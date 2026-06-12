Eine Marke entsteht nicht zufällig.

Von der Idee zur fertigen Markenwelt: Regensburger Agentur entwickelt FUX® und sucht den passenden Unternehmer

Eine Marke entsteht nicht zufällig.

Viele erfolgreiche Unternehmen beginnen mit einem Produkt. Manche beginnen mit einer Vision. Die neue Marke FUX® beginnt mit einer Idee: Was wäre, wenn man nicht erst einen Kunden sucht, sondern zunächst eine komplette Markenwelt entwickelt – und anschließend den passenden Unternehmer dafür findet?

Genau diesen Weg ist die Regensburger Werbeagentur RENOARDE gegangen.

Das Ergebnis ist FUX® – eine vollständig entwickelte Markenplattform mit eigenem Namen, eigenem Corporate Design, eigener Story, eigener Domain und zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten. Die Marke wurde nicht für einen konkreten Auftraggeber entwickelt. Sie wurde geschaffen, weil das Team von RENOARDE vom Potenzial dieser Idee überzeugt ist.

Heute steht die Marke. Und sucht ihren neuen Eigentümer.

FUX® – mehr als ein Logo

Viele Menschen denken bei einer Marke zuerst an einen Namen oder ein Logo. Tatsächlich entsteht Markenwert jedoch durch das Zusammenspiel aus Strategie, Design, Storytelling, Wiedererkennbarkeit und Zukunftspotenzial.

Bei FUX® wurde eine komplette Markenwelt entwickelt:

• Markenname FUX®

• Corporate Design

• Logoentwicklung

• Farb- und Typografiekonzept

• Markenstory

• Social-Media-Strategie

• Website-Konzept

• Verpackungsdesigns

• Produktvisualisierungen

• Merchandising-Ideen

• Domain: fux.energy

Die Marke existiert nicht nur als Idee auf Papier. Sie wurde bereits in unterschiedlichsten Anwendungsszenarien visualisiert und weitergedacht.

Eine Marke. Viele Möglichkeiten.

Der größte Vorteil von FUX® liegt in ihrer Flexibilität.

Die Marke wurde bewusst nicht für ein einzelnes Produkt entwickelt.

Stattdessen entstand eine Plattform mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten:

• FUX Energy

• FUX Sports

• FUX Outdoor

• FUX Racing

• FUX Craft

• FUX Lifestyle

Damit eignet sich die Marke für Gründer, Investoren, Hersteller, E-Commerce-Unternehmer, Getränkeproduzenten, Sportartikelanbieter oder bestehende Unternehmen, die eine neue Marke aufbauen möchten.

Warum eine fertige Marke kaufen?

Wer heute eine neue Marke entwickeln möchte, investiert häufig viele Monate in Strategie, Naming, Logoentwicklung, Design, Domainrecherche, Storytelling und Kommunikationskonzepte.

Die tatsächlichen Entwicklungskosten liegen schnell im fünfstelligen Bereich.

Mit FUX® wurde dieser Weg bereits gegangen.

Der Käufer erhält:

• einen entwickelten Markennamen

• ein professionelles Corporate Design

• eine vorhandene Markenstory

• eine klare Positionierung

• die Domain fux.energy

• zahlreiche Visualisierungen und Anwendungen

Dadurch kann die Time-to-Market erheblich verkürzt werden.

Der Name FUX®

Der Fuchs gilt seit Jahrhunderten als Symbol für Intelligenz, Anpassungsfähigkeit, Mut und Eigenständigkeit.

Genau diese Eigenschaften bilden den Kern der Marke.

Der offizielle Markenclaim lautet:

Wild. Smart. Independent.

Drei Worte, die die Haltung der Marke auf den Punkt bringen.

FUX® steht für Menschen, die ihren eigenen Weg gehen.

Für Menschen, die nicht kopieren.

Für Menschen, die gestalten.

Eine Domain mit Potenzial

Zur Markenwelt gehört die Domain:

www.fux.energy

Kurze und prägnante Domains sind heute ein wesentlicher Erfolgsfaktor beim Markenaufbau.

Die Domain unterstützt die internationale Ausrichtung der Marke und bietet zahlreiche Möglichkeiten für digitales Marketing, Social Media und Suchmaschinenoptimierung.Sogar ein Song wurde für die Marke entwickelt.

