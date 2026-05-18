Von der Ästhetik zur Strategie: Interior Design als Wettbewerbsvorteil bei TU-Projekten

Büro- und Verwaltungsgebäude

München, den 17. Mai 2026 – Die Assetklasse Büro- und Verwaltungsgebäude befindet sich im Umbruch. Trends wie Homeoffice, hybride Arbeitsmodelle und eine sinkende Nachfrage nach klassischen Büroflächen führen zu einer grundlegenden Neuausrichtung in der Projektentwicklung. Investoren und Nutzer erwarten heute flexible Raumkonzepte, die sowohl Zusammenarbeit als auch Rückzug ermöglichen. Gleichzeitig wächst der Druck, ESG-Kriterien zu erfüllen und Gebäude zukunftsfähig zu gestalten. Interior Design wird dadurch zu einem wichtigen Faktor, um Flächen attraktiv, nachhaltig und wirtschaftlich nutzbar zu machen – und so den langfristigen Immobilienwert zu sichern.

Die Innenraumplanung entwickelt sich in TU-Bauprojekten somit von einer reinen Gestaltungsaufgabe zu einem strategischen Erfolgsfaktor. Sie beeinflusst nicht nur die Ästhetik, sondern auch Effizienz, Nutzerkomfort, Nachhaltigkeit und die Kontrolle der Kosten – und muss daher als integraler Bestandteil in die Gesamtplanung einfließen. Ein weiterer wichtiger Vorteil der frühzeitigen Interior Planung ist die Berücksichtigung gesetzlicher Anforderungen wie Barrierefreiheit und Arbeitsstättenverordnung. Durch die rechtzeitige Integration dieser Vorgaben werden teure und zeitaufwändige Nachplanungen vermieden und die Einhaltung aller relevanten Normen von Beginn an sichergestellt.

Ein besonderer Vorteil bei TU-Bauprojekten ist der Ansatz „Alles aus einer Hand“: Der Totalanbieter übernimmt sämtliche Leistungen von der ersten Beratung und Planung über die Ausführung bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe. Diese ganzheitliche Herangehensweise sorgt für eine reibungslose Koordination aller Gewerke, minimiert Schnittstellen und gewährleistet eine hohe Termin- und Kostensicherheit. Durch die Bündelung sämtlicher Kompetenzen unter einem Dach kann flexibel auf individuelle Anforderungen reagiert und maßgeschneiderte Lösungen für Investoren und Nutzer geboten werden. So wird sichergestellt, dass Architektur, technische Gebäudeausrüstung und Interior Design optimal ineinandergreifen und die Projektziele effizient und nachhaltig erreicht werden.

Frühe Integration für maximale Wirkung

Interior Design setzt bereits in der Konzept- und Entwurfsphase an. Es bestimmt die Raumorganisation, die technische Planung und die Nutzererfahrung und verlangt eine enge Abstimmung mit Architektur und Technischer Gebäudeausrüstung (TGA). Die Gestaltung von Büroflächen ist ein strategisches Instrument: Sie steigert Effizienz, fördert Kommunikation und transportiert die Markenidentität. Ergonomie, Akustik und Lichtplanung sind dabei ebenso relevant wie die ästhetische Ausgestaltung. Darüber hinaus ermöglicht die frühe Innenraumplanung die proaktive Einbindung aller relevanten Vorschriften, was Rechtssicherheit schafft.

Nachhaltigkeit im Fokus

Innenarchitektur leistet einen entscheidenden Beitrag zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen. Der Einsatz von zirkulären Materialien, modularen Systemen und CO-optimierten Konzepten ist mittlerweile Standard – insbesondere im Hinblick auf DGNB- oder LEED-Zertifizierungen.

TU-Projekte: Komplexität erfordert Präzision

Als Totalunternehmer übernimmt das PORR-Team die Koordination der Schnittstellen zwischen Rohbau, Ausbau und Innenarchitektur. Eine präzise Planung verhindert Termin- und Kostenrisiken. Durch die modellbasierte 5D-BIM-Arbeitsweise (3D + Zeit + Kosten) wird das Interior Design nahtlos in die Gesamtplanung integriert, um Termin- und Kostentreue zu gewährleisten. Eine detaillierte Arbeitsvorbereitung, Bauzeitplanung, Materialdisposition und die Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten sind unverzichtbare Bestandteile der Prozessdokumentation und Qualitätssicherung. Mit dem „Alles aus einer Hand“-Prinzip werden komplexe Bauprojekte von der ersten Idee bis zur Fertigstellung ganzheitlich und auf höchstem Qualitätsniveau umgesetzt.

Best Practices für erfolgreiche Projekte

-Frühzeitige Einbindung der Nutzer: Erstellung eines klaren Anforderungsprofils und Abstimmung mit den Projektentwicklern.

-Flexibilität: Entwicklung von Raumkonzepten, die hybride Arbeitsmodelle wie Open Space und Rückzugsbereiche ermöglichen.

-Technologieeinsatz: Nutzung von BIM und Visual Planning zur präzisen Koordination und Visualisierung.

-Nachhaltige Materialien: Einsatz von zukunftsfähigen, kreislauffähigen Innenausbauten.

Fazit

Interior Design ist bei TU-Bauprojekten für Büro- und Verwaltungsgebäude weit mehr als nur ein gestalterisches Element. Angesichts des aktuellen Wandels am Markt wird es zum strategischen Hebel für Effizienz, Komfort und Nachhaltigkeit – und sollte von Beginn an ein integraler Bestandteil der Gesamtplanung sein. Dank des umfassenden Leistungsspektrums und der langjährigen Erfahrung bietet die PORR ihren Kunden dabei echte Mehrwerte und übernimmt die Verantwortung für den gesamten Prozess – von der Planung bis zur Realisierung.

Die PORR GmbH & Co. KGaA in Deutschland ist Teil der börsennotierten PORR AG und beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie plant und baut als Technologieführerin mit eigenen Expertenteams anspruchsvolle, individuelle Kundenwünsche – sicher und wirtschaftlich. Mit umfangreichem Know-how realisiert sie maßgeschneiderte Lösungen. Ihr Angebotsportfolio reicht von der Generalplanung bis zur schlüsselfertigen Umsetzung. Mit der Strategie „Green and Lean“ forciert sie klimaneutrale Bauprojekte, smarte Technologien und Partnership-Modelle für eine ganzheitliche Zusammenarbeit. Mit modernen Methoden und Technologien, wie Building Information Modelling (BIM) und LEAN Management, sichert sie eine wirtschaftliche und sichere Realisierung der Bauvorhaben. Die PORR ist in Deutschland in den Bereichen Government Services, Hochbau, Industriebau, Ingenieurbau, mineralische Rohstoffe, Spezialtiefbau, Tunnelbau, der Umwelttechnik sowie dem Verkehrswegebau aktiv.

Kontakt

PORR GmbH & Co. KGaA

Udo Pauly

Walter-Gropius Straße 23

80807 München

08971001213



https://porr.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.