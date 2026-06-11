Vollack Sachsen eröffnet neuen Unternehmensstandort im CLL CityLab Leipzig

Leipzig, 11. Juni 2026. Vollack Sachsen hat seinen neuen Unternehmenssitz im CLL CityLab Leipzig bezogen. Das Gebäude liegt auf dem Areal der Alten Messe und ist Teil des BioCity Campus, eines der wichtigsten Life-Science-Quartiere Mitteldeutschlands. Entwickelt, geplant und realisiert hat Vollack das Gebäudeensemble selbst. Die Eröffnung feierten rund 130 geladene Gäste aus Wirtschaft und Politik. Unter ihnen waren Clemens Schülke, Bürgermeister und Beigeordneter für Wirtschaft, Arbeit und Digitales der Stadt Leipzig, sowie Rayk Bergner, Oberbürgermeister der Stadt Schkeuditz.

Nach 28 erfolgreichen Jahren in Schkeuditz-Radefeld beginnt für Vollack Sachsen ein neues Kapitel. Wo in Leipzig einst Messegäste flanierten, hat der Generalplaner und Experte für nachhaltige und energieeffiziente Gebäude ein zukunftsweisendes Ensemble für die Life-Science-Branche entwickelt, geplant und realisiert. Auf rund 8.600 Quadratmetern Mietfläche entstanden moderne Labor- und Bürowelten für Forschung und Wirtschaft. Eine der Mietflächen hat Vollack zur Eigennutzung konzipiert. Das Team der Regionaleinheit plant und realisiert oder revitalisiert von hier aus Projekte in Leipzig, Sachsen und angrenzenden Bundesländern.

Der als Effizienzhaus konzipierte Neubau setzt konsequent auf Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien: Geothermie, Wärmepumpen und Photovoltaik versorgen das Gebäude. Vorgefertigte Holz-Fassadenkonstruktionen und ein Hohlkörpersystem in den Geschossdecken reduzierten den Betonanteil deutlich. Ein intelligentes Gebäudeautomationssystem vervollständigt das Energiekonzept. Das Ergebnis: ein Gebäudeensemble, das bilanziell praktisch klimaneutral ist.

Das CLL CityLab Leipzig macht Vollacks Anspruch an zukunftsfähige Arbeitswelten sichtbar. Für Ulrich Henneke, Geschäftsführer bei Vollack Sachsen, markiert der Einzug deshalb mehr als einen Ortswechsel: „Was in Radefeld über fast drei Jahrzehnte gewachsen ist – Team, Kompetenz und Kundenbeziehungen –, bleibt unser Fundament. Hier auf dem Gelände der Alten Messe werden wir jetzt Teil eines Ökosystems aus Forschung, Wissenschaft und Industrie – Seite an Seite mit Mietern wie der Health Innovators Group Leipzig. Wer Gebäude und Arbeitswelten für andere plant, sollte vorausdenken und im besten Sinn für den Kundennutzen Vorreiter sein. Wir erleben täglich selbst, wie sehr Gebäude den Erfolg beflügeln können. Mein Dank gilt allen Projektbeteiligten, der Stadt und der Wirtschaftsförderung Leipzig sowie unseren Mieterinnen und Mietern, die wie wir in diesem Standort eine erfolgreiche Zukunft sehen.“

Zwischen Rückblick und Ausblick

Der Standortwechsel bewegt nicht nur Vollack, sondern auch die Kommunen, auf ganz unterschiedliche Weise. Bürgermeister Clemens Schülke hob hervor, welchen Mehrwert Vollack als neuer Nachbar für den BioCity Campus schafft: „Die Life Sciences wachsen, und Wachstum braucht Raum. Mit dem neuen Gebäudeensemble gewinnt unser BioCity Campus moderne, flexible Flächen – ein starkes Signal für den Standort. Dass Vollack jetzt selbst Teil dieser Nachbarschaft ist, freut uns sehr. Damit gewinnen wir einen Partner, der unsere Vision teilt und unterstützt: Leipzig zu einem international anerkannten Zentrum für Life Sciences und Biochemie zu machen.“

Auch Schkeuditz’ Oberbürgermeister Rayk Bergner würdigte den Standortwechsel – mit einem weinenden und einem lachenden Auge: „Über viele Jahre war Vollack ein Aushängeschild unserer regionalen Wirtschaft – nun verabschieden wir das Unternehmen in die benachbarte Großstadt. Wir verstehen diesen Perspektivwechsel und gratulieren zu einer beeindruckenden Entwicklung. Ganz bewusst sagen wir: ‚Auf bald‘, nicht ‚Lebewohl‘ – Vollack bleibt ein wichtiger Netzwerkpartner für Schkeuditz, den Landkreis Nordsachsen und die gesamte Wirtschaftsregion um Leipzig.“

Nachhaltig investieren

Reinhard Blaurock, Geschäftsführender Gesellschafter der Vollack Gruppe, nutzte den Anlass für ein Signal an den Markt: „Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland sind anspruchsvoll. Viele Unternehmen stehen vor Herausforderungen in einer Zeit der Transformation: neue Wettbewerbsvorteile erarbeiten, energetisch umorientieren und Betriebskosten senken, Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen, Fachkräfte gewinnen und den technischen Wandel mitvollziehen. Moderne, energieeffiziente Gebäude sind dafür Erfolgsbeschleuniger – gerade deshalb ist der Mut zu investieren jetzt wichtig. Für Vollack Sachsen sehen wir in dieser Region besonderes Potenzial: Die Dynamik in den Life Sciences, eine starke Forschungslandschaft und eine Wirtschaftsregion im Aufbruch schaffen die besten Voraussetzungen für weiteres Wachstum.“

Statt Einweihungsgeschenken hatte das Unternehmen um Spenden für IFB Känguru Leipzig gebeten – einen gemeinnützigen Träger integrativer Kindertagesstätten, der sich für Inklusion und Frühförderung von Kindern mit und ohne Behinderung einsetzt. Ein Zeichen, dass der Neuanfang auf der Alten Messe auch über das eigene Geschäft hinauswirken soll.

Über Vollack

Design + Build: Mit einem Team von 300 Mitarbeitenden bundesweit, davon circa zwei Drittel aus Architektur und Ingenieurwissenschaften, ist Vollack Spezialist für die methodische Planung, den Bau sowie für die Revitalisierung nachhaltiger, energieeffizienter Gebäude im Bereich Büro, Industrie, Gesundheit. Je nach Kundenwunsch übernimmt Vollack die Generalplanung und Projektsteuerung, die komplett schlüsselfertige Ausführung oder realisiert als Projektentwickler individuelle Mietflächen für Unternehmen, die nicht selbst investieren möchten. Arbeitswelten mit Zukunfts-Gen, die Menschen ermutigen, Möglichkeiten eröffnen und den Erfolg beschleunigen, sind erklärte Passion. Vollack arbeitet mit den neuesten Methoden: BIM (Building Information Modeling) und LEAN (Lean Construction). Gebäude für die stetige Optimierung ihres Geschäfts machen Vollack zu einem langjährigen Wegbegleiter namhafter Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen. Genau zugeschnitten auf den Bedarf und auf die Prozesse hin optimiert, entstehen nach der Vollack Phase NULL® bundesweit kundenindividuelle Lösungen mit Alleinstellungscharakter.

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Bildquelle: Christina Mährlein