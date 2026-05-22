Vollack Padel&Help geht in die nächste Runde

Karlsruhe, 22. Mai 2026. Nach dem erfolgreichen Aufschlag im vergangenen Jahr kehrt „Vollack Padel&Help“ zurück: Rund 30 Freizeitsportlerinnen und -sportler trafen sich am Donnerstag, 21. Mai 2026, auf der Anlage des Tennis- und Padel-Clubs (TCP) Grötzingen. Sie spielten zugunsten der Inklusionskampagne der Sportförderung Karlsruhe. Die Vollack Gruppe, Organisator und Namensgeber der Benefiz-Aktion, übergab vor Ort den symbolischen Scheck in Höhe von 1.600 Euro an Silke Hinken, Leiterin der Sportabteilung beim Schul- und Sportamt der Stadt Karlsruhe.

Die Einnahmen aus den Teilnahmegebühren von „Vollack Padel&Help“ spendet der Experte für nachhaltige, energieeffiziente Gebäude zu 100 Prozent an die Inklusionskampagne „Spiel, Satz und Sieg“. Die Kampagne unterstützt seit 2013 Sportvereine, die sich für ein Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung im Sport einsetzen – durch Öffentlichkeitsarbeit, die Qualifizierung von Übungsleitenden sowie Zuschüsse für barrierefreie Sportstätten.

Aus der Premiere wird Tradition

Nach dem positiven Echo des vergangenen Jahres folgten auch 2026 Kundinnen, Kunden, Freunde und Partner der Vollack Gruppe der Einladung zum Turnier. Auf dem Court zählte vor allem der gemeinsame Einsatz für die gute Sache und die Freude am Spiel. Bei der Trendsportart Padel wird ausschließlich im Doppel – zwei gegen zwei – gespielt. Das macht den Einstieg auch für Neulinge leicht. Silke Hinken, Leiterin der Sportabteilung beim Schul- und Sportamt der Stadt Karlsruhe, sagte anlässlich der Spendenübergabe: „Sport verbindet – unabhängig von körperlichen Voraussetzungen. Die erneute Unterstützung durch „Vollack Padel&Help“ ermöglicht es uns, weitere Vereine in Karlsruhe auf ihrem Weg zu einem inklusiven Angebot zu begleiten.“

Lebensqualität verbessern

Benjamin Reis, Partner bei Vollack Karlsruhe und Initiator des Benefiz-Turniers, freute sich über die erfolgreiche Neuauflage: „Padel&Help“ fortzusetzen, war für uns keine Frage. Die Resonanz im vergangenen Jahr hat gezeigt, wie viel Begeisterung entsteht, wenn Sport und soziales Engagement zusammenkommen. Dass auch in diesem Jahr wieder so viele Teilnehmende dabei waren, macht mich stolz und motiviert uns, dranzubleiben – für mehr Lebensqualität in Karlsruhe. Unser Dank geht an alle, die sich an der Aktion beteiligt haben.“

Vollack

Design + Build: Mit einem Team von 300 Mitarbeitenden bundesweit, davon circa zwei Drittel aus Architektur und Ingenieurwissenschaften, ist Vollack Spezialist für die methodische Planung, den Bau sowie für die Revitalisierung nachhaltiger, energieeffizienter Gebäude im Bereich Büro, Industrie, Gesundheit. Je nach Kundenwunsch übernimmt Vollack die Generalplanung und Projektsteuerung, die komplett schlüsselfertige Ausführung oder realisiert als Projektentwickler individuelle Mietflächen für Unternehmen, die nicht selbst investieren möchten. Arbeitswelten mit Zukunfts-Gen, die Menschen ermutigen, Möglichkeiten eröffnen und den Erfolg beschleunigen, sind erklärte Passion. Vollack arbeitet mit den neuesten Methoden: BIM (Building Information Modeling) und LEAN (Lean Construction). Gebäude für die stetige Optimierung ihres Geschäfts machen Vollack zu einem langjährigen Wegbegleiter namhafter Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen. Genau zugeschnitten auf den Bedarf und auf die Prozesse hin optimiert, entstehen nach der Vollack Phase NULL® bundesweit kundenindividuelle Lösungen mit Alleinstellungscharakter.

Kontakt

Vollack GmbH & Co. KG

Andrea Brüggemann

Am Heegwald 26

76227 Karlsruhe

+ 49 721 4768126



http://www.vollack.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.