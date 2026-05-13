Vetter startet Bau des neuen Produktionsstandorts in Saarlouis

Feierlicher Spatenstich markiert Beginn des ersten Bauabschnitts

– Pharmadienstleister feiert Baubeginn mit Projektpartnern und Vertretern aus Land und Region

– Produktionsgebäude mit 50.000 m2 Fläche bildet Auftakt der Bauarbeiten

– Neuer Standort ist Teil der globalen Wachstums- und Investitionsinitiativen

Saarlouis / Ravensburg, 13. Mai 2026: Vetter, einer der weltweit führenden Pharmadienstleister für die aseptische Herstellung injizierbarer Medikamente, feiert mit einem traditionellen Spatenstich den Beginn der Bauarbeiten für den neuen Standort in Saarlouis. Auf dem rund 40 Hektar großen Industrieareal entsteht im ersten Bauabschnitt eine moderne Produktionsstätte für die kommerzielle Herstellung von injizierbaren Arzneimitteln. Insgesamt wird Vetter bis zur geplanten Inbetriebnahme im Jahr 2031 knapp eine halbe Milliarde Euro am Standort investieren. Dies unterstreicht die starke Position des Unternehmens als einer der Technologieführer mit höchsten Qualitätsstandards. Zunächst sind 400 bis 500 neue Arbeitsplätze geplant. Bis zur finalen Ausbaustufe des ersten Bauabschnittes rechnet der Pharmadienstleister mit bis zu 1.500 Stellen. Perspektivisch sind bis zu 2.000 Arbeitsplätze möglich.

Die erste Ausbaustufe umfasst den Bau eines 50.000 m2 großen Produktionsgebäudes sowie weiterer produktionsnaher Einrichtungen wie Labore und Lager. Geplant sind zunächst drei hochmoderne Reinräume für die aseptische Herstellung innovativer und komplexer Medikamente – zwei Reinräume zur Abfüllung vorsterilisierter Spritzen und ein Reinraum zur Abfüllung von Vials.

Stimmen zum Spatenstich

Senator h.c. Udo J. Vetter, Vorsitzender des Unternehmensbeirats und Mitglied der Inhaberfamilie: „Der heutige Spatenstich markiert einen entscheidenden Schritt für die Zukunft unseres Familienunternehmens. Mit dem neuen Standort in Saarlouis stellen wir die Weichen für weiteres nachhaltiges Wachstum. Wir schaffen die Voraussetzungen, um unsere Kapazitäten im Bereich der Herstellung komplexer Medikamente weiter auszubauen und unseren internationalen Kunden auch künftig die Ressourcen, Qualität und Zuverlässigkeit zu bieten, die sie von uns benötigen und gewohnt sind. Gleichzeitig stärken wir den Industriestandort Deutschland nachhaltig.“

Anke Rehlinger, Ministerpräsidentin des Saarlandes: „Heute ist ein guter Tag für das Saarland: Mit Vetter kommt ein starkes, innovatives Unternehmen zu uns – und mit ihm neue Chancen für viele Menschen. Hier in Saarlouis zeigt sich: Strukturwandel gelingt, wenn wir ihn aktiv gestalten.“

Jürgen Barke, Wirtschaftsminister des Saarlandes: „Eine solche Hochtechnologie-Ansiedlung macht uns zu einem der begehrtesten Standorte für die pharmazeutische Industrie und zeigt, wie Transformation gelingt: neue, nachhaltige Arbeitsplätze und eine starke Zukunftsbranche. Das wird Folgeeffekte auslösen, wie wir sie so noch nicht gesehen haben.“

Patrik Lauer, Landrat des Landkreises Saarlouis: „Gemeinsam mit Vetter als Anker wollen wir eine neue wirtschaftliche Ära in unserer Region einläuten und eine weitere Erfolgsgeschichte schreiben. Wir freuen uns auf ein starkes Unternehmen, das mit seiner Innovationskraft weitere Betriebe aus naheliegenden Branchen anziehen soll. Wir stehen hierfür mit einer gut ausgebildeten und motivierten Arbeitnehmerschaft, einem hervorragenden Bildungsangebot und einer exzellenten Infrastruktur bereit.“

Marc Speicher, Oberbürgermeister von Saarlouis: „Die Ansiedlung von Vetter stärkt den Wirtschaftsstandort Saarlouis und das Saarland. Als erfolgreiches, internationales Familienunternehmen passt Vetter exakt zu unserer Saarlouiser Wirtschafts- und Ansiedlungsstrategie. Vetter investiert nicht nur hier bei uns in Saarlouis, sondern wir gehen auch eine langfristige Gemeinschafts- und Entwicklungspartnerschaft miteinander ein: Für eine starke Wirtschaft und gute Arbeit. Wir haben die Ansiedlung im Rathaus in Rekordtempo bearbeitet und ich freue mich auf die gemeinsamen Jahre mit Vetter in Saarlouis.“

Globale Investitionen in die Zukunft

Seit über 75 Jahren steht Vetter für Qualität, Innovation und Verantwortung zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten weltweit. Um der wachsenden Nachfrage und den steigenden Marktanforderungen gerecht zu werden, investiert das Unternehmen nachhaltig in seine pharmazeutischen Produktionsstandorte in Deutschland, Österreich und den USA. Mit dem neuen Standort in Saarlouis erweitert Vetter seine Produktionskapazitäten noch einmal signifikant.

Vetter ist ein führender Pharmadienstleister für die Herstellung von injizierbaren Medikamenten und verbessert damit die Lebensqualität für Patientinnen und Patienten weltweit. Die Kompetenz und Expertise des Unternehmens ermöglichen Betroffenen unter anderem die Behandlung von Krebs, Multipler Sklerose und rheumatischer Arthritis bis hin zu seltenen Erkrankungen. Arzneimittelhersteller schätzen die langjährige Erfahrung, die hohe Qualität und Innovationsfähigkeit, moderne Technologien sowie die Zuverlässigkeit und das tägliche Engagement der 7.300 Mitarbeitenden. Das unabhängige weltweit agierende Familienunternehmen mit Hauptsitz und langer Tradition in Ravensburg betreibt Produktions- und Entwicklungsstandorte in Deutschland, Österreich und den USA sowie Vertriebsstandorte in den asiatisch-pazifischen Märkten Japan, China, Südkorea und Singapur. Als größter Arbeitgeber Ravensburgs stellt Vetter seine Mitarbeitenden in den Mittelpunkt: Dazu gehören faire Entlohnung, hochwertige Aus- und Weiterbildungsangebote, ein umfassendes Gesundheitsmanagement und die Unterstützung bei einer nachhaltigen Work-Life-Balance. Der Pharmadienstleister versteht sich als aktiver Teil der Gesellschaft und handelt nach den Prinzipien der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit. Vetter wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Leading Employer Award, als Fair Company, mit dem EcoVadisPlatinRating (Top1 % der weltweit bewerteten Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit) sowie als Best Managed Company. Das bereits 1950 in Ravensburg gegründete Unternehmen ist noch heute in Familienbesitz. Weitere Informationen unter www.vetter-pharma.com

Kontakt

Vetter Pharma International GmbH

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