Vom Trauma zum Triumph: Zürcher Coachin (28) gewinnt internationalen Speaker-Preis

Tania Barros Santana (28) hat beim Internationalen Speaker Slam in Mastershausen eine beeindruckende Bühnenperformance abgeliefert und sich damit den „Excellence Award“ gesichert

Der Internationale Speaker Slam vereinte Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus über 20 Ländern und bot damit eine internationale Bühne für für mehr als 150 Rednerinnen und Redner. Umso bedeutender ist die Auszeichnung von Tania Barros Santana, die sich mit ihrer inspirierenden Botschaft in diesem hochkarätigen, internationalen Teilnehmerfeld durchsetzen konnte. Ihre Rede, die aufzeigt, wie tiefgreifende persönliche Krisen zu gesellschaftlichem Mehrwert und unternehmerischem Erfolg führen können, begeisterte Jury und Publikum.

Santanas Auftritt thematisierte einen Weg, der für viele als unüberwindbar gilt. Sie sprach offen über ihre Jugend, die von sexualisierter Gewalt geprägt war und zu einer posttraumatischen Belastungsstörung mit schweren psychischen Folgen führte. Trotz einer erfolgreichen Karriere im Bankwesen und eines Studiums an der Hochschule für Wirtschaft Zürich mündete der verdrängte Schmerz Anfang zwanzig in einem Zusammenbruch und einem Aufenthalt in einer psychiatrischen Einrichtung. Dieser Wendepunkt wurde für sie zum Ausgangspunkt einer radikalen Neuorientierung. Sie verliess die Finanzwelt und nutzte ihre Erfahrungen, um ein Coaching-Unternehmen zu gründen. Heute zeigt sie anderen Menschen, wie aus tiefsten Wunden wertvolle Stärke erwachsen kann. Ihr Ansatz verbindet gelebte Erfahrung mit fachlicher Kompetenz und beweist, dass Resilienz erlernbar ist.

Die gesellschaftliche Relevanz ihres Themas unterstreicht die emotionale Reaktion im Saal. Ein Jurymitglied kommentierte Santanas Vortrag mit den Worten: „Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper und Tränen in den Augen.“ Ihre Geschichte dient als Inspiration und zeigt einen konkreten Weg auf, wie individuelle Schicksale eine positive Kraft für die Gemeinschaft entfalten können. Santana arbeitet heute mit Privatpersonen, Opferberatungsstellen sowie Schulen zusammen, veröffentlicht in Kürze ihr erstes Buch und engagiert sich für bedürftige Kinder in Brasilien. Ihre Botschaft ist klar: „ Aus den dunkelsten Erfahrungen kann neue Hoffnung entstehen. Wer den Mut findet, seine Geschichte anzunehmen, kann nicht nur das eigene Leben verändern, sondern auch das Leben anderer positiv beeinflussen.“

Über Tania Barros Santana

Tania Barros Santana ist eine Zürcher Coachin, Speakerin und Unternehmerin. Ihre Kernexpertise liegt darin, Menschen dabei zu unterstützen, traumatische und schmerzhafte Erfahrungen in persönlichen und beruflichen Erfolg umzuwandeln. Basierend auf ihrem eigenen transformativen Lebensweg verbindet sie fachliche Kompetenz aus zahlreichen Weiterbildungen mit einem tiefen Verständnis für innere Heilungsprozesse. Sie arbeitet mit Erwachsenen, Kindern, Schulen und Opferberatungsstellen zusammen und engagiert sich zudem gemeinnützig. Ihre nächsten Veranstaltungen der Eventreihe «Von Frau für Frau» finden am 3. und 10. September in Baden (AG) statt.

Kontakt

Tania Barros Santana Coaching & Beratung

Tania Barros Santana

H.R.-Giger-Weg 2

8052 Zürich

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Bildquelle: @Justin Bockey