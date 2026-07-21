Versipedia macht Versicherungsexperten sichtbar

Die neue Plattform hilft Verbrauchern in Deutschland, passende Versicherungsexperten nach Ort, Fachgebiet und Sprache zu finden.

Versipedia macht die Suche nach Versicherungsexperten einfacher und transparenter

Versipedia ist eine digitale Plattform, auf der Verbraucher passende Versicherungsexperten in Deutschland suchen, vergleichen und direkt kontaktieren können. Die Suche lässt sich unter anderem nach Standort, Versicherungsthema, Spezialisierung und Beratungssprache eingrenzen.

Damit reagiert Versipedia auf ein bekanntes Problem: Wer eine private Krankenversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Altersvorsorge oder Absicherung für ein Unternehmen benötigt, findet online zwar zahlreiche Informationen – aber nicht immer den passenden persönlichen Ansprechpartner.

Versipedia bringt Versicherungsexperten und Ratsuchende an einem zentralen Ort zusammen.

Was ist Versipedia?

Versipedia ist ein digitales Expertenverzeichnis für die deutsche Versicherungsbranche. Auf der Plattform können Verbraucher nach Versicherungsmaklern, Versicherungsvertretern und weiteren Versicherungsexperten in ihrer Region suchen.

Die Expertenprofile enthalten je nach Profil unter anderem:

Standort und Kontaktdaten

fachliche Spezialisierungen

angebotene Versicherungsthemen

Beratungssprachen

Unternehmens- und Profilbeschreibung

Bewertungen und Auszeichnungen

Links zu Website und sozialen Netzwerken

direkte Kontaktmöglichkeiten

Der Kontakt erfolgt direkt zwischen dem Verbraucher und dem ausgewählten Experten. Versipedia selbst verkauft keine Versicherungen und führt keine Versicherungsberatung durch.

Versicherungsexperten nach Ort und Fachgebiet finden

Verbraucher können Versipedia beispielsweise verwenden, wenn sie nach einem Versicherungsexperten für private Krankenversicherung in Berlin, Berufsunfähigkeitsversicherung in Hamburg, betriebliche Altersvorsorge in München oder Gewerbeversicherung in Nordrhein-Westfalen suchen.

Zu den auf Versipedia dargestellten Versicherungsthemen gehören unter anderem:

private und gesetzliche Krankenversicherung

Berufsunfähigkeitsversicherung

Altersvorsorge und Rentenversicherung

betriebliche Altersvorsorge

Haftpflicht- und Unfallversicherung

Hausrat- und Wohngebäudeversicherung

Rechtsschutzversicherung

Kfz-Versicherung

Tierversicherungen

Gewerbe- und Cyberversicherung

Durch die Kombination aus Standort, Fachgebiet und Sprache sollen Nutzer schneller erkennen können, welcher Ansprechpartner zu ihrer konkreten Situation passt.

Mehr digitale Sichtbarkeit für Versicherungsexperten

Auch für Versicherungsexperten bietet Versipedia einen praktischen Nutzen. Vermittler und Berater können ihre Spezialisierungen übersichtlich darstellen, ihre regionale Sichtbarkeit erhöhen und von potenziellen Kunden gefunden werden, die gezielt nach ihrem Fachgebiet suchen.

Die Registrierung und Erstellung eines Basisprofils ist kostenlos. Darüber hinaus stehen freiwillige kostenpflichtige Funktionen zur Verfügung, mit denen Experten zusätzliche Inhalte, weitere Spezialisierungen und erweiterte Möglichkeiten zur Präsentation ihres Profils nutzen können.

„Viele Versicherungsexperten verfügen über umfangreiche Erfahrung, sind online aber nur schwer auffindbar. Gleichzeitig wissen Verbraucher häufig nicht, welcher Ansprechpartner für ihr konkretes Anliegen geeignet ist. Mit Versipedia möchten wir diese beiden Seiten einfacher und transparenter zusammenbringen“, erklärt Volodymyr Snihovyi, Gründer von Versipedia.

Fachwissen rund um Versicherungen

Neben der Expertensuche veröffentlicht Versipedia regelmäßig verständliche Beiträge zu Versicherungs- und Vorsorgethemen. Das Informationsangebot richtet sich an Verbraucher, Selbstständige, Familien, Berufseinsteiger und Unternehmen.

Behandelt werden unter anderem Fragen wie:

Welche Versicherungen sind wirklich notwendig?

Wie findet man einen seriösen Versicherungsexperten?

Was ist der Unterschied zwischen Versicherungsmakler und Versicherungsvertreter?

Worauf sollte man bei einer privaten Krankenversicherung achten?

Welche Absicherung benötigen Selbstständige und Unternehmen?

Wann lohnt sich ein Wechsel des Versicherungsberaters?

Die Inhalte sollen Nutzern eine erste Orientierung geben. Eine individuelle Beratung oder Prüfung des persönlichen Versicherungsbedarfs erfolgt anschließend durch den jeweils ausgewählten Experten.

Ausbau der Plattform geplant

Versipedia wurde 2026 gestartet und wird schrittweise weiterentwickelt. Geplant sind zusätzliche Suchfilter, weitere Spezialisierungen, neue Informationsangebote und Funktionen, die sowohl Verbrauchern als auch Versicherungsexperten einen konkreten Mehrwert bieten.

Das langfristige Ziel ist es, eine zentrale digitale Anlaufstelle für die Suche nach qualifizierten Versicherungsexperten in Deutschland aufzubauen.

Weitere Informationen und die kostenlose Registrierung für Versicherungsexperten sind unter https://versipedia.de verfügbar.

Kontakt

Versipedia

Volodymyr Snihovyi

Danziger 9

57223 Kreuztal

+4915213272876



https://versipedia.de/

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