Entwickelt von RENOARDE

Entwickelt wurde FUX® von RENOARDE, einer familiengeführten Full-Service-Werbeagentur aus Regensburg.

Seit 2001 entwickelt die Agentur Marken, Websites, Corporate Designs, Kampagnen, Social-Media-Konzepte, Filme und digitale Sichtbarkeitsstrategien für Unternehmen aus Industrie, Medizintechnik, Handel und Dienstleistung.

Zu den Referenzen zählen unter anderem Panasonic Industrial Europe, Curium Nuklearmedizin, Cardinal Health, 2bind Biotech, Mando Finanz, QJS Steuerberatung und zahlreiche mittelständische Unternehmen in Deutschland und Österreich.

Mit FUX® zeigt RENOARDE, dass Markenentwicklung weit über die Gestaltung eines Logos hinausgeht.

FAQ zur Marke FUX®

Was ist FUX®?

FUX® ist eine vollständig entwickelte Markenplattform mit eigener Identität, Corporate Design, Story, Domain und Anwendungswelt. Die Marke wurde von RENOARDE entwickelt und steht zum Verkauf.

Wie funktioniert der Kauf einer fertigen Marke?

Der Käufer übernimmt eine bereits entwickelte Markenwelt inklusive Name, Story, Positionierung und Design. Dadurch entfällt ein Großteil der klassischen Markenentwicklungsphase und der Marktstart kann deutlich schneller erfolgen.

Was sind die Vorteile einer fertigen Marke?

• Sofortiger Marktstart

• Professioneller Auftritt von Beginn an

• Zeit- und Kostenersparnis

• Vorhandene Markenidentität

• Klare Positionierung

• Vorhandene Domain

• Skalierbarkeit auf verschiedene Produktwelten

Für welche Branchen eignet sich FUX®?

Die Marke eignet sich unter anderem für:

• Energy Drinks

• Functional Beverages

• Sportbekleidung

• Outdoor-Produkte

• Motorsport

• Lifestyle-Produkte

• E-Commerce-Marken

• Community- und Merchandising-Konzepte

Warum wurde FUX® entwickelt?

Die Idee hinter FUX® war die Entwicklung einer eigenständigen Markenwelt mit hohem Wiedererkennungswert und vielseitigem Wachstumspotenzial. Ziel war es, eine Marke zu schaffen, die ein Unternehmer unmittelbar übernehmen und weiterentwickeln kann.

Wer macht aus FUX® das nächste große Ding?

Vielleicht ein Gründer.

Vielleicht ein Getränkehersteller.

Vielleicht ein Outdoor-Unternehmen.

Vielleicht ein E-Commerce-Unternehmer.

Vielleicht jemand, der schon lange auf der Suche nach einer starken Marke mit Charakter ist.

Fest steht:

Die Marke steht.

Die Story steht.

Die Identität steht.

Jetzt sucht FUX® den Unternehmer, der daraus ein Unternehmen macht.

Weitere Informationen

www.fux.energy

FUX®

Wild. Smart. Independent. Renoarde Digital-Marketing und DesignRegensburgReinhold BayerOsterhofener Str. 1293055 RegensburgTel 0941 56813619

Werbeagentur Regensburg. RENOARDE. Digital. Marketing und Design – Regensburg, Wien, Berlin, Fuchsmühl, Wiesau, Tirschenreuth

Spezialisiert für Spezialisten. Erst der USP dann die Botschaft.

RENOARDE ist die Werbeagentur in Regensburg, Berlin und Wien. Wir inszenieren Begegnungen zwischen Menschen und Marken, Zielgruppen und Lösungen. Erklärungsbedürftige Themen, Produkte oder Dienstleistungen bringen wir auf den Punkt. Für B2B, B2C, Handel oder Fachhandel. Technik oder Innovation, Medizin oder Handel.

Produkte und Dienstleistungen werden immer komplexer – vergleichbarer. Hier gilt es, eine nutzerorientierte Zielgruppen- und Vorteilsargumentation zu entwickeln und in einer Marke und Markenstrategie zu verbinden und in einem unverwechselbaren Gesicht – in einem einheitlichen Erscheinungsbild aufzubauen. Mehrwert bieten. Lösungen suchen und anbieten. Gemeinsam mit Ihnen arbeiten.

Das WOW anstreben. Das ist unsere Berufung und unser Ziel für unsere Kunden.

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Werbeagentur RENOARDE Digital. Marketing und Design aus Regensburg

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