und bieten gleichzeitig ein herausragendes digitales Erlebnis. Tausende von Kunden auf der ganzen Welt mit Hunderttausenden von Standorten und Millionen von Nutzern vertrauen Versa ihre Netzwerke und Sicherheit an. Versa Networks befindet sich in Privatbesitz und wird unter anderem von Sequoia Capital, Mayfield und BlackRock finanziert.

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